Аудіогід українською мовою з'явився в офіційній резиденції чеських правителів Празькому Граді
Український аудіогід з'явився в офіційній резиденції чеських правителів - Празькому Граді, який входить до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
Аудіогідом можна скористатися через мобільний додаток, доступний для iOS і Android. Над перекладом текстів працювало Посольство України у Чеській Республіці.
"Тепер, завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської, під час екскурсії Празьким Градом ви можете скористатися україномовним аудіогідом. Просто з вашого мобільного", - повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар03.11.2021 21:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ahmed Nunji
показати весь коментар03.11.2021 21:52 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Анатолій Готич
показати весь коментар03.11.2021 22:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mykhailo Stepanov
показати весь коментар03.11.2021 21:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mykola Vovk
показати весь коментар03.11.2021 21:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Mykola Vovk
показати весь коментар03.11.2021 21:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Анатолій Готич
показати весь коментар03.11.2021 22:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль