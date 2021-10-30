Туніс повернув вимогу ПЛР-тестів для всіх туристів

Влада Тунісу через погіршення ситуації з коронавірусом посилила правила в'їзду в країну. У всіх туристів має бути негативний ПЛР-тест, а невакцинованих зобов'яжуть дотримуватися семиденного карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Дітям до 12 років показувати ПЛР-тест не потрібно. Прибуваючи до Тунісу, мандрівники повинні заздалегідь заповнити анкету на сайті й мати з собою всі підтверджувальні документи в цифровому або паперовому форматі.

"Пасажири можуть бути піддані вибірковому експрес-тесту (RDT-антиген), мандрівник із виявленим позитивним тестом буде відправлений на ізоляцію в спеціальний центр", - розповів представник туніського національного офісу з туризму Нежі Гуідер.

Самоізоляцію туристи повинні будуть проходити за свій рахунок, показавши бронювання і підтвердження оплати (ваучера) в одному з центрів ізоляції, список яких є на окремому сайті. Ваучер включає витрати на трансфер з аеропорту, проживання та додатковий ПЛР-тест, який проводять на шостий день ізоляції. У разі позитивного результату тесту туриста знову відправлять на ізоляцію.

Ті, хто пройшов повну вакцинацію проти коронавірусу, карантин не проходять, але повинні показати довідку, видану органами охорони здоров'я країни проживання.

