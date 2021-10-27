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Радуцкий: Предлагаем пускать в Раду только вакцинированных

Радуцкий: Предлагаем пускать в Раду только вакцинированных

Комитет ВР по вопросам здравоохранения хочет на следующей неделе созвать внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят медицинские законопроекты.

Об этом пишет в Фейсбуке глава комитета, "слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения. Правительство ввело беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев. Считаю, что народные депутаты должны также жить по правилам, установленным для обычных граждан. Принятие постановления – это тест для власти. Голосование за этот документ покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам, - написал Радуцкий.

Кроме того, комитет предлагает упростить регистрацию лекарство от коронавируса. И усилить наказание за поддельные сертификации о вакцинации.

Читайте: На следующей неделе в Раде начнет работу пункт вакцинации, привиться смогут и нардепы, и журналисты, - "слуга народа" Радуцкий

"Предусматривается наказание для людей, сознательно использовавших фальсифицированные документы о прививках (штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет), для медицинских работников за внесение ложных сведений в медицинскую документацию (штраф от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн) или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности), за изготовление фальшивых документов о вакцинации (штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы до 3 лет)", - написал Радуцкий.

Также предлагается усилить ответственность за продажу лекарств детям.

Также читайте: Партии боятся призывать украинцев вакцинироваться, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29285) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+10
Защищённые нуждается в защите от незащищённых. Посредством принуждения незащищённых использовать защиту, которая не помогает защищённым
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27.10.2021 18:24 Ответить
+8
Мне вот просто интересно Вас ничего не расстраивает что происходит разделение на:
- привитых НУЖНЫМИ вакцинами и другими?
Что у Вас требуют какой то НЕПОНЯТНЫЙ документ( как у ЖИВОТНОГО) ПОТОМУ что вакцинация дело ДОБРОВОЛЬНОЕ и СЕПАРИРОВАТЬ и ЛИШАТЬ вас по этому признаку- жесточайшее нарушение Ваших прав. Ну ладно то общество роботов,выращенное ( хотя посмотрели бы вы как ведут себя немцы в условиях отсутствия камер и контроля,это жесть,таких отморозков трудно поискать. Но они "вдруг" превращаются в законопослушных под немецкими камерами,иначе "черный"список, понижение социального рейтинга) Разве у нас нет других ЗАРАЗНЫХ болезней? Например туберкулез. Так давайте требовать пропуска людей и по этим признакам. Туберкулезным( без паспорта туберкулеза) низзя. А еще сифилис,а еще......... Давайте без этих паспортов людей ни в магазины,ни в транспорт не пускать. Какой придуризм,какой бред. Неужели НИКТО на ЭТО не обращает внимания( у апологетов ковидла хочу спросить кого больше умирает от туберкулеза и ЕГО последствий( хотя его специально НЕ завозят) или от ковида( штаммы которого СПЕЦИАЛЬНО разводят,иначе никак нельзя пояснить ВДРУГ возникающими заражениями СРАЗУ во всем мире) Ковидные штамы известны давно,они были и мутировали. ПОЧЕМУ вдруг СЕЙЧАС,после того как ПРЕДВАРИТЕЛЬНО до возникновения"эпидемии" ЗА ТРИ МЕСЯЦА некие "видящие" В ТОЧНОСТИ описали:
- название вируса;
- смертность;
- распостранение;
- меры ,которые будут приниматься.
Это только мне кажется взаимосвязанными событиями?
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27.10.2021 18:32 Ответить
+6
У штатах та ПАР були колись подібні написи. Певно це зовсім не дискримінація.
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27.10.2021 18:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ви і так вакциновані зеленою вакциною.
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27.10.2021 17:51 Ответить
Вакциновані теж хворіють на коронавірус, потрібно проводити тестування на вході в приміщення експрес-тестами і так потрібно робити у всіх громадських місцях а не тільки в ВРУ! А для цього потрібна велика кількість експрес-тестів які держава має виробляти і розподіляти для підприємств і організацій за мінімальними цінами.
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27.10.2021 18:14 Ответить
зелена сракція не буде присутня на засіданнях ?
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27.10.2021 17:52 Ответить
и в газенвагенах подвозить на работу..
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27.10.2021 17:52 Ответить
Ходили в ресторан в Братиславе - официантка проверила ковид паспорта .

