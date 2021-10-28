Майже 100% вчителів та вихователів вакциновано в Харкові, - Терехов
У Харкові вакциновано проти Covid-19 майже 100% вчителів шкіл та вихователів дитячих садків.
Про це заявив виконувач обов'язків Харківського міського голови Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні у нас - найвищий відсоток вакцинування серед вчителів та вихователів дитячих садків по країні - близько 98-99%. І як результат - жоден дитячий садок, жодна школа не закриті", - повідомив Терехов.
Він додав, що є противником дистанційного навчання і тому просив вчителів та вихователів дитячих садків вакцинуватися.
"Ось зараз школярі пішли на канікули, потім діти ходитимуть до школи - у масках, з приміщеннями, що провітрюються (на змінах провітрюватимуть всі класи), але вони займатимуться стаціонарно. Але в разі потреби - знову підуть на канікули, а навчальний процес перенесемо. І тоді вони отримуватимуть знання. В іншому випадку, це все самообман і профанація", - наголосив Терехов.
За словами Терехова, вакциною проти Covid-19 місто забезпечене і в півторамільйонному Харкові вже вакциновано близько 480 тисяч - 500 тисяч осіб (хто першою дозою вакцини, хто щеплений повністю).
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Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. [Після цих щеплень люди втрачають імунітет до довколишніх наявних в природі мікроорганізмів]