Загальнонаціональний страйк оголосили в Білорусі. ВIДЕО
Громадян закликають залишатися вдома і не виходити на роботу, поки "влада" не припинить репресії, не звільнить політв'язнів і не почне переговори про проведення нових виборів.
Протест почнеться 1 листопада, його організовує Білоруське об'єднання робітників. Про це заявив у відеозверненні лідер об'єднання Сергій Дилевський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми, Білоруське об'єднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року! Ми зупинимо виробництво у всій країні, поки кожну з десяти вимог не буде виконано!" - заявив він.
Дилевський нагадав, що Білоруське об'єднання робітників вимагає припинити репресії, звільнити політв'язнів і почати переговори між "владою" і демократичними силами про проведення нових президентських і парламентських виборів.
"Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш дім", - додав він.
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шакалы вы...а не рюсские....
Но это очень не просто.
Ждите от Россиян кредитов.
Белоруся развалит РАБссию заводами МАЗ и картошкой на болотах Полесья...она дешовая... всего 5 копеек за 5 кг...
Московские казаки и стрельцы чувствовали себя в захваченном Могилеве полными господами. У них было в руках оружие, а значит и власть. Все постановления могилевского магистрата царская солдатня и знать не хотела. Потому можно было им безнаказанно заниматься насилиями, погромами. Какому-нибудь драгуну ничего не стоило ворваться в https://cafe-ayo.ru/bedroom/teplyi-pol-v-chastnom-dome-kottedzhe-kakoi-tip-otopleniya-luchshe-vodyanoi.html частный дом , чтобы забрать приглянувшееся добро, лошадей.
Вот и 1 февраля 1661 года на могилевском рынке солдаты московитов решили разжиться провиантом. Они беззастенчиво хватали с прилавков пироги. Торговки набросились на буянов. Один из московитов выхватил саблю и плашмя ударил женщину. Немедленно разгорелась ссора. За торговку вступились. Прибежали мастеровые-скорняки. Они имели большой вес в городе и слыли первыми драчунами. Московитов было немного. Толпа забила их всех - колотили опостылевших оккупантов кулаками, дубьем, вымещая накопившуюся злобу.
Бунт без пощады -- восставшие не оставили в живых своих врагов
Стычка на рынке стала сигналом к началу восстания, которое готовилось весь март 1661 года. По сообщению автора «Записок Игумена Ореста» против московитов были настроены все члены могилевского магистрата. 1 февраля в местной ратуше быстро собрались именитые граждане, которые надели под плащи кольчуги и запаслись мечами и *******.
Всего в Могилеве находилось в начале 1661 года до 7 тысяч ратников московского войска. Из них в боях с горожанами пали 6 тысяч. Оставшиеся в живых (почти тысяча человек) оказались в плену у могилевчан. Сбежали за городские стены несколько стрельцов, которые и оповестили потом воевод о гибели всего войска.
Командиров царского войска обобрали до нитки, заковали в кандалы и бросили в поруб. Трупы убитых стрельцов и казаков были закопаны на Самусевой горе и у Покровской богадельни. Польскому королю в Варшаву представители магистрата повезли закованных в цепи пленных воевод Матвея Андреевича Полиевктова, Семена Савича Горчакова вместе со стрелецким головой Семеном Ивановичем Чекиным. Царских горе-полководцев представили по приказу короля Яна Казимира Варшавскому сейму.
Храбрых чиновников Могилевского магистрата король осыпал милостями, даровал им шляхетство, наделил дорогими ******* и деньгами. Так могилевчане кровью московских стрельцов смыли позор своей измены. В 1654 году город сдался царскому войску, за что и был лишен Магдебургского права. После погрома 1661 года Могилев полностью реабилитировался в глазах польского короля и великого князя ВКЛ.
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