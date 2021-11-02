РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 104 85

Испытания украинской COVID-вакцины начинаются в Польше, - СМИ

Испытания украинской COVID-вакцины начинаются в Польше, - СМИ

Испытания украинской вакцины против коронавируса начинаются в лаборатории города Гданьска в Польше. Ее планируют выпускать в виде таблеток или спрея.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", это разработка львовских ученых - препарат, которому в мире аналогов нет, выращен на дрожжах, передает Цензор.НЕТ.

Параллельно во львовском Институте биологии клеток разрабатывают инъекционную вакцину. Этот препарат на основе очищенных вирусовых белков уже проходит клинические исследования на мышах, результаты обещают через две недели. Впрочем, именно пероральную вакцину исследователи считают более перспективной. Она значительно дешевле в производстве и должна быть эффективна против различных штаммов COVID-19.

Ученые рассказывают, что их цель - сделать пероральную вакцину, которая может использоваться либо как таблетка, либо как микстура, либо как спрей. Она представляет собой не очищенный белок, а просто дрожжевые клетки, к которым прикреплены вирусные белки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8538) Украина (45038) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
02.11.2021 19:49 Ответить
+21
Ну вот и решение против антиваксеров - вакцинировать спреем с самолёта.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:49 Ответить
+16
Поштрикайте його палкою, може він кацап.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по ходу зеля и ево зелены друзи просто недостойны привиться первыми настоящей украинской вакциной
показать весь комментарий
02.11.2021 19:47 Ответить
«Деолігархізація» триває.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:52 Ответить
Все "законно". Це ж менше його прибутків.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:23 Ответить
УДАЧИ ВАМ, НАШИМ УКРАИНСКИМ УЧЕНЫМ!!!!!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 19:49 Ответить
Поштрикайте його палкою, може він кацап.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:06 Ответить
якщо воно кацап,для чого штрикати? нехай гойдаїця
показать весь комментарий
02.11.2021 20:26 Ответить
Треба ж впевнитися що це не людина.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:33 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 23:55 Ответить
Зажигалкой тоже удобно---тут газу не жалко!
показать весь комментарий
02.11.2021 21:04 Ответить
ну так, разбогател же в 2 раза при зеленском почему бы не купить
показать весь комментарий
02.11.2021 20:23 Ответить
Поляки напряглись
показать весь комментарий
02.11.2021 19:49 Ответить
Многие задумались об эмиграции в Воронеж.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:52 Ответить
Головне, щоб найвеличніше не взяло це під "особистий контроль" і не поїхало до Гданська перевіряти стан справ. Там всього трохи більше 400км до Варшави... Стихійні лиха їм не треба
показать весь комментарий
02.11.2021 20:23 Ответить
Ну вот и решение против антиваксеров - вакцинировать спреем с самолёта.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:49 Ответить
следующий шаг - вакцинировать с помощью вышек 5G...
показать весь комментарий
02.11.2021 19:52 Ответить
диким животным разбрасывают так приманку с вакциной от бешенства самолетом на Рівненщіні

