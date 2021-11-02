УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7518 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
3 368 23

Рада дозволила екстрену реєстрацію ліків проти COVID-19 в Україні

Рада дозволила екстрену реєстрацію ліків проти COVID-19 в Україні

На засіданні 2 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Закон забезпечує можливість екстреного медичного застосування окремих лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, призначених для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), у порядку процедури державної реєстрації під зобов’язання у разі, якщо заявник може довести, що у нього відсутні можливості для надання повних даних про ефективність та безпеку лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату за нормальних умов застосування з об’єктивних причин", - сказано в повідомленні.

Також документ визначає країни, де має бути дозволений препарат, щоб застосувати до нього зазначені вище норми.

Крім того, вітчизняний виробник може застосовувати процедуру державної реєстрації під зобов’язання для екстреного медичного застосування, за умов виконання вимог, встановлених статтею 92 Закону України "Про лікарські засоби".

1) наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень та отримані результати містять в сукупності науково обґрунтовані докази, у тому числі дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати можуть бути ефективними для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19);

2) дозвіл на екстрене застосування наданий компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи Європейського Союзу або вакцина або інший медичний імунобіологічний препарат прекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

3) лікарський засіб не був розроблений у державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором;

4) відома та потенційна користь вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів у разі їх використання для профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) переважає відомі та потенційні ризики використання таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

ліки (1340) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Те кто закупал и закупает лечатся совсем другими лекарствами... а это лекарства для стада....
показати весь коментар
02.11.2021 20:39 Відповісти
+5
Вакцинированные болеют и умирают. Вы не знали???? Теперь знаете.
показати весь коментар
02.11.2021 20:34 Відповісти
+5
Ну ну, пиши ще. А найкумедніше те, що потім уколоті будуть звинувачувати невакцинованих у тому, що вони не хочуть приймати експериментальні ліки.
показати весь коментар
02.11.2021 21:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новость читай, а не заголовок. Добро на эти лекарства дало пол мира. В любом случае никто не заставляет их использовать, не дай Бог заболеешь тяжко, в больнице говори твердое НИТ, я ни кролик мать вашу.
показати весь коментар
02.11.2021 20:32 Відповісти
Вакцинированные болеют и умирают. Вы не знали???? Теперь знаете.
показати весь коментар
02.11.2021 20:34 Відповісти
Есть факт насчет смерти?) В любом случае я рискнул и вакцинировался, не судите строго.
показати весь коментар
02.11.2021 20:38 Відповісти
Есть. Даже несколько
показати весь коментар
02.11.2021 20:39 Відповісти
Несколько это плохо. Но надеюсь меньше чем у не вакцинированных? Там о каких то миллионах речь идет, но мы то знаем это все от вакцины мрут.
показати весь коментар
02.11.2021 20:43 Відповісти
И ссылку на медицинские источники, подтверждающие эти смерти от прививки, ты конечно же можешь сейчас нам легко предоставить???
Ну что ж, с нетерпением ждем!
показати весь коментар
02.11.2021 22:49 Відповісти
Так і типу вакцину ніхто не примушує вколювати ... Чи примушує?
показати весь коментар
02.11.2021 21:25 Відповісти
Вот пусть они (те кто закупал) экстренно и колют себе в задницу!!!!
показати весь коментар
02.11.2021 20:36 Відповісти
Те кто закупал и закупает лечатся совсем другими лекарствами... а это лекарства для стада....
показати весь коментар
02.11.2021 20:39 Відповісти
Сам бы молил бы вколоть себе эти препараты, был бы ты присмерти
показати весь коментар
02.11.2021 20:39 Відповісти
Когда человеку плохо, он готов на все что бы спасти свою жизнь. И дерьмо жрать. А вы про таблетки. Все лекарства эксперементальные на первых порах своего существования и все они проходят закалку людьми.
показати весь коментар
02.11.2021 20:41 Відповісти
Астрозенеку (наче так називалася) теж спочатку всі схвалили і рекомендували... Час покаже.

Але моя думка така: якщо ти перехворів і кількість антитіл вища за мінімум для забезпечення імунітету (здається 1,1), то вакцинуватися не має сенсу. А от решті - обов'язково, аби не поповнювати сумну статистику захворювань, госпіталізації та смертності
показати весь коментар
02.11.2021 20:47 Відповісти
Я так розумію усі агресивні вакцинатори котрі тут повчають невакцинованих із задоволенням випробують ці ліки на своїх родичах та знайомих! І бажано зроблять це у притоманнії їм агресивній формі, без альтернативи!
показати весь коментар
02.11.2021 20:54 Відповісти
Вряд ли вакцинированным оно пригодится.. а вот антивакцинарам точно потребуются!
показати весь коментар
02.11.2021 21:19 Відповісти
Ну ну, пиши ще. А найкумедніше те, що потім уколоті будуть звинувачувати невакцинованих у тому, що вони не хочуть приймати експериментальні ліки.
показати весь коментар
02.11.2021 21:26 Відповісти
Очередной эксперимент. Причём очень выгодный. Кому деньги пойдут? В офшор к ЗЕ! и на курточку Ляшко?
показати весь коментар
02.11.2021 22:24 Відповісти
Надо быть последовательным, коль заделавшись антиваксером и отказавшись от вакцины, откажись и от хлеба, молока, мяса, лекарств и тд, ведь абсолютно все продукты и лекарства состоят из неизвестно чего и обязательно вызовут у тебя и твоих детей отдаленные последствия вплоть до генетических изменений
показати весь коментар
02.11.2021 23:09 Відповісти
Как ни странно, но в Дії нет ни одного документа, так что "пропадать" там нечему. Давай дальше про ковид-хфашизм...... к примеру, когда в общественный транспорт вваливается какой-то "благоухающий" всеми "ароматами" бомж в вымазанных дерьмом лохмотьях и усаживается рядом с тобой. Твои действия??? Заметь, он никоим образом не нарушает конституцию, используя свое право свободы передвижения. )))
показати весь коментар
02.11.2021 23:56 Відповісти
Чего лаешь как собака? Укололся ну так возрадуйся и сиди тихо не порти воздух. Не все же такие храбрые дерзкие и тупые как вы, научитесь уважать чужое мнение и прекратите свою агрессивную настойчивую рекламу вакцинации, нам её по ТВ и новостям хватает.
показати весь коментар
03.11.2021 02:47 Відповісти
 
 