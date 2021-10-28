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Новини Репресії в Білорусі
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Низку іноземних ЗМІ заблоковано в Білорусі

Низку іноземних ЗМІ заблоковано в Білорусі

Міністерство інформації Білорусі обмежило доступ до інтернет-ресурсів новин "Сьогодні" та "Нова година". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Belta.

"Приводом для такого кроку стало поширення на цих медіамайданчиках гіперпосилань на матеріали, визнані екстремістськими на підставі відповідних рішень суду", - заявив перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич.

За інформацією іншого ЗМІ Zerkalo, також деякі з провайдерів обмежили доступ до німецького видання Deutsche Welle. При спробі зайти на сайт з'являється плашка з написом, що інформаційний ресурс обмежено за рішенням Міністерства інформації.

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Автор: 

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661) репресії (1626)


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Топ коментарі
+5
Зато мы торгуем по полной)
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28.10.2021 21:05 Відповісти
+3
Північна Корея в центрі Європи і все завдяки РФ.
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28.10.2021 20:57 Відповісти
+3
болезнь у лукашески прогрессирует...
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28.10.2021 21:01 Відповісти
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Опа, гулаг намечяется вместо страны.
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28.10.2021 20:56 Відповісти
"намечается"?! Вы в анабиозе находились последний год?
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28.10.2021 23:09 Відповісти
Північна Корея в центрі Європи і все завдяки РФ.
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28.10.2021 20:57 Відповісти
Зате не "майдануті"!
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28.10.2021 21:52 Відповісти
болезнь у лукашески прогрессирует...
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28.10.2021 21:01 Відповісти
Зато мы торгуем по полной)
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28.10.2021 21:05 Відповісти
...Эти бедные бледные божьи создания
Из Эдемского сада до конца мирозданья
Выгнанные взашей
Размножались и жили в любви и печали
И кругами кружили, и с годами мельчали
И смельчали до серых мышей

Они кричат о свободе, но любят палку
Так что после кнута и пряник не жалко
Сабантуй от поста до поста
В головах у них пусто, на душе у них чисто
Им стругают новых фанерных артистов
Из отделочного листа ...

(А . Макаревич)
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28.10.2021 21:05 Відповісти
Лукашенко стал "большим братом" беларусов ?
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28.10.2021 21:06 Відповісти
Ну,не все заблокированы-Цензор нет,к примеру никто не блокировал,и судя по всему-даже не собирается.Что довольно странно
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28.10.2021 21:10 Відповісти
Здесь мы можем дышать воздухом свободы. Только банят часто.
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28.10.2021 21:45 Відповісти
А як же тоді сюди будуть приходить "лахтинські" і "ОАЦовці"?
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28.10.2021 21:53 Відповісти
А ты все свою собственную трусость перед шмарклей оправдать пытаешься и виноватых ищешь....разве лапти виноваты что ты предателя выбрал ? Самый дрЫсливый президент в Мире по лбу тебя колотит инструментом от рояля 2,5 года .....фупозорище(
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28.10.2021 22:48 Відповісти
Думаешь,мозгов не хватит vpn поставить?))
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29.10.2021 11:06 Відповісти
А хто вас, "кацапів" та "прикацаплених", знає? Може й не вистачить!
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29.10.2021 11:17 Відповісти
А "глушилки" ще не включали в "добрих традіціях" совка?
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28.10.2021 21:14 Відповісти
И прослушку стационарных телефонов
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28.10.2021 23:15 Відповісти
 
 