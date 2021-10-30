УКР
Туніс повернув вимогу ПЛР-тестів для всіх туристів

Туніс повернув вимогу ПЛР-тестів для всіх туристів

Влада Тунісу через погіршення ситуації з коронавірусом посилила правила в'їзду в країну. У всіх туристів має бути негативний ПЛР-тест, а невакцинованих зобов'яжуть дотримуватися семиденного карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Дітям до 12 років показувати ПЛР-тест не потрібно. Прибуваючи до Тунісу, мандрівники повинні заздалегідь заповнити анкету на сайті й мати з собою всі підтверджувальні документи в цифровому або паперовому форматі.

"Пасажири можуть бути піддані вибірковому експрес-тесту (RDT-антиген), мандрівник із виявленим позитивним тестом буде відправлений на ізоляцію в спеціальний центр", - розповів представник туніського національного офісу з туризму Нежі Гуідер.

Самоізоляцію туристи повинні будуть проходити за свій рахунок, показавши бронювання і підтвердження оплати (ваучера) в одному з центрів ізоляції, список яких є на окремому сайті. Ваучер включає витрати на трансфер з аеропорту, проживання та додатковий ПЛР-тест, який проводять на шостий день ізоляції. У разі позитивного результату тесту туриста знову відправлять на ізоляцію.

Ті, хто пройшов повну вакцинацію проти коронавірусу, карантин не проходять, але повинні показати довідку, видану органами охорони здоров'я країни проживання.

Читайте також: МЗС не рекомендує українцям їздити в Туніс

Во блин....15 минут новости и комментариев нет..
И что ни один зебил в эпоху достатка в Тунис не собирается поехать??
показати весь коментар
30.10.2021 18:10 Відповісти
там нечего делать с достатком))
показати весь коментар
30.10.2021 18:28 Відповісти
Та не!
Тут главное то шо им пох привит ты или переболел один хер пцр.
Шо ещё раз доказывает не всё привитым масленница.
показати весь коментар
30.10.2021 18:31 Відповісти
скучно и скучная тема
- Цензор! - выпускайте клоуна..
показати весь коментар
30.10.2021 18:31 Відповісти
 
 