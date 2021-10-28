Практически 100% учителей и воспитателей вакцинированы в Харькове, - Терехов

В Харькове вакцинированы против Covid-19 почти 100% учителей школ и воспитателей детских садов.

Об этом заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня у нас - самый высокий процент вакцинирования среди учителей и воспитателей детских садов по стране - порядка 98%-99%. И как результат - ни один детский садик, ни одна школа не закрыты", - сообщил Терехов.

Он добавил, что является противником дистанционного обучения и поэтому просил учителей и воспитателей детских садов вакцинироваться.

"Вот сейчас школьники ушли на каникулы, потом дети будут ходить в школу - в масках, с проветриваемыми помещениями (на переменах будут проветривать все классы), но они будут заниматься стационарно. Но в случае необходимости - снова уйдут на каникулы, а учебный процесс перенесем. И тогда они будут получать знания. В противном случае, это все самообман и профанация", - подчеркнул Терехов.

По словам Терехова вакциной против Covid-19 город обеспечен и в полуторамиллионном Харькове уже вакцинированы порядка 480 тысяч - 500 тысяч человек (кто первой дозой вакцины, кто привит полностью).

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