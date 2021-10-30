РУС
Порошенко примет участие в конференции по международной безопасности в Канаде

19-21 ноября пятый Президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции по безопасности в Галифаксе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

"В кругу ведущих западных политиков и экспертов по вопросам международной безопасности по обе стороны Атлантики Петр Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближения к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Также в рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов Порошенко  с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.

безопасность (1130) Канада (2138) Порошенко Петр (19656)
+40
Опять шабат бубочке испортили.
30.10.2021 16:47 Ответить
+33
Гончаренко с Леросом в США, Порошенко в Канаде..., а где "Величайший"...?
30.10.2021 16:52 Ответить
+31
жаба квакає, Гетьман працює !
30.10.2021 16:57 Ответить
Пофиг на дебилов!
04.11.2021 14:26 Ответить
02.11.2021 14:46 Ответить
І куди забіг після ? Свою доповідь просидів у кабінці туалету,чистячі штанці?
03.11.2021 11:07 Ответить
Побіг у туалет докладать Петру Олексійовичу про хід перемовин...
03.11.2021 12:39 Ответить
У ЗЕбилов припадок..И главное что никакими достижениями своего кловуна ЗЕбил похвастаца не может..Они просто в лютом угаре и ненависти продолжает ненавидить именно Порошенко..зато кловун шоб он не делал для ЗЕбила - ЗЕбубачка..
30.10.2021 22:38 Ответить
Порошенко займається зовнішньою політикою поки блазень у кріслі бавиться булавою!
30.10.2021 22:48 Ответить
зустріч в Галіфаксі не є ОФІЦІЙНОЮ ЗУСТРІЧЧЮ.

МЗС ДО НЕЇ НЕ МАЄ ВІДНОШЕННЯ...
30.10.2021 23:56 Ответить
є й такий..



7 черв. 2021 р. - 11 червня 2021 року Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе своє дев'яте щорічне молодіжне ...
31.10.2021 00:00 Ответить
Саме так! А ні блазень,а ні МЗС при блазні не мають НІЯКОГО відношеня,їх туди і не запрошували!
А те,що велика політика робиться саме на таких,а не ОФІЦІЙНИХ ЗУСТРІЧАХ,мабуть є великою таемницею не тільки для вас,а й для офшорного зеблазня-бариги.
31.10.2021 09:08 Ответить
Безпекова вечірка для непричетних...
31.10.2021 15:25 Ответить
А ну тепер зрозуміло звідки такі рейтинги у агента російських спецслужб Порошенко.
31.10.2021 09:41 Ответить
Нарцис традиционно зарисуется....
31.10.2021 10:08 Ответить
31.10.2021 20:59 Ответить
