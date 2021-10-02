Затримано журналіста, який написав статтю про айтівця Зельцера, який застрелив співробітника КДБ Білорусі

Затримано журналіста білоруської редакції газети "Комсомольська правда" Геннадія Можейка. Він написав статтю про мінчанина Андрія Зельцера, який застрелив одного зі співробітників КДБ, що увірвалися до нього в будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

За словами матері журналіста, він перебуває в ізоляторі в Мінську. У квартирі за місцем його проживання 1 жовтня відбувся обшук. У постанові вказано дві статті Кримінального кодексу: про розпалювання ворожнечі і образу представника влади.

Водночас, за даними правозахисного центру "Весна", Можейко міг бути затриманий у Москві.

Повідомляється, що Міністерство інформації Білорусі 29 вересня заблокувало доступ до сайту КП, заявивши, що видання опублікувало матеріал, у якому міститься інформація, "що сприяє формуванню джерел загрози національній безпеці". Причиною блокування міг стати матеріал Можейка, в якому одна з однокласниць Зельцера гарно відгукувалася про загиблого.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався до його квартири, і теж був застрелений. 30 вересня у Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.