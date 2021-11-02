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Новини Коронавірус і карантин
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Випробовування української COVID-вакцини розпочинаються у Польщі, - ЗМІ

Випробовування української COVID-вакцини розпочинаються у Польщі, - ЗМІ

Випробування української вакцини проти коронавірусу розпочинаються у лабораторії міста Гданська у Польщі. Її планують випускати у вигляді пігулок чи спрею.

Як повідомляється у сюжеті програми "Сегодня Новини" на телеканалі "Україна 24", це розробка львівських учених - препарат, якому у світі аналогів немає, вирощений на дріжджах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Паралельно у львівському Університеті біології клітин розробляють ін'єкційну вакцину. Цей препарат на основі очищених вірусних білків вже проходить клінічні дослідження на мишах, результати обіцяють за два тижні. Втім, саме пероральну вакцину дослідники вважають перспективнішою. Вона значно дешевша у виробництві і має бути ефективною проти різних штамів COVID-19.

Вчені розповідають, що їхня мета – зробити пероральну вакцину, яка може використовуватися або як таблетка, або як мікстура, або як спрей. Вона є не очищеним білком, а просто дріжджовими клітинами, до яких прикріплені вірусні білки.

Читайте також: 41% українців бояться захворіти на коронавірус, але 43% - не готові вакцинуватися, - опитування "Рейтингу"

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8663) Україна (5988) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
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02.11.2021 19:49 Відповісти
+21
Ну вот и решение против антиваксеров - вакцинировать спреем с самолёта.
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02.11.2021 19:49 Відповісти
+16
Поштрикайте його палкою, може він кацап.
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02.11.2021 20:06 Відповісти
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по ходу зеля и ево зелены друзи просто недостойны привиться первыми настоящей украинской вакциной
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02.11.2021 19:47 Відповісти
«Деолігархізація» триває.
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02.11.2021 19:52 Відповісти
Все "законно". Це ж менше його прибутків.
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02.11.2021 20:23 Відповісти
УДАЧИ ВАМ, НАШИМ УКРАИНСКИМ УЧЕНЫМ!!!!!!!
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02.11.2021 20:21 Відповісти
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02.11.2021 19:49 Відповісти
Поштрикайте його палкою, може він кацап.
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02.11.2021 20:06 Відповісти
якщо воно кацап,для чого штрикати? нехай гойдаїця
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02.11.2021 20:26 Відповісти
Треба ж впевнитися що це не людина.
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02.11.2021 20:33 Відповісти
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02.11.2021 23:55 Відповісти
Зажигалкой тоже удобно---тут газу не жалко!
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02.11.2021 21:04 Відповісти
ну так, разбогател же в 2 раза при зеленском почему бы не купить
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02.11.2021 20:23 Відповісти
Поляки напряглись
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02.11.2021 19:49 Відповісти
Многие задумались об эмиграции в Воронеж.
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02.11.2021 19:52 Відповісти
Головне, щоб найвеличніше не взяло це під "особистий контроль" і не поїхало до Гданська перевіряти стан справ. Там всього трохи більше 400км до Варшави... Стихійні лиха їм не треба
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02.11.2021 20:23 Відповісти
Ну вот и решение против антиваксеров - вакцинировать спреем с самолёта.
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02.11.2021 19:49 Відповісти
следующий шаг - вакцинировать с помощью вышек 5G...
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02.11.2021 19:52 Відповісти
диким животным разбрасывают так приманку с вакциной от бешенства самолетом на Рівненщіні

