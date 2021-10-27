Радуцкий: Предлагаем пускать в Раду только вакцинированных
Комитет ВР по вопросам здравоохранения хочет на следующей неделе созвать внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят медицинские законопроекты.
Об этом пишет в Фейсбуке глава комитета, "слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения. Правительство ввело беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев. Считаю, что народные депутаты должны также жить по правилам, установленным для обычных граждан. Принятие постановления – это тест для власти. Голосование за этот документ покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам, - написал Радуцкий.
Кроме того, комитет предлагает упростить регистрацию лекарство от коронавируса. И усилить наказание за поддельные сертификации о вакцинации.
"Предусматривается наказание для людей, сознательно использовавших фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет), для медицинских работников за внесение ложных сведений в медицинскую документацию (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн) или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности), за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет)", - написал Радуцкий.
Также предлагается усилить ответственность за продажу лекарств детям.
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ездили в Вену на выставку Модильяни - вход ТОЛЬКО В РЕСПИРАТОРАХ и смотрят ковид паспорт
если у Вас 2 вакцины, признанных ЕС, Вам в телефоне присылают сертификат . Вы его можете везде показывать с телефона и ещё распечатать и носить с собой.
На многих заведениях висят « только с ковид паспортами»
Персонал обязательно работает в маске
Посетители заходят в масках ; если садятся за свой столик , то маски снимают , т к до следующего столика есть расстояние.
а в музее, магазине все время в маске .
в Вене в центре города уже ходят тоже без масок , а вход в помещение в масках
Вона на своїй сторінці в ФБ підтримує антиваксерів.
Чи сама вакцинувалась, а лохам впарює те, що їм подобається?
Швондера с Шариковым в охрану
- привитых НУЖНЫМИ вакцинами и другими?
Что у Вас требуют какой то НЕПОНЯТНЫЙ документ( как у ЖИВОТНОГО) ПОТОМУ что вакцинация дело ДОБРОВОЛЬНОЕ и СЕПАРИРОВАТЬ и ЛИШАТЬ вас по этому признаку- жесточайшее нарушение Ваших прав. Ну ладно то общество роботов,выращенное ( хотя посмотрели бы вы как ведут себя немцы в условиях отсутствия камер и контроля,это жесть,таких отморозков трудно поискать. Но они "вдруг" превращаются в законопослушных под немецкими камерами,иначе "черный"список, понижение социального рейтинга) Разве у нас нет других ЗАРАЗНЫХ болезней? Например туберкулез. Так давайте требовать пропуска людей и по этим признакам. Туберкулезным( без паспорта туберкулеза) низзя. А еще сифилис,а еще......... Давайте без этих паспортов людей ни в магазины,ни в транспорт не пускать. Какой придуризм,какой бред. Неужели НИКТО на ЭТО не обращает внимания( у апологетов ковидла хочу спросить кого больше умирает от туберкулеза и ЕГО последствий( хотя его специально НЕ завозят) или от ковида( штаммы которого СПЕЦИАЛЬНО разводят,иначе никак нельзя пояснить ВДРУГ возникающими заражениями СРАЗУ во всем мире) Ковидные штамы известны давно,они были и мутировали. ПОЧЕМУ вдруг СЕЙЧАС,после того как ПРЕДВАРИТЕЛЬНО до возникновения"эпидемии" ЗА ТРИ МЕСЯЦА некие "видящие" В ТОЧНОСТИ описали:
- название вируса;
- смертность;
- распостранение;
- меры ,которые будут приниматься.
Это только мне кажется взаимосвязанными событиями?
Когда я приехала в Словакию , то была удивлена -Что мало кто болеет гриппом . В то же время в Украине эпидемии с закрытием школ не прекращались
в чем секрет ? От гриппа там тоже принято делать прививки критичной массе .
вы в Украине делали прививки от гриппа ? Думаю , что нет
ТАК ШО ЗАКАНЧИВАЙТЕ ВАШ АНТИВАКЦИННЫЙ ПИСТЕЖ .
Та там и так почти все себе"вакцины" регуляно ширяют. Как бы передоз антител не случился.