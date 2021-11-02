Випробовування української COVID-вакцини розпочинаються у Польщі, - ЗМІ

Випробування української вакцини проти коронавірусу розпочинаються у лабораторії міста Гданська у Польщі. Її планують випускати у вигляді пігулок чи спрею.

Як повідомляється у сюжеті програми "Сегодня Новини" на телеканалі "Україна 24", це розробка львівських учених - препарат, якому у світі аналогів немає, вирощений на дріжджах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Паралельно у львівському Університеті біології клітин розробляють ін'єкційну вакцину. Цей препарат на основі очищених вірусних білків вже проходить клінічні дослідження на мишах, результати обіцяють за два тижні. Втім, саме пероральну вакцину дослідники вважають перспективнішою. Вона значно дешевша у виробництві і має бути ефективною проти різних штамів COVID-19.

Вчені розповідають, що їхня мета – зробити пероральну вакцину, яка може використовуватися або як таблетка, або як мікстура, або як спрей. Вона є не очищеним білком, а просто дріжджовими клітинами, до яких прикріплені вірусні білки.

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