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02.11.2021 19:56 Відповісти
На Харківщині теж з літаків розкидають вакцину: https://24tv.ua/harkivshhini-litakiv-rozkidayut-vaktsinu-chomu-novini-harkiv_n1784868 чому це необхідно
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02.11.2021 20:00 Відповісти
І не відмиєшся від цієї "бомбьожки".
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02.11.2021 20:25 Відповісти
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02.11.2021 19:50 Відповісти
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02.11.2021 19:53 Відповісти
Когда я читаю что "в мире аналогов нет"...сразу понимаю что это очередной фуфломецин....
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02.11.2021 19:52 Відповісти
то ты звик до "анало говнет" - читай людське: "аналогів немає"
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02.11.2021 19:58 Відповісти
Добре...нехай тоді буде черговий фуфломєцін...
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02.11.2021 20:11 Відповісти
у тебе комплекс меншовартості...
звикай потроху бути людиною...
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02.11.2021 20:57 Відповісти
почeкаємо на висновки. а вдруг!
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02.11.2021 20:15 Відповісти
"Ведь где твое богатство (в оффшорах, например ), там будет и твое сердце. " Евангелие от Матфея 6, стих 21.
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02.11.2021 20:24 Відповісти
от коломойського
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02.11.2021 20:29 Відповісти
Ни каких "а вдруг" быть не может....даже если случится чудо...и действительно сделают такую волшебную таблетку....то никто и никогда не допустит ее к массовому применению...
А знаете почему??
Потому что контроля обеспечить будет не возможно..... нельзя будет стадо в стойле сертификатами держать.... а вот уколами это запросто....
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02.11.2021 20:29 Відповісти
а ти адeпт свiтового заговору. ясно
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02.11.2021 21:35 Відповісти
Вот такие " понимающие "и угробили украинскую медицину и спасибо Супрун. Она сказала, что в Украине не может быть медицинской науки и хотели закрыть все медицинские институты. Почти все разорила. Отключила Украину от систему медицинской статистики. Поэтому и в Польше проводят испытания, что Украина благодаря Супрун не имеет права заниматься таким тестированием.
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02.11.2021 20:51 Відповісти
Це тобі на Г+Г сказали?
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02.11.2021 22:45 Відповісти
Похоже на самогон, правда в таблетках не встречал, новинка?
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02.11.2021 19:54 Відповісти
Экономия на воде. Таблетки с дрожжами сами вырабатывают в организме алкоголь, который уже и убивает вирусы.
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02.11.2021 19:55 Відповісти
А заодно и улучшает настроение. Хочется ещё раз проголосовать за Зе.
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02.11.2021 19:59 Відповісти
Та ліпше за цих ученних підняти чарчину, в ЗЕ можуть бути інші "пріоритети".
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02.11.2021 20:11 Відповісти
Стає зрозумілим чому любителі випити не помирають від корони
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02.11.2021 20:02 Відповісти
Закусюють дріжджами з цукром. Більш тривалий кількадобовий ефект на імунну систему, із побочних ефектів може бути втрата тями і бурхливе газовиділення, але без патології.
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02.11.2021 20:16 Відповісти
Гази знищують корону? Чи вона втікає від них світ-заочі?
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02.11.2021 21:02 Відповісти
Налейте мне вакцин побольше, мне везти подарки в Польшу! (с)
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02.11.2021 19:58 Відповісти
А чого у Польщі...? У нас тут бажаючих ширнутися, котрі ще й інших повчають, до того ж доволі агресивно, безліч! Хоча чомусь немає їх у цій гілці. Дивно.
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02.11.2021 19:59 Відповісти
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02.11.2021 20:00 Відповісти
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02.11.2021 20:01 Відповісти
Под мышками побрызгал и вперёд.
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02.11.2021 20:02 Відповісти
225 000 ЕВРО ЗА ОЧИЩЕННЫЙ ВИРУС!
https://www.bitchute.com/video/s2ycFxXNkfSp/
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02.11.2021 20:04 Відповісти
Вакцина украинская,значит и испытания должны проходить на украинцах.
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02.11.2021 20:07 Відповісти
Получив две дозы не считается привит!
https://www.youtube.com/watch?v=EdlWDQ3oluY&ab_channel=MarinaKornatovska
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02.11.2021 20:07 Відповісти
- Доктор, это правда, что томатный сок помогает от беременности?
- Правда.
- А как его принимать: до или после...
- Вместо.