ездили в Вену на выставку Модильяни - вход ТОЛЬКО В РЕСПИРАТОРАХ и смотрят ковид паспорт
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27.10.2021 17:54 Ответить
Вони лохи, а ми чемпіони.
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27.10.2021 17:56 Ответить
А чем отличается ковид сертификат открыть паспорта?
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27.10.2021 17:58 Ответить
В ЕС существует программма в телефоне - Вы зарегистрированы и имеете Инд номер под которым вносятся результаты тестов, болезнь, все о Вашей вакцинации .
если у Вас 2 вакцины, признанных ЕС, Вам в телефоне присылают сертификат . Вы его можете везде показывать с телефона и ещё распечатать и носить с собой.

На многих заведениях висят « только с ковид паспортами»
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27.10.2021 18:06 Ответить
В Украине также само.
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27.10.2021 18:09 Ответить
У штатах та ПАР були колись подібні написи. Певно це зовсім не дискримінація.
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27.10.2021 18:18 Ответить
Защищённые нуждается в защите от незащищённых. Посредством принуждения незащищённых использовать защиту, которая не помогает защищённым
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27.10.2021 18:24 Ответить
Вот это загнул. Моск сломать можно.
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27.10.2021 18:52 Ответить
а как ковид паспорт гарантирует не заражение и не распространения вируса ?
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27.10.2021 18:41 Ответить
Просто в помещениях находятся вакцинированные .
Персонал обязательно работает в маске
Посетители заходят в масках ; если садятся за свой столик , то маски снимают , т к до следующего столика есть расстояние.
а в музее, магазине все время в маске .
в Вене в центре города уже ходят тоже без масок , а вход в помещение в масках
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27.10.2021 19:00 Ответить
Там будет пусто.
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27.10.2021 17:56 Ответить
А коли там було повно? СН зганяють як стадо коли треба "правильні" рішення приймати.
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27.10.2021 18:04 Ответить
Ох и размажут же Радуцкого фейсом по тейблу, любо-дорого посмотреть будет
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27.10.2021 17:56 Ответить
При чем обязательно тремя дозами. и сдачей теста перед заседанием. В случае выявления подделок, лишать мандата и отправлять на 3 года на исправительные работы. А чего, было бы неплохо.., как для депутатов.
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27.10.2021 17:56 Ответить
Та они давно себе купили эти сертификаты,впрочем как и все
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27.10.2021 18:05 Ответить
Богуцька не буде ходити на засідання?
Вона на своїй сторінці в ФБ підтримує антиваксерів.
Чи сама вакцинувалась, а лохам впарює те, що їм подобається?
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27.10.2021 17:57 Ответить
Если запретить туда пускать зелёных депутатов и жопоблок, польза для Украины будет больша
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27.10.2021 17:58 Ответить
И твоего пороха!!!
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27.10.2021 18:54 Ответить
Бюджету на 2022 рік хана, а депутатам додаткова відпустка. Хоч на Мальдіви, чи на крайній випадок Буковель.
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27.10.2021 18:01 Ответить
Поїдуть до Буковелю, а опиняться в Омані. Вже проходили.
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27.10.2021 18:11 Ответить
Не о чем говорить . Там почти у всех есть паспорта. И никто не вакцинировался. Ну , по крайней мере той вакциной , что предлагают всем.
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27.10.2021 18:03 Ответить
Они втихаря вакцину Пфайзер сделали .
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27.10.2021 18:07 Ответить
Пришли зеленые, пришел коронавирус, уйдут уйдет и зараза.
Швондера с Шариковым в охрану
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27.10.2021 18:06 Ответить
Це той,що маски вкрав на початку епідемії?
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27.10.2021 18:07 Ответить
Мне вот просто интересно Вас ничего не расстраивает что происходит разделение на:
- привитых НУЖНЫМИ вакцинами и другими?
Что у Вас требуют какой то НЕПОНЯТНЫЙ документ( как у ЖИВОТНОГО) ПОТОМУ что вакцинация дело ДОБРОВОЛЬНОЕ и СЕПАРИРОВАТЬ и ЛИШАТЬ вас по этому признаку- жесточайшее нарушение Ваших прав. Ну ладно то общество роботов,выращенное ( хотя посмотрели бы вы как ведут себя немцы в условиях отсутствия камер и контроля,это жесть,таких отморозков трудно поискать. Но они "вдруг" превращаются в законопослушных под немецкими камерами,иначе "черный"список, понижение социального рейтинга) Разве у нас нет других ЗАРАЗНЫХ болезней? Например туберкулез. Так давайте требовать пропуска людей и по этим признакам. Туберкулезным( без паспорта туберкулеза) низзя. А еще сифилис,а еще......... Давайте без этих паспортов людей ни в магазины,ни в транспорт не пускать. Какой придуризм,какой бред. Неужели НИКТО на ЭТО не обращает внимания( у апологетов ковидла хочу спросить кого больше умирает от туберкулеза и ЕГО последствий( хотя его специально НЕ завозят) или от ковида( штаммы которого СПЕЦИАЛЬНО разводят,иначе никак нельзя пояснить ВДРУГ возникающими заражениями СРАЗУ во всем мире) Ковидные штамы известны давно,они были и мутировали. ПОЧЕМУ вдруг СЕЙЧАС,после того как ПРЕДВАРИТЕЛЬНО до возникновения"эпидемии" ЗА ТРИ МЕСЯЦА некие "видящие" В ТОЧНОСТИ описали:
- название вируса;
- смертность;
- распостранение;
- меры ,которые будут приниматься.
Это только мне кажется взаимосвязанными событиями?
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27.10.2021 18:32 Ответить
ЗНАЧИТ ТАК
Когда я приехала в Словакию , то была удивлена -Что мало кто болеет гриппом . В то же время в Украине эпидемии с закрытием школ не прекращались
в чем секрет ? От гриппа там тоже принято делать прививки критичной массе .

