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Низку іноземних ЗМІ заблоковано в Білорусі
Міністерство інформації Білорусі обмежило доступ до інтернет-ресурсів новин "Сьогодні" та "Нова година". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Belta.
"Приводом для такого кроку стало поширення на цих медіамайданчиках гіперпосилань на матеріали, визнані екстремістськими на підставі відповідних рішень суду", - заявив перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич.
За інформацією іншого ЗМІ Zerkalo, також деякі з провайдерів обмежили доступ до німецького видання Deutsche Welle. При спробі зайти на сайт з'являється плашка з написом, що інформаційний ресурс обмежено за рішенням Міністерства інформації.
Топ коментарі
+5 Александр Зрадыч
показати весь коментар28.10.2021 21:05 Відповісти Посилання
+3 Dima30
показати весь коментар28.10.2021 20:57 Відповісти Посилання
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар28.10.2021 21:01 Відповісти Посилання
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