показать весь комментарий
02.11.2021 19:56 Ответить
На Харківщині теж з літаків розкидають вакцину: https://24tv.ua/harkivshhini-litakiv-rozkidayut-vaktsinu-chomu-novini-harkiv_n1784868 чому це необхідно
показать весь комментарий
02.11.2021 20:00 Ответить
І не відмиєшся від цієї "бомбьожки".
показать весь комментарий
02.11.2021 20:25 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 19:50 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 19:53 Ответить
Когда я читаю что "в мире аналогов нет"...сразу понимаю что это очередной фуфломецин....
показать весь комментарий
02.11.2021 19:52 Ответить
то ты звик до "анало говнет" - читай людське: "аналогів немає"
показать весь комментарий
02.11.2021 19:58 Ответить
Добре...нехай тоді буде черговий фуфломєцін...
показать весь комментарий
02.11.2021 20:11 Ответить
у тебе комплекс меншовартості...
звикай потроху бути людиною...
показать весь комментарий
02.11.2021 20:57 Ответить
почeкаємо на висновки. а вдруг!
показать весь комментарий
02.11.2021 20:15 Ответить
"Ведь где твое богатство (в оффшорах, например ), там будет и твое сердце. " Евангелие от Матфея 6, стих 21.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:24 Ответить
от коломойського
показать весь комментарий
02.11.2021 20:29 Ответить
Ни каких "а вдруг" быть не может....даже если случится чудо...и действительно сделают такую волшебную таблетку....то никто и никогда не допустит ее к массовому применению...
А знаете почему??
Потому что контроля обеспечить будет не возможно..... нельзя будет стадо в стойле сертификатами держать.... а вот уколами это запросто....
показать весь комментарий
02.11.2021 20:29 Ответить
а ти адeпт свiтового заговору. ясно
показать весь комментарий
02.11.2021 21:35 Ответить
Вот такие " понимающие "и угробили украинскую медицину и спасибо Супрун. Она сказала, что в Украине не может быть медицинской науки и хотели закрыть все медицинские институты. Почти все разорила. Отключила Украину от систему медицинской статистики. Поэтому и в Польше проводят испытания, что Украина благодаря Супрун не имеет права заниматься таким тестированием.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:51 Ответить
Це тобі на Г+Г сказали?
показать весь комментарий
02.11.2021 22:45 Ответить
Похоже на самогон, правда в таблетках не встречал, новинка?
показать весь комментарий
02.11.2021 19:54 Ответить
Экономия на воде. Таблетки с дрожжами сами вырабатывают в организме алкоголь, который уже и убивает вирусы.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:55 Ответить
А заодно и улучшает настроение. Хочется ещё раз проголосовать за Зе.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:59 Ответить
Та ліпше за цих ученних підняти чарчину, в ЗЕ можуть бути інші "пріоритети".
показать весь комментарий
02.11.2021 20:11 Ответить
Стає зрозумілим чому любителі випити не помирають від корони
показать весь комментарий
02.11.2021 20:02 Ответить
Закусюють дріжджами з цукром. Більш тривалий кількадобовий ефект на імунну систему, із побочних ефектів може бути втрата тями і бурхливе газовиділення, але без патології.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:16 Ответить
Гази знищують корону? Чи вона втікає від них світ-заочі?
показать весь комментарий
02.11.2021 21:02 Ответить
Налейте мне вакцин побольше, мне везти подарки в Польшу! (с)
показать весь комментарий
02.11.2021 19:58 Ответить
А чого у Польщі...? У нас тут бажаючих ширнутися, котрі ще й інших повчають, до того ж доволі агресивно, безліч! Хоча чомусь немає їх у цій гілці. Дивно.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:59 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 20:00 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 20:01 Ответить
Под мышками побрызгал и вперёд.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:02 Ответить
225 000 ЕВРО ЗА ОЧИЩЕННЫЙ ВИРУС!
https://www.bitchute.com/video/s2ycFxXNkfSp/
показать весь комментарий
02.11.2021 20:04 Ответить
Вакцина украинская,значит и испытания должны проходить на украинцах.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:07 Ответить
Получив две дозы не считается привит!
https://www.youtube.com/watch?v=EdlWDQ3oluY&ab_channel=MarinaKornatovska
показать весь комментарий
02.11.2021 20:07 Ответить
- Доктор, это правда, что томатный сок помогает от беременности?
- Правда.
- А как его принимать: до или после...
- Вместо.

