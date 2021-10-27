Радуцкий: Предлагаем пускать в Раду только вакцинированных

Комитет ВР по вопросам здравоохранения хочет на следующей неделе созвать внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят медицинские законопроекты.

Об этом пишет в Фейсбуке глава комитета, "слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения. Правительство ввело беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев. Считаю, что народные депутаты должны также жить по правилам, установленным для обычных граждан. Принятие постановления – это тест для власти. Голосование за этот документ покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам, - написал Радуцкий.

Кроме того, комитет предлагает упростить регистрацию лекарство от коронавируса. И усилить наказание за поддельные сертификации о вакцинации.

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"Предусматривается наказание для людей, сознательно использовавших фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет), для медицинских работников за внесение ложных сведений в медицинскую документацию (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн) или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности), за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет)", - написал Радуцкий.

Также предлагается усилить ответственность за продажу лекарств детям.

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