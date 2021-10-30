Порошенко візьме участь у конференції з міжнародної безпеки в Канаді

19-21 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко традиційно візьме участь у щорічній міжнародній безпековій конференції в Галіфаксі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "ЄС".

"У колі провідних західних політиків та експертів з питань міжнародної безпеки з обох боків Атлантики Петро Порошенко представить бачення розвитку політичних процесів в Україні, прогресу у впровадженні демократичних реформ, наближення до ЄС та НАТО, а також солідарної відсічі російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Також під час перебування в Галіфаксі планують низку двосторонніх контактів з представниками канадських й американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.