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Новости Видео Революция в Беларуси
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Общенациональную забастовку объявили в Беларуси. ВИДЕО

Граждан призывают оставаться дома и не выходить на работу, пока "власти" не прекратят репрессии, не освободят политзаключенных и не начнут переговоры о проведении новых выборов.

Протест начнется 1 ноября, его организовывает Белорусское объединение рабочих. Об этом заявил в видеообращении лидер объединения Сергей Дилевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!" - заявил он.

Дилевский напомнил, что Белорусское объединение рабочих требует прекратить репрессии, освободить политзаключенных и начать переговоры между "властью" и демократическими силоами о проведении новых президентских и парламентских выборов.

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"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - добавил он.

Автор: 

Беларусь (7921) забастовка (321)


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Топ комментарии
+34
Щось не віриться,що у них щось вийде. Білоруси хочуть мирним шляхом здійснити революцію. Але вони не враховують,що бульбофюрер буде триматись за владу двома руками та всіма зубами.
І моя думка зі 100 % працівників 95 % вийде на роботу.
5 % це ті у кого вихідний ))))
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25.10.2021 17:05 Ответить
+33
Они еще не знают, что забастовки мало.
Что надо еще по букету роз каждому опричнику -
тогда сразу всех выпустят, проведут честные выборы, а сам
лукашенко побежит со всех ног в ближайшую тюрьму сидеть до конца дней.
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25.10.2021 17:05 Ответить
+26
Не забудьте усорам цветочки и шарики!
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25.10.2021 16:54 Ответить
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Дай боже нашому теляті вовка зїсти, але мабудь що вовк теля.
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25.10.2021 18:31 Ответить
Путлер прислал из Ирака в Минск бойцов-головорезов ...тут фишка правильная Рюсских Крыс Патрушева в Минске нет... их не было и Крыму с Данбассом...рюсская падаль не участвует НИГДЕ...ИХТАМ НЕТ...

шакалы вы...а не рюсские....
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25.10.2021 18:33 Ответить
Да,на зло маме-отморожу уши...
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25.10.2021 18:36 Ответить
Может что-то и получится... Если забастовки будут идти месяца 2-3

Но это очень не просто.

Ждите от Россиян кредитов.
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25.10.2021 18:37 Ответить
Вчера в Ютьюбе прочитал...

Белоруся развалит РАБссию заводами МАЗ и картошкой на болотах Полесья...она дешовая... всего 5 копеек за 5 кг...
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25.10.2021 18:38 Ответить
Почему картоху из БЕЛОРУСИ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ВПРОК?ответ...влажность свыше 70%..хранение даже в погребе не более 25 дней...а дальше гниет... неделю назад купил 200 кг картохи в Черкассах срок хранения ГОД...проверено годами...
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25.10.2021 18:41 Ответить
Могилевское восстание 1661

Московские казаки и стрельцы чувствовали себя в захваченном Могилеве полными господами. У них было в руках оружие, а значит и власть. Все постановления могилевского магистрата царская солдатня и знать не хотела. Потому можно было им безнаказанно заниматься насилиями, погромами. Какому-нибудь драгуну ничего не стоило ворваться в https://cafe-ayo.ru/bedroom/teplyi-pol-v-chastnom-dome-kottedzhe-kakoi-tip-otopleniya-luchshe-vodyanoi.html частный дом , чтобы забрать приглянувшееся добро, лошадей.

Вот и 1 февраля 1661 года на могилевском рынке солдаты московитов решили разжиться провиантом. Они беззастенчиво хватали с прилавков пироги. Торговки набросились на буянов. Один из московитов выхватил саблю и плашмя ударил женщину. Немедленно разгорелась ссора. За торговку вступились. Прибежали мастеровые-скорняки. Они имели большой вес в городе и слыли первыми драчунами. Московитов было немного. Толпа забила их всех - колотили опостылевших оккупантов кулаками, дубьем, вымещая накопившуюся злобу.

Бунт без пощады -- восставшие не оставили в живых своих врагов

Стычка на рынке стала сигналом к началу восстания, которое готовилось весь март 1661 года. По сообщению автора «Записок Игумена Ореста» против московитов были настроены все члены могилевского магистрата. 1 февраля в местной ратуше быстро собрались именитые граждане, которые надели под плащи кольчуги и запаслись мечами и *******.

Всего в Могилеве находилось в начале 1661 года до 7 тысяч ратников московского войска. Из них в боях с горожанами пали 6 тысяч. Оставшиеся в живых (почти тысяча человек) оказались в плену у могилевчан. Сбежали за городские стены несколько стрельцов, которые и оповестили потом воевод о гибели всего войска.

Командиров царского войска обобрали до нитки, заковали в кандалы и бросили в поруб. Трупы убитых стрельцов и казаков были закопаны на Самусевой горе и у Покровской богадельни. Польскому королю в Варшаву представители магистрата повезли закованных в цепи пленных воевод Матвея Андреевича Полиевктова, Семена Савича Горчакова вместе со стрелецким головой Семеном Ивановичем Чекиным. Царских горе-полководцев представили по приказу короля Яна Казимира Варшавскому сейму.

Храбрых чиновников Могилевского магистрата король осыпал милостями, даровал им шляхетство, наделил дорогими ******* и деньгами. Так могилевчане кровью московских стрельцов смыли позор своей измены. В 1654 году город сдался царскому войску, за что и был лишен Магдебургского права. После погрома 1661 года Могилев полностью реабилитировался в глазах польского короля и великого князя ВКЛ.
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25.10.2021 18:47 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+++++++++++++++++++
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25.10.2021 18:57 Ответить
поздно... свое счастье вы уже просрали.....
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25.10.2021 19:11 Ответить
Це так. Працювали б зараз в Польщі чи Чехії, мали б розвалену медицину та освіту і горя б не знали. Совки забиті...
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25.10.2021 22:13 Ответить
Порадив би молодим людям переїхати з цієї країни. А все інше боляче і непевно.
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25.10.2021 20:51 Ответить
Так. Але ні в якому разі не в Україну. Бо в нас править той, для кого Лукашенко - кумир
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25.10.2021 21:05 Ответить
Так...куди завгодно...в Україну не треба.
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25.10.2021 21:35 Ответить
у кого есть достаточно средств для переезда смогут это сделать, остальным придется заниматься флористикой дома
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25.10.2021 23:41 Ответить
Не будет ни какой забастовки , розовые понички бастовать не могут
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25.10.2021 21:45 Ответить
интересно, они хоть за прошедшее лето успели цветы дома на подоконниках вырастить ?
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25.10.2021 23:38 Ответить
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