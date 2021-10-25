Общенациональную забастовку объявили в Беларуси. ВИДЕО
Граждан призывают оставаться дома и не выходить на работу, пока "власти" не прекратят репрессии, не освободят политзаключенных и не начнут переговоры о проведении новых выборов.
Протест начнется 1 ноября, его организовывает Белорусское объединение рабочих. Об этом заявил в видеообращении лидер объединения Сергей Дилевский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!" - заявил он.
Дилевский напомнил, что Белорусское объединение рабочих требует прекратить репрессии, освободить политзаключенных и начать переговоры между "властью" и демократическими силоами о проведении новых президентских и парламентских выборов.
"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - добавил он.
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шакалы вы...а не рюсские....
Но это очень не просто.
Ждите от Россиян кредитов.
Белоруся развалит РАБссию заводами МАЗ и картошкой на болотах Полесья...она дешовая... всего 5 копеек за 5 кг...
Московские казаки и стрельцы чувствовали себя в захваченном Могилеве полными господами. У них было в руках оружие, а значит и власть. Все постановления могилевского магистрата царская солдатня и знать не хотела. Потому можно было им безнаказанно заниматься насилиями, погромами. Какому-нибудь драгуну ничего не стоило ворваться в https://cafe-ayo.ru/bedroom/teplyi-pol-v-chastnom-dome-kottedzhe-kakoi-tip-otopleniya-luchshe-vodyanoi.html частный дом , чтобы забрать приглянувшееся добро, лошадей.
Вот и 1 февраля 1661 года на могилевском рынке солдаты московитов решили разжиться провиантом. Они беззастенчиво хватали с прилавков пироги. Торговки набросились на буянов. Один из московитов выхватил саблю и плашмя ударил женщину. Немедленно разгорелась ссора. За торговку вступились. Прибежали мастеровые-скорняки. Они имели большой вес в городе и слыли первыми драчунами. Московитов было немного. Толпа забила их всех - колотили опостылевших оккупантов кулаками, дубьем, вымещая накопившуюся злобу.
Бунт без пощады -- восставшие не оставили в живых своих врагов
Стычка на рынке стала сигналом к началу восстания, которое готовилось весь март 1661 года. По сообщению автора «Записок Игумена Ореста» против московитов были настроены все члены могилевского магистрата. 1 февраля в местной ратуше быстро собрались именитые граждане, которые надели под плащи кольчуги и запаслись мечами и *******.
Всего в Могилеве находилось в начале 1661 года до 7 тысяч ратников московского войска. Из них в боях с горожанами пали 6 тысяч. Оставшиеся в живых (почти тысяча человек) оказались в плену у могилевчан. Сбежали за городские стены несколько стрельцов, которые и оповестили потом воевод о гибели всего войска.
Командиров царского войска обобрали до нитки, заковали в кандалы и бросили в поруб. Трупы убитых стрельцов и казаков были закопаны на Самусевой горе и у Покровской богадельни. Польскому королю в Варшаву представители магистрата повезли закованных в цепи пленных воевод Матвея Андреевича Полиевктова, Семена Савича Горчакова вместе со стрелецким головой Семеном Ивановичем Чекиным. Царских горе-полководцев представили по приказу короля Яна Казимира Варшавскому сейму.
Храбрых чиновников Могилевского магистрата король осыпал милостями, даровал им шляхетство, наделил дорогими ******* и деньгами. Так могилевчане кровью московских стрельцов смыли позор своей измены. В 1654 году город сдался царскому войску, за что и был лишен Магдебургского права. После погрома 1661 года Могилев полностью реабилитировался в глазах польского короля и великого князя ВКЛ.
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