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Ряд иностранных СМИ заблокированы в Беларуси
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к интернет-ресурсам новостей "Настоящее время" и "Новый час". Также местные не могут зайти на сайт издания Deutsche Welle.
Как передает Цензор.НЕТ, об єтом сообщает Telegram-канал Belta.
"Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда", - заявил первый замминистра информации Андрей Кунцевич.
Согласно информации другого СМИ Zerkalo, также некоторые из провайдеров ограничили доступ к немецкому изданию Deutsche Welle. При попытке зайти на сайт появляется плашка с надписью о том, что информационный ресурс ограничен по решению Министерства информации.
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+5 Александр Зрадыч
показать весь комментарий28.10.2021 21:05 Ответить Ссылка
+3 Dima30
показать весь комментарий28.10.2021 20:57 Ответить Ссылка
+3 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.10.2021 21:01 Ответить Ссылка
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Из Эдемского сада до конца мирозданья
Выгнанные взашей
Размножались и жили в любви и печали
И кругами кружили, и с годами мельчали
И смельчали до серых мышей
Они кричат о свободе, но любят палку
Так что после кнута и пряник не жалко
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В головах у них пусто, на душе у них чисто
Им стругают новых фанерных артистов
Из отделочного листа ...
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