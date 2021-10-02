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Новини Репресії в Білорусі
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Затримано журналіста, який написав статтю про айтівця Зельцера, який застрелив співробітника КДБ Білорусі

Затримано журналіста, який написав статтю про айтівця Зельцера, який застрелив співробітника КДБ Білорусі

Затримано журналіста білоруської редакції газети "Комсомольська правда" Геннадія Можейка. Він написав статтю про мінчанина Андрія Зельцера, який застрелив одного зі співробітників КДБ, що увірвалися до нього в будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

За словами матері журналіста, він перебуває в ізоляторі в Мінську. У квартирі за місцем його проживання 1 жовтня відбувся обшук. У постанові вказано дві статті Кримінального кодексу: про розпалювання ворожнечі і образу представника влади.

Водночас, за даними правозахисного центру "Весна", Можейко міг бути затриманий у Москві.

Повідомляється, що Міністерство інформації Білорусі 29 вересня заблокувало доступ до сайту КП, заявивши, що видання опублікувало матеріал, у якому міститься інформація, "що сприяє формуванню джерел загрози національній безпеці". Причиною блокування міг стати матеріал Можейка, в якому одна з однокласниць Зельцера гарно  відгукувалася про загиблого.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня білоруські провладні ЗМІ опублікували відео того, як мінський айтівець застрелив співробітника КДБ, який увірвався до його квартири, і теж був застрелений. 30 вересня у Києві відбувся вечір пам'яті загиблого айтівця - Андрія Зельцера.

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+22
все что было до этого Скотный Двор 1984 Чиполино Волшебный голос Джельсомино Три товарища На Западном фронте без перемен Живые и мертвые Блокада меркнет на фоне сегодняшней зазеркальной реальности...
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02.10.2021 17:54
+19
Оскорбление представителя власти вот статю придумали.А оскорбление представителем власти народа такой статьи нет быдло должно стоять в стойле.
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02.10.2021 17:58
+17
У конченного колхозника на почве дохлого вертухая обострение мании преследования...
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02.10.2021 17:55
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все что было до этого Скотный Двор 1984 Чиполино Волшебный голос Джельсомино Три товарища На Западном фронте без перемен Живые и мертвые Блокада меркнет на фоне сегодняшней зазеркальной реальности...
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02.10.2021 17:54 Відповісти
У конченного колхозника на почве дохлого вертухая обострение мании преследования...
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02.10.2021 17:55 Відповісти
Оскорбление представителя власти вот статю придумали.А оскорбление представителем власти народа такой статьи нет быдло должно стоять в стойле.
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02.10.2021 17:58 Відповісти
Ужас!
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02.10.2021 18:01 Відповісти
Постановочное видео про того Зельцера....КГБисты Лукашеску такое же дерьмо что путлерские взрыватели домов в Москве....
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02.10.2021 18:02 Відповісти
Тед задумался про це:
навіщо жінка, що була в квартирі поруч з Зельцерлм, знімала події на телефон (вона знала, що її не вб'ють?) і що це була за камера, що знімала їх і Зельцера?
По-друге, спочатку писали що момент вибиття дверей знімала камера у під'їзді, але коли силовики увірвались у квартиру, то перестрілку знімали крупним планом, тобто один з силовиків теж вів зйомку???
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02.10.2021 20:44 Відповісти
Можливо, зараз така норма - вести зйомку у схожих випадках, щоб потім легше було довести, що діяли у межах повноважень. Інший варіант - хотіли зробити наочний урок для сил супротиву.
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02.10.2021 20:58 Відповісти
Я думаю, что в квартире заранее КГБ установило камеры наблюдения... с них видео и приобщили... Хозяин о камерах мог и не догадывался именно поэтому жена и снимала, что бы потом можно было что то доказывать...
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02.10.2021 22:29 Відповісти
Представителя власти) Даешь еще больше дохлых кгбшников!
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02.10.2021 18:04 Відповісти
Сколько ещё этого 3%го убийцу рецедивиста народ терпеть будет ??? Ведь этот презерватив когда то врал народу, мол если я буду не нужен, то уйду !
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02.10.2021 18:04 Відповісти
Житло ж непрокосновенне! Так у всьому світі, по конституції... Невже партизанський край не дасть по горбу бандючкам, захищаючи себе і свої сімї? В нього список почався давно, ще коли Г. А.Гончара пустив у річку чи закопав, що до цього часу не знайдений, І. Замулку .... Багато народу на його совісті! .
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02.10.2021 18:05 Відповісти
Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о задержанном журналисте КП.
Получается это был российский журналист.
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02.10.2021 18:09 Відповісти
"Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/629058-mikhail-evgrafovich-saltykov-shchedrin-strogost-rossiiskikh-zakonov-smiagchaetsia-neobiazatel/
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02.10.2021 18:13 Відповісти
По Зельцеру работала группа "Альфа"...,КГБисты так не бегают по комнатах что крысы на корабле...,да вооружены они были совсем не КГБшики...,как на самом деле его завалили и он завалил знает ток жена Зельцера...,а ей рот заткнут па любасу...иначе пасодють...
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02.10.2021 18:09 Відповісти
Так АЛЬФА это и есть КГБ.
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02.10.2021 22:30 Відповісти
Лукашеску сделал постановный спектакль и с Протасевичем....,этот чувак тоже КГБшник Лукашеску....,а вот для чего самолет сажали догадайтесь с 1 раза....
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02.10.2021 18:11 Відповісти
Главный вопрос - кто были те 4 человека, которые сошли с самолёта в Минске, кроме протасевича и его девушки - никто не задаёт. Есть подозрение, что они и были истинной целью, а этот шумиха с этим клоуном - операция прикрытия
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04.10.2021 21:35 Відповісти
Если мент без формы то он обычный бандит. Особенно без формы с оружием ломящийся в дверь.
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02.10.2021 18:26 Відповісти
Как гражданам отличать их? Серьёзно.
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02.10.2021 18:27 Відповісти
Имею ввиду если пытаются применить силу без доков и формы.
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02.10.2021 18:28 Відповісти
Белорузкое Гестаппо работает не покладая рук, загребая и уничтожая всех без разбора. У диктатора Луки 3% скоро крышу совсем сорвет и будет ходить по улицам расстреливать всех подряд
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02.10.2021 18:27 Відповісти
Білорусь врятує лише коктейль Молотова...
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02.10.2021 18:37 Відповісти
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02.10.2021 18:41 Відповісти
Придурки, Украине *опа, а они с Лукашенко носятся или тут только проплаченные и я не туда попал?
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02.10.2021 19:23 Відповісти
Не ссы - прорветесь! С Украиной, вообще, ничего сверхординарного не может случиться, ни хорошего, ни плохого.
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02.10.2021 20:07 Відповісти
Ага, а ніхто не прораховува варіант, коли зе внесе зміни щодо вибору президента не на всенародних виборах, а виборах парламентом, а "монобільшість" їх проголосує? СН+ОПЗЖ= конституційна більшість ...
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02.10.2021 20:49 Відповісти
Это если бы Украина была сферическим конем в вакууме. "Старшие товарищи" не позволят, да и олигархи не дадут появиться новому Януковичу.
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02.10.2021 21:24 Відповісти
скоро придут брать плату за воздух и снег от бульбо шаха... и брать плату за количество морганий во время поедания брюквы и турнепса
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02.10.2021 22:38 Відповісти
Убогий совок на старість показав свій оскал.

Їм там щоб знайти фашизм далеко ходити не треба.

Ну, час все розставить по своїм місцям.
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02.10.2021 22:55 Відповісти
 
 