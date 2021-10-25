УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11483 відвідувача онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
23 219 117

Загальнонаціональний страйк оголосили в Білорусі. ВIДЕО

Громадян закликають залишатися вдома і не виходити на роботу, поки "влада" не припинить репресії, не звільнить політв'язнів і не почне переговори про проведення нових виборів.

Протест почнеться 1 листопада, його організовує Білоруське об'єднання робітників. Про це заявив у відеозверненні лідер об'єднання Сергій Дилевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, Білоруське об'єднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року! Ми зупинимо виробництво  у всій країні, поки кожну з десяти вимог не буде виконано!" - заявив він.

Дилевський нагадав, що Білоруське об'єднання робітників вимагає припинити репресії, звільнити політв'язнів і почати переговори між "владою" і демократичними силами про проведення нових президентських і парламентських виборів.

Читайте також: У Білорусі почали "показові звільнення": з паперової фабрики перед візитом Лукашенка вигнали 70 учасників акцій протесту

"Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш дім", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7968) страйк (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Щось не віриться,що у них щось вийде. Білоруси хочуть мирним шляхом здійснити революцію. Але вони не враховують,що бульбофюрер буде триматись за владу двома руками та всіма зубами.
І моя думка зі 100 % працівників 95 % вийде на роботу.
5 % це ті у кого вихідний ))))
показати весь коментар
25.10.2021 17:05 Відповісти
+33
Они еще не знают, что забастовки мало.
Что надо еще по букету роз каждому опричнику -
тогда сразу всех выпустят, проведут честные выборы, а сам
лукашенко побежит со всех ног в ближайшую тюрьму сидеть до конца дней.
показати весь коментар
25.10.2021 17:05 Відповісти
+26
Не забудьте усорам цветочки и шарики!
показати весь коментар
25.10.2021 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дай боже нашому теляті вовка зїсти, але мабудь що вовк теля.
показати весь коментар
25.10.2021 18:31 Відповісти
Путлер прислал из Ирака в Минск бойцов-головорезов ...тут фишка правильная Рюсских Крыс Патрушева в Минске нет... их не было и Крыму с Данбассом...рюсская падаль не участвует НИГДЕ...ИХТАМ НЕТ...

шакалы вы...а не рюсские....
показати весь коментар
25.10.2021 18:33 Відповісти
Да,на зло маме-отморожу уши...
показати весь коментар
25.10.2021 18:36 Відповісти
Может что-то и получится... Если забастовки будут идти месяца 2-3

Но это очень не просто.

Ждите от Россиян кредитов.
показати весь коментар
25.10.2021 18:37 Відповісти
Вчера в Ютьюбе прочитал...

Белоруся развалит РАБссию заводами МАЗ и картошкой на болотах Полесья...она дешовая... всего 5 копеек за 5 кг...
показати весь коментар
25.10.2021 18:38 Відповісти
Почему картоху из БЕЛОРУСИ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ВПРОК?ответ...влажность свыше 70%..хранение даже в погребе не более 25 дней...а дальше гниет... неделю назад купил 200 кг картохи в Черкассах срок хранения ГОД...проверено годами...
показати весь коментар
25.10.2021 18:41 Відповісти
Могилевское восстание 1661

Московские казаки и стрельцы чувствовали себя в захваченном Могилеве полными господами. У них было в руках оружие, а значит и власть. Все постановления могилевского магистрата царская солдатня и знать не хотела. Потому можно было им безнаказанно заниматься насилиями, погромами. Какому-нибудь драгуну ничего не стоило ворваться в https://cafe-ayo.ru/bedroom/teplyi-pol-v-chastnom-dome-kottedzhe-kakoi-tip-otopleniya-luchshe-vodyanoi.html частный дом , чтобы забрать приглянувшееся добро, лошадей.

Вот и 1 февраля 1661 года на могилевском рынке солдаты московитов решили разжиться провиантом. Они беззастенчиво хватали с прилавков пироги. Торговки набросились на буянов. Один из московитов выхватил саблю и плашмя ударил женщину. Немедленно разгорелась ссора. За торговку вступились. Прибежали мастеровые-скорняки. Они имели большой вес в городе и слыли первыми драчунами. Московитов было немного. Толпа забила их всех - колотили опостылевших оккупантов кулаками, дубьем, вымещая накопившуюся злобу.

Бунт без пощады -- восставшие не оставили в живых своих врагов

Стычка на рынке стала сигналом к началу восстания, которое готовилось весь март 1661 года. По сообщению автора «Записок Игумена Ореста» против московитов были настроены все члены могилевского магистрата. 1 февраля в местной ратуше быстро собрались именитые граждане, которые надели под плащи кольчуги и запаслись мечами и *******.

Всего в Могилеве находилось в начале 1661 года до 7 тысяч ратников московского войска. Из них в боях с горожанами пали 6 тысяч. Оставшиеся в живых (почти тысяча человек) оказались в плену у могилевчан. Сбежали за городские стены несколько стрельцов, которые и оповестили потом воевод о гибели всего войска.

Командиров царского войска обобрали до нитки, заковали в кандалы и бросили в поруб. Трупы убитых стрельцов и казаков были закопаны на Самусевой горе и у Покровской богадельни. Польскому королю в Варшаву представители магистрата повезли закованных в цепи пленных воевод Матвея Андреевича Полиевктова, Семена Савича Горчакова вместе со стрелецким головой Семеном Ивановичем Чекиным. Царских горе-полководцев представили по приказу короля Яна Казимира Варшавскому сейму.

Храбрых чиновников Могилевского магистрата король осыпал милостями, даровал им шляхетство, наделил дорогими ******* и деньгами. Так могилевчане кровью московских стрельцов смыли позор своей измены. В 1654 году город сдался царскому войску, за что и был лишен Магдебургского права. После погрома 1661 года Могилев полностью реабилитировался в глазах польского короля и великого князя ВКЛ.
показати весь коментар
25.10.2021 18:47 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+++++++++++++++++++
показати весь коментар
25.10.2021 18:57 Відповісти
поздно... свое счастье вы уже просрали.....
показати весь коментар
25.10.2021 19:11 Відповісти
Це так. Працювали б зараз в Польщі чи Чехії, мали б розвалену медицину та освіту і горя б не знали. Совки забиті...
показати весь коментар
25.10.2021 22:13 Відповісти
Порадив би молодим людям переїхати з цієї країни. А все інше боляче і непевно.
показати весь коментар
25.10.2021 20:51 Відповісти
Так. Але ні в якому разі не в Україну. Бо в нас править той, для кого Лукашенко - кумир
показати весь коментар
25.10.2021 21:05 Відповісти
Так...куди завгодно...в Україну не треба.
показати весь коментар
25.10.2021 21:35 Відповісти
у кого есть достаточно средств для переезда смогут это сделать, остальным придется заниматься флористикой дома
показати весь коментар
25.10.2021 23:41 Відповісти
Не будет ни какой забастовки , розовые понички бастовать не могут
показати весь коментар
25.10.2021 21:45 Відповісти
интересно, они хоть за прошедшее лето успели цветы дома на подоконниках вырастить ?
показати весь коментар
25.10.2021 23:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 