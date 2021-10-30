Пожежа після вибуху на автозаправці на Харківщині триває третю добу, - ДСНС
На Харківщині триває горіння залишків газового конденсату після вибуху на автозаправці, що стався у ніч проти 28 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 30 жовтня.
Вибух на АЗС поблизу села Рай-Оленівка стався близько 4:30 28 жовтня, після наїзду фури на колонку сталася розгерметизація підземної ємності з газом (обсяг 18 м3). Унаслідок пожежі, що виникла, повністю згоріли дві вантажівки. Жертв та постраждалих немає.
Пожежу локалізували того ж ранку, зазначили у ДСНС.
"Станом на 7:00 30 жовтня на території АЗС через запірну арматуру підземної ємності триває горіння залишків газового конденсату", - йдеться в повідомленні.
На місці чергують п'ять рятувальників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво чи це розпіздяйство чи дії конкурентів