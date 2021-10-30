РУС
Коронавирус и карантин
1 543 6

Тунис вернул требование ПЦР-тестов для всех туристов

Власти Туниса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда в страну. У всех туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а невакцинированных обяжут соблюдать семидневный карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не нужно. Прибывающие в Тунис должны заранее заполнить анкету на сайте и иметь с собой все подтверждающие документы в цифровом или бумажном формате.

"Пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-тесту (RDT-антиген), Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", - рассказал представитель тунисского национального офиса по туризму Нежи Гуидер.

Самоизоляцию туристы должны будут проходить за свой счет с предъявлением бронирования и подтверждением оплаты (ваучера) в одном из центров изоляции, список которых есть на отдельном сайте. Ваучер включает расходы на трансфер из аэропорта, проживание и дополнительный ПЦР-тест, который проводят на шестой день изоляции. В случае положительного результата теста туриста снова отправят на изоляцию.

Те, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса, карантин не проходят, но должны предъявить справку, выданную органами здравоохранения страны проживания.

карантин туризм Тунис COVID-19 коронавирус
Во блин....15 минут новости и комментариев нет..
И что ни один зебил в эпоху достатка в Тунис не собирается поехать??
показать весь комментарий
30.10.2021 18:10 Ответить
там нечего делать с достатком))
показать весь комментарий
30.10.2021 18:28 Ответить
Та не!
Тут главное то шо им пох привит ты или переболел один хер пцр.
Шо ещё раз доказывает не всё привитым масленница.
показать весь комментарий
30.10.2021 18:31 Ответить
скучно и скучная тема
- Цензор! - выпускайте клоуна..
показать весь комментарий
30.10.2021 18:31 Ответить
 
 