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Новости Репрессии в Беларуси
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Ряд иностранных СМИ заблокированы в Беларуси

Ряд иностранных СМИ заблокированы в Беларуси

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к интернет-ресурсам новостей "Настоящее время" и "Новый час". Также местные не могут зайти на сайт издания Deutsche Welle.

Как передает Цензор.НЕТ, об єтом сообщает Telegram-канал Belta.

"Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда", - заявил первый замминистра информации Андрей Кунцевич.

Согласно информации другого СМИ Zerkalo, также некоторые из провайдеров ограничили доступ к немецкому изданию Deutsche Welle. При попытке зайти на сайт появляется плашка с надписью о том, что информационный ресурс ограничен по решению Министерства информации.

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Автор: 

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+5
Зато мы торгуем по полной)
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28.10.2021 21:05 Ответить
+3
Північна Корея в центрі Європи і все завдяки РФ.
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28.10.2021 20:57 Ответить
+3
болезнь у лукашески прогрессирует...
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28.10.2021 21:01 Ответить
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Опа, гулаг намечяется вместо страны.
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28.10.2021 20:56 Ответить
"намечается"?! Вы в анабиозе находились последний год?
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28.10.2021 23:09 Ответить
Північна Корея в центрі Європи і все завдяки РФ.
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28.10.2021 20:57 Ответить
Зате не "майдануті"!
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28.10.2021 21:52 Ответить
болезнь у лукашески прогрессирует...
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28.10.2021 21:01 Ответить
Зато мы торгуем по полной)
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28.10.2021 21:05 Ответить
...Эти бедные бледные божьи создания
Из Эдемского сада до конца мирозданья
Выгнанные взашей
Размножались и жили в любви и печали
И кругами кружили, и с годами мельчали
И смельчали до серых мышей

Они кричат о свободе, но любят палку
Так что после кнута и пряник не жалко
Сабантуй от поста до поста
В головах у них пусто, на душе у них чисто
Им стругают новых фанерных артистов
Из отделочного листа ...

(А . Макаревич)
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28.10.2021 21:05 Ответить
Лукашенко стал "большим братом" беларусов ?
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28.10.2021 21:06 Ответить
Ну,не все заблокированы-Цензор нет,к примеру никто не блокировал,и судя по всему-даже не собирается.Что довольно странно
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28.10.2021 21:10 Ответить
Здесь мы можем дышать воздухом свободы. Только банят часто.
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28.10.2021 21:45 Ответить
А як же тоді сюди будуть приходить "лахтинські" і "ОАЦовці"?
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28.10.2021 21:53 Ответить
А ты все свою собственную трусость перед шмарклей оправдать пытаешься и виноватых ищешь....разве лапти виноваты что ты предателя выбрал ? Самый дрЫсливый президент в Мире по лбу тебя колотит инструментом от рояля 2,5 года .....фупозорище(
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28.10.2021 22:48 Ответить
Думаешь,мозгов не хватит vpn поставить?))
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29.10.2021 11:06 Ответить
А хто вас, "кацапів" та "прикацаплених", знає? Може й не вистачить!
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29.10.2021 11:17 Ответить
А "глушилки" ще не включали в "добрих традіціях" совка?
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28.10.2021 21:14 Ответить
И прослушку стационарных телефонов
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28.10.2021 23:15 Ответить
 
 