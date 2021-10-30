Порошенко примет участие в конференции по международной безопасности в Канаде

19-21 ноября пятый Президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции по безопасности в Галифаксе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

"В кругу ведущих западных политиков и экспертов по вопросам международной безопасности по обе стороны Атлантики Петр Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближения к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Также в рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов Порошенко с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.