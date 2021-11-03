Минэкономики инициирует повышение пошлины на экспорт металлолома до €200/т

Соответствующий законопроект уже подали на рассмотрение Кабинету Министров.

Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение Кабинету Министров законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов до €200/т. Об этом сообщила Украинская ассоциация вторичных металлов.

Согласно ее сообщению, Минэкономики приняло такое решение без обсуждения с операторами рынка и игнорируя аргументы отрасли.

"Такие подходы к регулированию рынка недопустимы в стране с рыночной экономикой и европейским вектором развития", – резюмировала УАВтормет.

Текст самого законопроекта на данный момент на сайте министерства отсутствует.

Как сообщал GMK Center, Украина за 9 месяцев нарастила выручку от экспорта лома в 27,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $175,6 млн. Импорт металлолома вырос в 2 раза – до $31,8 млн.

Такая ситуация обеспокоила основных потребителей лома – металлургические предприятия. 12 июня объединение предприятий "Укрметаллургпром" разместило открытое письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных металлургических предприятий. Позже эту инициативу публично поддержали "Интерпайп" и "АрселорМиттал".

В свою очередь, ассоциации участников рынка ломозаготовки выступили против этой инициативы. В частности, "УАВтормет" настаивает на проведении объективной экспертизы влияния данного запрета на рынок ломозаготовки. Ассоциация отмечает, что за 8 месяцев поставки лома на украинские предприятия выросли на 23,6%, при этом потребности украинских металлургов были удовлетворены с превышением на 2,7%.

В последние несколько лет в Украине действует пошлина на экспорт металлолома в €58/т. В мае 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1419-IX о продлении действия пошлины еще на пять лет – до 15 сентября 2026 года.