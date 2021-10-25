Общенациональную забастовку объявили в Беларуси. ВИДЕО

Граждан призывают оставаться дома и не выходить на работу, пока "власти" не прекратят репрессии, не освободят политзаключенных и не начнут переговоры о проведении новых выборов.

Протест начнется 1 ноября, его организовывает Белорусское объединение рабочих. Об этом заявил в видеообращении лидер объединения Сергей Дилевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!" - заявил он.

Дилевский напомнил, что Белорусское объединение рабочих требует прекратить репрессии, освободить политзаключенных и начать переговоры между "властью" и демократическими силоами о проведении новых президентских и парламентских выборов.

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"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - добавил он.