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Минэкономики инициирует повышение пошлины на экспорт металлолома до €200/т

Минэкономики инициирует повышение пошлины на экспорт металлолома до €200/т

Соответствующий законопроект уже подали на рассмотрение Кабинету Министров.

Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение Кабинету Министров законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов до €200/т. Об этом сообщила Украинская ассоциация вторичных металлов.

Согласно ее сообщению, Минэкономики приняло такое решение без обсуждения с операторами рынка и игнорируя аргументы отрасли.

"Такие подходы к регулированию рынка недопустимы в стране с рыночной экономикой и европейским вектором развития", – резюмировала УАВтормет.

Текст самого законопроекта на данный момент на сайте министерства отсутствует.

Как сообщал GMK Center, Украина за 9 месяцев нарастила выручку от экспорта лома в 27,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $175,6 млн. Импорт металлолома вырос в 2 раза – до $31,8 млн.

Такая ситуация обеспокоила основных потребителей лома – металлургические предприятия. 12 июня объединение предприятий "Укрметаллургпром" разместило открытое письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных металлургических предприятий. Позже эту инициативу публично поддержали "Интерпайп" и "АрселорМиттал".

В свою очередь, ассоциации участников рынка ломозаготовки выступили против этой инициативы. В частности, "УАВтормет" настаивает на проведении объективной экспертизы влияния данного запрета на рынок ломозаготовки. Ассоциация отмечает, что за 8 месяцев поставки лома на украинские предприятия выросли на 23,6%, при этом потребности украинских металлургов были удовлетворены с превышением на 2,7%.

В последние несколько лет в Украине действует пошлина на экспорт металлолома в €58/т. В мае 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1419-IX о продлении действия пошлины еще на пять лет – до 15 сентября 2026 года.

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пошлина (497) металлолом (191)


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Топ комментарии
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Другими словами на украинцев вводят санкции не только на импорт европейской техники и автомобитей, а и уже на експорт даже металолома. Зря вы только надеетесь что я Ахметкино и Васадзено дерьмо покупать буду.
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03.11.2021 15:14 Ответить
+1
Медиатузы лишают доходов украинцев от продажи вторичного металла в пользу медиатузов.Благодетели,мать их!Мы все помним!!
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03.11.2021 15:03 Ответить
+1
Ахметка хорошо видать забашлял. Теперь металолом холопы будете бесплатно Ахметке сдавать, ведь на украинском рынке он монополист. Так что лучше выбросить чем Ахметке за копейки нести и унижаться.
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03.11.2021 15:10 Ответить
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Медиатузы лишают доходов украинцев от продажи вторичного металла в пользу медиатузов.Благодетели,мать их!Мы все помним!!
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03.11.2021 15:03 Ответить
Ахметка хорошо видать забашлял. Теперь металолом холопы будете бесплатно Ахметке сдавать, ведь на украинском рынке он монополист. Так что лучше выбросить чем Ахметке за копейки нести и унижаться.
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03.11.2021 15:10 Ответить
Другими словами на украинцев вводят санкции не только на импорт европейской техники и автомобитей, а и уже на експорт даже металолома. Зря вы только надеетесь что я Ахметкино и Васадзено дерьмо покупать буду.
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03.11.2021 15:14 Ответить
Министерство сменило хозяина,а новая метла по новому метет.Ахметка и К напряглись..
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03.11.2021 15:43 Ответить
Так у нас в стране побороли олигархов Ахметку,Пиню,Коломойшу. Все для вас, сироты от металлургии. Сейчас цена на металлолом внутри страны упадет и на радостях сироты прикупят еще по одной вилле в Швейцарии.
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03.11.2021 16:26 Ответить
Експорт металобрухту потрібно заборонити. Раз і назавжди. Переплавка металу в десятки разів дешевша і екологічніша за видобуток руди і повний цикл її обробки до металу. Крім того, всі заводи Придністровя працюють на українському металобрухті - цим ми спонсоруємо ворога.
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03.11.2021 17:34 Ответить
запретить, арестовать, расстрелять ......
правильным курсом идёте товарищи (зелохи)
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03.11.2021 20:41 Ответить
Так війна усе спише. Що не ясно, пріднєстровєц?
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03.11.2021 20:56 Ответить
Ринат Леонидовыч это ты, или твои холуи?
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03.11.2021 21:25 Ответить
Молдова вас годувать не буде. А ми заблокуємо. І тоді вам пі..сєць.
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03.11.2021 21:47 Ответить
Лаптєногий, правильно придністровець, а не "пріднєстровєц"
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04.11.2021 10:54 Ответить
 
 