Тунис вернул требование ПЦР-тестов для всех туристов

Власти Туниса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда в страну. У всех туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а невакцинированных обяжут соблюдать семидневный карантин.

Детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не нужно. Прибывающие в Тунис должны заранее заполнить анкету на сайте и иметь с собой все подтверждающие документы в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", - рассказал представитель тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер.

Самоизоляцию туристы должны будут проходить за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из центров изоляции, список которых есть на отдельном сайте. Ваучер включает расходы на трансфер из аэропорта, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который проводят на шестой день изоляции. В случае положительного результата теста туриста снова отправят на изоляцию.

Те, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса, карантин не проходят, но должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны проживания.