Так и с украинской вакциной.
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02.11.2021 20:12 Відповісти
У додатку «Дія» стався масштабний збій: сертифікати про вакцинацію зникли
https://zaxid.net/u_dodatku_diya_stavsya_masshtabniy_zbiy_sertifikati_pro_vaktsinatsiyu_znikli_n1529450
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02.11.2021 20:12 Відповісти
это разработка львовских ученых - препарат, которому в мире аналогов нет, выращен на дрожжах - цитата

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02.11.2021 20:15 Відповісти
😀😀😀

К
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02.11.2021 21:00 Відповісти
а вот и фото самих ученых. как раз в процессе испытания вакцины.
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03.11.2021 08:07 Відповісти
Дмитро Ярош призначений радником генерал-лейтенанта Валерія Залужного! Слава Україні! Героям слава!
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02.11.2021 20:17 Відповісти
Приятная новость. Надеюсь, что эта вакцина удачно будет испытана и впоследствии признана не только в Украине и Польше, а и во всём мире.
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02.11.2021 20:18 Відповісти
Ну всегда перед тем, как испытывать эту вакцину, сперва её испытывают над подопытных животных, ну а раз клоун решил, что люди и есть эти подопытные животные, то пусть тогда в Раде её и испытывают, там таких ого-го сколько.
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02.11.2021 21:29 Відповісти
В очередь сукины дети. Теперь каждые пол года будите уколоты. Всех вылечим😁
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02.11.2021 20:19 Відповісти
Очень интересная новость. Особенно если сравнить ее с https://www.unian.ua/health/country/akademik-andriy-sibirniy-ukrajinska-vakcina-proti-koronavirusu-mozhe-z-yavitisya-cherez-rik-dva-novini-ukrajini-11446930.html?fbclid=IwAR3VQqbSKNWma8KyV_tJDR-mVQ9tHlKgObzT-wL92_4aFc3hPw0nWKnd-vk интервью директора этого же института от 9 июня сего года. Где он говорит, что пероральная вакцина только в планах и для ее разработки нужны дополнительные исследования. А инъекционную вакцину к концу года должны начать испытывать на мышах. И объясняет, кстати, почему Украина выпускать вакцинны не сможет (в ближайшей перспективе по крайней мере).
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02.11.2021 20:24 Відповісти
привился файзером, а если наша ширка не будет признана в мире- прививаться не буду
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02.11.2021 20:24 Відповісти
А в виде пива не будет?
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02.11.2021 20:29 Відповісти
Польша на грани, обстановка накаляется.
https://www.youtube.com/watch?v=px1brSk1TQg&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
Поляки проявляют характер! Изменения настораживают.
https://www.youtube.com/watch?v=aAVK9N7UPCk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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02.11.2021 20:31 Відповісти
Для сведения скептиков и любителей шуток юмора : вакцина от полиомиелита в виде драже - оказалась суперєффективной и очень недорогой .
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02.11.2021 20:32 Відповісти
Ну як завжди, якщо це не фейк, винайшли в Україні українські вчені, а патент зареєструють в іншій державі і там її будуть виробляти й продавати. А Україна за бюджетні кошти буде її закуповувати.
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02.11.2021 20:40 Відповісти
якщо це правда і якщо спрацює, то зніму капелюха та низько вклонюся розробникам
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02.11.2021 20:41 Відповісти
аналоговнет настораживает.
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02.11.2021 20:42 Відповісти
Это правильно. Цивилизованные страны тоже первые испытания своих вакцин проводили в Бразилии и еще где-то, от греха подальше.
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02.11.2021 22:18 Відповісти
А що, наші наливки завжди користувалися попитом...
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03.11.2021 00:33 Відповісти
...а, вот это гумманно! Не стоит рисковать здоровьем своих граждан!
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03.11.2021 04:41 Відповісти
Ви зовмім з глузду з'їхали ? ПОЛЯКИ ДЖОНСОНОМ ВАКЦИНУЮТЬСЯ 1ЄЮ ДОЗОЮ 😡
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03.11.2021 06:26 Відповісти
Без цукру ця вакцинка неробоча.
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03.11.2021 06:53 Відповісти
 
 