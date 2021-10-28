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Новости Коронавирус и карантин
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Практически 100% учителей и воспитателей вакцинированы в Харькове, - Терехов

Практически 100% учителей и воспитателей вакцинированы в Харькове, - Терехов

В Харькове вакцинированы против Covid-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов.

Об этом заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас - самый высокий процент вакцинирования среди учителей и воспитателей детских садов по стране - порядка 98%-99%. И как результат - ни один детский садик, ни одна школа не закрыты", - сообщил Терехов.

Он добавил, что является противником дистанционного обучения и поэтому просил учителей и воспитателей детских садов вакцинироваться.

"Вот сейчас школьники ушли на каникулы, потом дети будут ходить в школу - в масках, с проветриваемыми помещениями (на переменах будут проветривать все классы), но они будут заниматься стационарно. Но в случае необходимости - снова уйдут на каникулы, а учебный процесс перенесем. И тогда они будут получать знания. В противном случае, это все самообман и профанация", - подчеркнул Терехов.

По словам Терехова вакциной против Covid-19 город обеспечен и в полуторамиллионном Харькове уже вакцинированы порядка 480 тысяч - 500 тысяч человек (кто первой дозой вакцины, кто привит полностью).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн из-за невакцинированных сотрудников

Автор: 

вакцина (3815) детсад (430) карантин (16729) Харьков (7584) школа (3021) Терехов Игорь (258) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Где-где? В Харькове? да ладно вам
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28.10.2021 14:49 Ответить
+1
Гип гип, ура! И все добровольно!
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28.10.2021 14:48 Ответить
+1
В Харькове вакцинированы против Covid-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов - а **** толку если заразой в основном детки обменеются и домой приносят?
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28.10.2021 15:03 Ответить
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Гип гип, ура! И все добровольно!
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28.10.2021 14:48 Ответить
Діти заражають один одного в класах, а потім заражають домашніх. Вчителі тут не при чому
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28.10.2021 15:21 Ответить
Где-где? В Харькове? да ладно вам
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28.10.2021 14:49 Ответить
по 500 грн раздавали, я даже знаю школы такие, да и все желающие туда приезжали
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28.10.2021 15:32 Ответить
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28.10.2021 14:56 Ответить
В Харькове вакцинированы против Covid-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов - а **** толку если заразой в основном детки обменеются и домой приносят?
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28.10.2021 15:03 Ответить
хто їх всіх тепер лікуватиме, адже десь з середини зими вони всі зляжуть; а хто тоді навчатиме дітей?
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28.10.2021 15:13 Ответить
Чому правоохоронні органи не розслідуть справи проти примусовго щеплення? Адже є відпоівдні статті в Кирмінальному Кодексу: Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.
Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. [Після цих щеплень люди втрачають імунітет до довколишніх наявних в природі мікроорганізмів]
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28.10.2021 15:15 Ответить
Вот брэхло же гнусное. Просто выборы мэра 31 числа. Как всегда в школах всё кино пойдёт. Последний оплот совковщины наше школьное образование. Там только молот покажи, с кладовок серпы достанут, в горн задудят, галстуки червоные оденут заучи и 60-летние пионервожатые затянут хором---*взвейтесь кострами дети рабочих...*.
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28.10.2021 15:52 Ответить
Законом предусмотрена полная вакцинация не педагогов .. а всех работников учебных заведений. От директора до уборщицы и охранника со сторожем.
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28.10.2021 17:23 Ответить
 
 