Мінекономіки ініціює підвищення мита на експорт металобрухту до €200/т

Відповідний законопроєкт уже подали на розгляд Кабінету Міністрів.

Міністерство економіки розробило та подало на розгляд Кабінету Міністрів законопроєкт про підвищення експортного мита на брухт чорних металів до €200/т. Про це повідомила Українська асоціація вторинних металів.

Згідно з її повідомленням, Мінекономіки ухвалило таке рішення без обговорення з операторами ринку та ігноруючи аргументи галузі.

"Такі підходи до регулювання ринку є неприпустимими в країні з ринковою економікою та європейським вектором розвитку", - резюмувала УАВтормет.

Текст самого законопроєкту зараз на сайті міністерства відсутній.

Як повідомляв GMK Center, Україна за 9 місяців наростила виручку від експорту брухту в 27,2 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $175,6 млн. Імпорт металобрухту зріс у 2 рази – до $31,8 млн.

Така ситуація стурбувала основних споживачів брухту – металургійні підприємства. 12 червня об’єднання підприємств "Укрметалургпром" розмістило відкритий лист до прем’єр-міністра Денису Шмигалю з проханням запровадити тимчасову заборону на експорт металобрухту до кінця 2023 року для збереження стабільної роботи вітчизняних металургійних підприємств. Пізніше цю ініціативу публічно підтримали "Інтерпайп" і "АрселорМіттал".

Своєю чергою, асоціації учасників ринку брухтозаготівлі виступили проти цієї ініціативи. Зокрема, "УАВтормет" наполягає на проведенні об’єктивної експертизи впливу даної заборони на ринок ломозаготовки. Асоціація зазначає, що за 8 місяців поставки брухту на українські підприємства зросли на 23,6%, при цьому потреби українських металургів були задоволені з перевищенням на 2,7%.

В останні кілька років в Україні діє мито на експорт металобрухту в €58/т. У травні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1419-IX про продовження дії мита ще на п’ять років – до 15 вересня 2026 року.