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Новости Борьба с коронавирусом
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Рада разрешила экстренную регистрацию лекарств против COVID-19 в Украине

Рада разрешила экстренную регистрацию лекарств против COVID-19 в Украине

На заседании 2 ноября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Закон обеспечивает возможность экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, предназначенных для лечения и/или специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), в порядке процедуры государственной регистрации под обязательство в случае, если заявитель может доказать, что у него отсутствуют возможности для предоставления полных данных об эффективности и безопасности лекарственного средства, вакцины или другого медицинского иммунобиологического препарата при нормальных условиях применения по объективным причинам", - говорится в сообщении.

Также документ определяет страны, где должен быть разрешен препарат, чтобы применить к нему указанные выше нормы.

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Кроме того, отечественный производитель может применять процедуру государственной регистрации под обязательства для экстренного медицинского применения при условии выполнения требований, установленных статьей 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах":

1) есть данные об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований и полученные результаты содержат в совокупности научно обоснованные доказательства, в том числе данные адекватных и хорошо контролируемых исследований, позволяющих считать, что вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты могут быть эффективны для профилактики коронавирусной болезни (COVID-19);

2) разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской Народной Республики, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского союза в соответствии с национальным законодательством страны предоставления разрешения или Европейского союза или вакцин или другой медицинский иммунобиологический препарат преквалифицирован Всемирной организацией здравоохранения;

3) лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором;

4) известная и потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов при их использовании для профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) преобладает над известными и потенциальными рисками использования таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов.

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Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Автор: 

лекарства (1230) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
Те кто закупал и закупает лечатся совсем другими лекарствами... а это лекарства для стада....
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02.11.2021 20:39 Ответить
+5
Вакцинированные болеют и умирают. Вы не знали???? Теперь знаете.
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02.11.2021 20:34 Ответить
+5
Ну ну, пиши ще. А найкумедніше те, що потім уколоті будуть звинувачувати невакцинованих у тому, що вони не хочуть приймати експериментальні ліки.
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02.11.2021 21:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Новость читай, а не заголовок. Добро на эти лекарства дало пол мира. В любом случае никто не заставляет их использовать, не дай Бог заболеешь тяжко, в больнице говори твердое НИТ, я ни кролик мать вашу.
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02.11.2021 20:32 Ответить
Вакцинированные болеют и умирают. Вы не знали???? Теперь знаете.
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02.11.2021 20:34 Ответить
Есть факт насчет смерти?) В любом случае я рискнул и вакцинировался, не судите строго.
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02.11.2021 20:38 Ответить
Есть. Даже несколько
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02.11.2021 20:39 Ответить
Несколько это плохо. Но надеюсь меньше чем у не вакцинированных? Там о каких то миллионах речь идет, но мы то знаем это все от вакцины мрут.
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02.11.2021 20:43 Ответить
И ссылку на медицинские источники, подтверждающие эти смерти от прививки, ты конечно же можешь сейчас нам легко предоставить???
Ну что ж, с нетерпением ждем!
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02.11.2021 22:49 Ответить
Так і типу вакцину ніхто не примушує вколювати ... Чи примушує?
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02.11.2021 21:25 Ответить
Вот пусть они (те кто закупал) экстренно и колют себе в задницу!!!!
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02.11.2021 20:36 Ответить
Те кто закупал и закупает лечатся совсем другими лекарствами... а это лекарства для стада....
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02.11.2021 20:39 Ответить
Сам бы молил бы вколоть себе эти препараты, был бы ты присмерти
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02.11.2021 20:39 Ответить
Когда человеку плохо, он готов на все что бы спасти свою жизнь. И дерьмо жрать. А вы про таблетки. Все лекарства эксперементальные на первых порах своего существования и все они проходят закалку людьми.
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02.11.2021 20:41 Ответить
Астрозенеку (наче так називалася) теж спочатку всі схвалили і рекомендували... Час покаже.

Але моя думка така: якщо ти перехворів і кількість антитіл вища за мінімум для забезпечення імунітету (здається 1,1), то вакцинуватися не має сенсу. А от решті - обов'язково, аби не поповнювати сумну статистику захворювань, госпіталізації та смертності
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02.11.2021 20:47 Ответить
Я так розумію усі агресивні вакцинатори котрі тут повчають невакцинованих із задоволенням випробують ці ліки на своїх родичах та знайомих! І бажано зроблять це у притоманнії їм агресивній формі, без альтернативи!
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02.11.2021 20:54 Ответить
Вряд ли вакцинированным оно пригодится.. а вот антивакцинарам точно потребуются!
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02.11.2021 21:19 Ответить
Ну ну, пиши ще. А найкумедніше те, що потім уколоті будуть звинувачувати невакцинованих у тому, що вони не хочуть приймати експериментальні ліки.
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02.11.2021 21:26 Ответить
Очередной эксперимент. Причём очень выгодный. Кому деньги пойдут? В офшор к ЗЕ! и на курточку Ляшко?
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02.11.2021 22:24 Ответить
Надо быть последовательным, коль заделавшись антиваксером и отказавшись от вакцины, откажись и от хлеба, молока, мяса, лекарств и тд, ведь абсолютно все продукты и лекарства состоят из неизвестно чего и обязательно вызовут у тебя и твоих детей отдаленные последствия вплоть до генетических изменений
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02.11.2021 23:09 Ответить
Как ни странно, но в Дії нет ни одного документа, так что "пропадать" там нечему. Давай дальше про ковид-хфашизм...... к примеру, когда в общественный транспорт вваливается какой-то "благоухающий" всеми "ароматами" бомж в вымазанных дерьмом лохмотьях и усаживается рядом с тобой. Твои действия??? Заметь, он никоим образом не нарушает конституцию, используя свое право свободы передвижения. )))
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02.11.2021 23:56 Ответить
Чего лаешь как собака? Укололся ну так возрадуйся и сиди тихо не порти воздух. Не все же такие храбрые дерзкие и тупые как вы, научитесь уважать чужое мнение и прекратите свою агрессивную настойчивую рекламу вакцинации, нам её по ТВ и новостям хватает.
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03.11.2021 02:47 Ответить
 
 