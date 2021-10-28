Низку іноземних ЗМІ заблоковано в Білорусі

Міністерство інформації Білорусі обмежило доступ до інтернет-ресурсів новин "Сьогодні" та "Нова година". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Belta.

"Приводом для такого кроку стало поширення на цих медіамайданчиках гіперпосилань на матеріали, визнані екстремістськими на підставі відповідних рішень суду", - заявив перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич.

За інформацією іншого ЗМІ Zerkalo, також деякі з провайдерів обмежили доступ до німецького видання Deutsche Welle. При спробі зайти на сайт з'являється плашка з написом, що інформаційний ресурс обмежено за рішенням Міністерства інформації.

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