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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 100% вчителів та вихователів вакциновано в Харкові, - Терехов

Майже 100% вчителів та вихователів вакциновано в Харкові, - Терехов

У Харкові вакциновано проти Covid-19 майже 100% вчителів шкіл та вихователів дитячих садків.

Про це заявив виконувач обов'язків Харківського міського голови Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні у нас - найвищий відсоток вакцинування серед вчителів та вихователів дитячих садків по країні - близько 98-99%. І як результат - жоден дитячий садок, жодна школа не закриті", - повідомив Терехов.

Він додав, що є противником дистанційного навчання і тому просив вчителів та вихователів дитячих садків вакцинуватися.

"Ось зараз школярі пішли на канікули, потім діти ходитимуть до школи - у масках, з приміщеннями, що провітрюються (на змінах провітрюватимуть всі класи), але вони займатимуться стаціонарно. Але в разі потреби - знову підуть на канікули, а навчальний процес перенесемо. І тоді вони отримуватимуть знання. В іншому випадку, це все самообман і профанація", - наголосив Терехов.

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За словами Терехова, вакциною проти Covid-19 місто забезпечене і в півторамільйонному Харкові вже вакциновано близько 480 тисяч - 500 тисяч осіб (хто першою дозою вакцини, хто щеплений повністю).

Автор: 

вакцина (4419) дитячий садок (364) карантин (18172) Харків (5702) школа (2226) Терехов Ігор (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Где-где? В Харькове? да ладно вам
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28.10.2021 14:49 Відповісти
+1
Гип гип, ура! И все добровольно!
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28.10.2021 14:48 Відповісти
+1
В Харькове вакцинированы против Covid-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов - а **** толку если заразой в основном детки обменеются и домой приносят?
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28.10.2021 15:03 Відповісти
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Гип гип, ура! И все добровольно!
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28.10.2021 14:48 Відповісти
Діти заражають один одного в класах, а потім заражають домашніх. Вчителі тут не при чому
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28.10.2021 15:21 Відповісти
Где-где? В Харькове? да ладно вам
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28.10.2021 14:49 Відповісти
по 500 грн раздавали, я даже знаю школы такие, да и все желающие туда приезжали
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28.10.2021 15:32 Відповісти
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28.10.2021 14:56 Відповісти
В Харькове вакцинированы против Covid-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов - а **** толку если заразой в основном детки обменеются и домой приносят?
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28.10.2021 15:03 Відповісти
хто їх всіх тепер лікуватиме, адже десь з середини зими вони всі зляжуть; а хто тоді навчатиме дітей?
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28.10.2021 15:13 Відповісти
Чому правоохоронні органи не розслідуть справи проти примусовго щеплення? Адже є відпоівдні статті в Кирмінальному Кодексу: Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. [Після цих щеплень люди втрачають імунітет до довколишніх наявних в природі мікроорганізмів]
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28.10.2021 15:15 Відповісти
Вот брэхло же гнусное. Просто выборы мэра 31 числа. Как всегда в школах всё кино пойдёт. Последний оплот совковщины наше школьное образование. Там только молот покажи, с кладовок серпы достанут, в горн задудят, галстуки червоные оденут заучи и 60-летние пионервожатые затянут хором---*взвейтесь кострами дети рабочих...*.
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28.10.2021 15:52 Відповісти
Законом предусмотрена полная вакцинация не педагогов .. а всех работников учебных заведений. От директора до уборщицы и охранника со сторожем.
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28.10.2021 17:23 Відповісти
 
 