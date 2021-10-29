Керівництво Deutsche Welle назвало "кумедними" претензії влади Білорусі до телерадіокомпанії

Deutsche Welle висловлює протест у зв'язку з блокуванням сайту видання в Білорусі, громадяни республіки повинні мати право отримувати об'єктивну інформацію про ситуацію в їхній країні, вважає голова телерадіокомпанії Петер Лімбург.

"Претензії до Deutsche Welle - абсолютно смішні. Пан Лукашенко показав, що у спробі утримати свою владу у боротьбі проти власного населення він боїться всього. Активне використання незалежних ЗМІ чітко показує, що люди в Білорусі більше не довіряють керованим державою ЗМІ", - йдеться у опублікованій у п'ятницю заяві Лімбурга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми протестуємо проти блокування наших потужностей, оскільки люди там мають право на об'єктивну інформацію про ситуацію в їхній країні", - наголошується у заяві.

У четвер користувачі соціальних мереж звернули увагу, що сайт телерадіокомпанії у Білорусі у певних провайдерів не відкривається. Після цього уряд заблокував сайт повсюдно, мобільний варіант також блокується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Низку іноземних ЗМІ заблоковано в Білорусі

Міністр інформації Білорусі Андрій Кунцевич заявив, що блокування пов'язане з тим, що Deutsche Welle давало на своїх сторінках гіперпосилання на матеріали, які розцінюються білоруською владою як екстремістські.

"DW навесні 2021 року суттєво розширило асортимент продуктів для Білорусі. Німецький іноземний мовник хоче таким чином медійно супроводжувати прорив громадянського суспільства в Білорусі", - зазначають у пресслужбі ЗМІ.

Раніше в п'ятницю представниця МЗС ФРН Андреа Зассе повідомила, що в міністерстві взяли до відома інформацію про ситуацію з німецьким ЗМІ.

"Ми взяли до відома і встановили, що сторінка Deutsche Welle в Білорусії частково недоступна", - сказала Зассе.

За її словами, представники телерадіокомпанії та МЗС попросили у влади Білорусі пояснень та негайного відновлення доступу до сайту. Зассе при цьому було важко сказати, чи планує МЗС ФРН викликати білоруського посла з цього приводу.