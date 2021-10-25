Загальнонаціональний страйк оголосили в Білорусі. ВIДЕО

Громадян закликають залишатися вдома і не виходити на роботу, поки "влада" не припинить репресії, не звільнить політв'язнів і не почне переговори про проведення нових виборів.

Протест почнеться 1 листопада, його організовує Білоруське об'єднання робітників. Про це заявив у відеозверненні лідер об'єднання Сергій Дилевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, Білоруське об'єднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року! Ми зупинимо виробництво у всій країні, поки кожну з десяти вимог не буде виконано!" - заявив він.

Дилевський нагадав, що Білоруське об'єднання робітників вимагає припинити репресії, звільнити політв'язнів і почати переговори між "владою" і демократичними силами про проведення нових президентських і парламентських виборів.

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"Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обрушилася на наш дім", - додав він.