Так и с украинской вакциной.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:12 Ответить
У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли
https://zaxid.net/u_dodatku_diya_stavsya_masshtabniy_zbiy_sertifikati_pro_vaktsinatsiyu_znikli_n1529450
показать весь комментарий
02.11.2021 20:12 Ответить
это разработка львовских ученых - препарат, которому в мире аналогов нет, выращен на дрожжах - цитата

показать весь комментарий
02.11.2021 20:15 Ответить
😀😀😀

К
показать весь комментарий
02.11.2021 21:00 Ответить
а вот и фото самих ученых. как раз в процессе испытания вакцины.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:07 Ответить
Дмитро Ярош призначений радником генерал-лейтенанта Валерія Залужного! Слава Україні! Героям слава!
показать весь комментарий
02.11.2021 20:17 Ответить
Приятная новость. Надеюсь, что эта вакцина удачно будет испытана и впоследствии признана не только в Украине и Польше, а и во всём мире.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:18 Ответить
Ну всегда перед тем, как испытывать эту вакцину, сперва её испытывают над подопытных животных, ну а раз клоун решил, что люди и есть эти подопытные животные, то пусть тогда в Раде её и испытывают, там таких ого-го сколько.
показать весь комментарий
02.11.2021 21:29 Ответить
В очередь сукины дети. Теперь каждые пол года будите уколоты. Всех вылечим😁
показать весь комментарий
02.11.2021 20:19 Ответить
Очень интересная новость. Особенно если сравнить ее с https://www.unian.ua/health/country/akademik-andriy-sibirniy-ukrajinska-vakcina-proti-koronavirusu-mozhe-z-yavitisya-cherez-rik-dva-novini-ukrajini-11446930.html?fbclid=IwAR3VQqbSKNWma8KyV_tJDR-mVQ9tHlKgObzT-wL92_4aFc3hPw0nWKnd-vk интервью директора этого же института от 9 июня сего года. Где он говорит, что пероральная вакцина только в планах и для ее разработки нужны дополнительные исследования. А инъекционную вакцину к концу года должны начать испытывать на мышах. И объясняет, кстати, почему Украина выпускать вакцинны не сможет (в ближайшей перспективе по крайней мере).
показать весь комментарий
02.11.2021 20:24 Ответить
привился файзером, а если наша ширка не будет признана в мире- прививаться не буду
показать весь комментарий
02.11.2021 20:24 Ответить
А в виде пива не будет?
показать весь комментарий
02.11.2021 20:29 Ответить
Польша на грани, обстановка накаляется.
https://www.youtube.com/watch?v=px1brSk1TQg&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
Поляки проявляют характер! Изменения настораживают.
https://www.youtube.com/watch?v=aAVK9N7UPCk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
показать весь комментарий
02.11.2021 20:31 Ответить
Для сведения скептиков и любителей шуток юмора : вакцина от полиомиелита в виде драже - оказалась суперєффективной и очень недорогой .
показать весь комментарий
02.11.2021 20:32 Ответить
Ну як завжди, якщо це не фейк, винайшли в Україні українські вчені, а патент зареєструють в іншій державі і там її будуть виробляти й продавати. А Україна за бюджетні кошти буде її закуповувати.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:40 Ответить
якщо це правда і якщо спрацює, то зніму капелюха та низько вклонюся розробникам
показать весь комментарий
02.11.2021 20:41 Ответить
аналоговнет настораживает.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:42 Ответить
Это правильно. Цивилизованные страны тоже первые испытания своих вакцин проводили в Бразилии и еще где-то, от греха подальше.
показать весь комментарий
02.11.2021 22:18 Ответить
А що, наші наливки завжди користувалися попитом...
показать весь комментарий
03.11.2021 00:33 Ответить
...а, вот это гумманно! Не стоит рисковать здоровьем своих граждан!
показать весь комментарий
03.11.2021 04:41 Ответить
Ви зовмім з глузду з'їхали ? ПОЛЯКИ ДЖОНСОНОМ ВАКЦИНУЮТЬСЯ 1ЄЮ ДОЗОЮ 😡
показать весь комментарий
03.11.2021 06:26 Ответить
Без цукру ця вакцинка неробоча.
показать весь комментарий
03.11.2021 06:53 Ответить
 
 