Порошенко примет участие в конференции по международной безопасности в Канаде
19-21 ноября пятый Президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции по безопасности в Галифаксе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".
"В кругу ведущих западных политиков и экспертов по вопросам международной безопасности по обе стороны Атлантики Петр Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближения к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии", - отмечается в сообщении.
Также в рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов Порошенко с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.
