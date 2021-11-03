Аудіогід українською мовою з'явився в офіційній резиденції чеських правителів Празькому Граді

Український аудіогід з'явився в офіційній резиденції чеських правителів - Празькому Граді, який входить до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Аудіогідом можна скористатися через мобільний додаток, доступний для iOS і Android. Над перекладом текстів працювало Посольство України у Чеській Республіці.

"Тепер, завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської, під час екскурсії Празьким Градом ви можете скористатися україномовним аудіогідом. Просто з вашого мобільного", - повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Читайте також: Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги. ВIДЕО