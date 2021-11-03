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Мінекономіки ініціює підвищення мита на експорт металобрухту до €200/т

Мінекономіки ініціює підвищення мита на експорт металобрухту до €200/т

Відповідний законопроєкт уже подали на розгляд Кабінету Міністрів.

Міністерство економіки розробило та подало на розгляд Кабінету Міністрів законопроєкт про підвищення експортного мита на брухт чорних металів до €200/т. Про це повідомила Українська асоціація вторинних металів.

Згідно з її повідомленням, Мінекономіки ухвалило таке рішення без обговорення з операторами ринку та ігноруючи аргументи галузі.

"Такі підходи до регулювання ринку є неприпустимими в країні з ринковою економікою та європейським вектором розвитку", - резюмувала УАВтормет.

Текст самого законопроєкту зараз на сайті міністерства відсутній.

Як повідомляв GMK Center, Україна за 9 місяців наростила виручку від експорту брухту в 27,2 раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $175,6 млн. Імпорт металобрухту зріс у 2 рази – до $31,8 млн.

Така ситуація стурбувала основних споживачів брухту – металургійні підприємства. 12 червня об’єднання підприємств "Укрметалургпром" розмістило відкритий лист до прем’єр-міністра Денису Шмигалю з проханням запровадити тимчасову заборону на експорт металобрухту до кінця 2023 року для збереження стабільної роботи вітчизняних металургійних підприємств. Пізніше цю ініціативу публічно підтримали "Інтерпайп" і "АрселорМіттал".

Своєю чергою, асоціації учасників ринку брухтозаготівлі виступили проти цієї ініціативи. Зокрема, "УАВтормет" наполягає на проведенні об’єктивної експертизи впливу даної заборони на ринок ломозаготовки. Асоціація зазначає, що за 8 місяців поставки брухту на українські підприємства зросли на 23,6%, при цьому потреби українських металургів були задоволені з перевищенням на 2,7%.

В останні кілька років в Україні діє мито на експорт металобрухту в €58/т. У травні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1419-IX про продовження дії мита ще на п’ять років – до 15 вересня 2026 року.

Автор: 

мито (1120) металобрухт (416)


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Топ коментарі
+2
Другими словами на украинцев вводят санкции не только на импорт европейской техники и автомобитей, а и уже на експорт даже металолома. Зря вы только надеетесь что я Ахметкино и Васадзено дерьмо покупать буду.
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03.11.2021 15:14 Відповісти
+1
Медиатузы лишают доходов украинцев от продажи вторичного металла в пользу медиатузов.Благодетели,мать их!Мы все помним!!
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03.11.2021 15:03 Відповісти
+1
Ахметка хорошо видать забашлял. Теперь металолом холопы будете бесплатно Ахметке сдавать, ведь на украинском рынке он монополист. Так что лучше выбросить чем Ахметке за копейки нести и унижаться.
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03.11.2021 15:10 Відповісти
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Медиатузы лишают доходов украинцев от продажи вторичного металла в пользу медиатузов.Благодетели,мать их!Мы все помним!!
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03.11.2021 15:03 Відповісти
Ахметка хорошо видать забашлял. Теперь металолом холопы будете бесплатно Ахметке сдавать, ведь на украинском рынке он монополист. Так что лучше выбросить чем Ахметке за копейки нести и унижаться.
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03.11.2021 15:10 Відповісти
Другими словами на украинцев вводят санкции не только на импорт европейской техники и автомобитей, а и уже на експорт даже металолома. Зря вы только надеетесь что я Ахметкино и Васадзено дерьмо покупать буду.
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03.11.2021 15:14 Відповісти
Министерство сменило хозяина,а новая метла по новому метет.Ахметка и К напряглись..
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03.11.2021 15:43 Відповісти
Так у нас в стране побороли олигархов Ахметку,Пиню,Коломойшу. Все для вас, сироты от металлургии. Сейчас цена на металлолом внутри страны упадет и на радостях сироты прикупят еще по одной вилле в Швейцарии.
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03.11.2021 16:26 Відповісти
Експорт металобрухту потрібно заборонити. Раз і назавжди. Переплавка металу в десятки разів дешевша і екологічніша за видобуток руди і повний цикл її обробки до металу. Крім того, всі заводи Придністровя працюють на українському металобрухті - цим ми спонсоруємо ворога.
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03.11.2021 17:34 Відповісти
запретить, арестовать, расстрелять ......
правильным курсом идёте товарищи (зелохи)
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03.11.2021 20:41 Відповісти
Так війна усе спише. Що не ясно, пріднєстровєц?
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03.11.2021 20:56 Відповісти
Ринат Леонидовыч это ты, или твои холуи?
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03.11.2021 21:25 Відповісти
Молдова вас годувать не буде. А ми заблокуємо. І тоді вам пі..сєць.
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03.11.2021 21:47 Відповісти
Лаптєногий, правильно придністровець, а не "пріднєстровєц"
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04.11.2021 10:54 Відповісти
 
 