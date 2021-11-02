Испытания украинской COVID-вакцины начинаются в Польше, - СМИ

Испытания украинской вакцины против коронавируса начинаются в лаборатории города Гданьска в Польше. Ее планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", это разработка львовских ученых - препарат, которому в мире аналогов нет, выращен на дрожжах, передает Цензор.НЕТ.

Параллельно во львовском Институте биологии клеток разрабатывают инъекционную вакцину. Этот препарат на основе очищенных вирусовых белков уже проходит клинические исследования на мышах, результаты обещают через две недели. Впрочем, именно пероральную вакцину исследователи считают более перспективной. Она значительно дешевле в производстве и должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19.

Ученые рассказывают, что их цель - сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены вирусные белки.

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