Порошенко візьме участь у конференції з міжнародної безпеки в Канаді
19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції в Галіфаксі.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".
"У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії", - йдеться в повідомленні.
Також під час перебування в Галіфаксі планують низку двосторонніх контактів з представниками канадських й американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
Топ коментарі
+40 jklpqrs
показати весь коментар30.10.2021 16:47 Відповісти Посилання
+33 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар30.10.2021 16:52 Відповісти Посилання
+31 Dust
показати весь коментар30.10.2021 16:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МЗС ДО НЕЇ НЕ МАЄ ВІДНОШЕННЯ...
7 черв. 2021 р. - 11 червня 2021 року Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе своє дев'яте щорічне молодіжне ...
А те,що велика політика робиться саме на таких,а не ОФІЦІЙНИХ ЗУСТРІЧАХ,мабуть є великою таемницею не тільки для вас,а й для офшорного зеблазня-бариги.