УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7566 відвідувачів онлайн
Новини
890 7

Аудіогід українською мовою з'явився в офіційній резиденції чеських правителів Празькому Граді

Аудіогід українською мовою з'явився в офіційній резиденції чеських правителів Празькому Граді

Український аудіогід з'явився в офіційній резиденції чеських правителів - Празькому Граді, який входить до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Аудіогідом можна скористатися через мобільний додаток, доступний для iOS і Android. Над перекладом текстів працювало Посольство України у Чеській Республіці.

"Тепер, завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської, під час екскурсії Празьким Градом ви можете скористатися україномовним аудіогідом. Просто з вашого мобільного", - повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Читайте також: Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги. ВIДЕО

Автор: 

Прага (104) туризм (1565) українська мова (840)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ленкина тема - сейчас пиарится начнет в надежде рейтинг вована на шишечку подт януть
показати весь коментар
03.11.2021 21:47 Відповісти
Тема правильна. Безвідносно до лєнок.
показати весь коментар
03.11.2021 21:52 Відповісти
тема зе фуфлопрогона. Нижче читай мою думку про це...
показати весь коментар
03.11.2021 22:42 Відповісти
Пару тижнів тому був в турецькому Демре, в церкві Св.Миколая. Був приємно здивований наявністю українського аудіогіда, звісно взяв, хоч взагалі то не ******** аудіогіди
показати весь коментар
03.11.2021 21:57 Відповісти
Ещё в 2007 году там пользовались украинским аудиогидом. Я
показати весь коментар
03.11.2021 21:58 Відповісти
«Я» и авторов помню. Один из Днепра, один из Донецка
показати весь коментар
03.11.2021 21:59 Відповісти
Зе двіж... більше ніц. Нафіга НОРМАЛЬНИМ українцям той екскурсовод ... Правильні українці не потребують перекладу ні з чеської, також зі словацької ,а ні з польської мови.
показати весь коментар
03.11.2021 22:22 Відповісти
 
 