вы в Украине делали прививки от гриппа ? Думаю , что нет
ТАК ШО ЗАКАНЧИВАЙТЕ ВАШ АНТИВАКЦИННЫЙ ПИСТЕЖ .
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27.10.2021 19:03 Ответить
та ви в цю Раду, хоч нікого не пускайте, буде більше користі для України, а не шкоди!
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27.10.2021 18:35 Ответить
не нужно ничего делать. пусть заражаються и дохнут. у простых смертных с ними контакта все равно нет. а от них толку нет, только вред.
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27.10.2021 18:37 Ответить
Щось за два роки ще ніхто не здох. ..
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27.10.2021 19:29 Ответить
крадуцький, а чому депутати і депутатки верховної ради не хочуть вакцинуватись?
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27.10.2021 18:39 Ответить
а если попробовать только вменяемых и честных пускать то шо - пустое здание?
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27.10.2021 18:50 Ответить
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27.10.2021 18:52 Ответить
опять рада работать не будет......
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27.10.2021 18:55 Ответить
Предлагаем пускать в Раду только вакцинированных

Та там и так почти все себе"вакцины" регуляно ширяют. Как бы передоз антител не случился.
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27.10.2021 19:12 Ответить
Якщо ви хочете саморозпуску ради пропоную ввести IQ коди( прохідні до 150). Але мене цікавить саморозпуск країни - ті ж IQ коди але десь 120… Ви не повірите в розумово здатність цього геоутворенн
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28.10.2021 00:08 Ответить
 
 