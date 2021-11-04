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Я планую брати участь у переговорах ТКГ, - Верещук

Я планую брати участь у переговорах ТКГ, - Верещук

Кандидатка на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук має намір приєднатися до роботи української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу. Але поки що невідомо, в якій ролі.

Про це вона заявила сьогодні у Раді під час подання її кандидатури на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо мого перебування в Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування - це питання до вищого політичного керівництва держави", - зазначила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР призначила Резнікова міністром оборони

Автор: 

Кабмін (14184) призначення (2307) Тристороння контактна група (827) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+19
на молокозавод -я, на цементный завод -я
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04.11.2021 13:08 Відповісти
+19
Может с сестрой своей с которой вас разлучила вотка в детстве встретитесь там, а вдруг
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04.11.2021 13:09 Відповісти
+14
с такими кадрами у власти страна придет к неизбежному пздецу.
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04.11.2021 13:09 Відповісти
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Рветься в обійми Суркову?
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04.11.2021 13:08 Відповісти
на молокозавод -я, на цементный завод -я
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04.11.2021 13:08 Відповісти
В якості опудала чи прибиральниці?
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04.11.2021 13:08 Відповісти
Ура!!! В Украине появилась теперь своя машка захерова. мышебратья, *****.
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04.11.2021 13:08 Відповісти
Может с сестрой своей с которой вас разлучила вотка в детстве встретитесь там, а вдруг
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04.11.2021 13:09 Відповісти
с такими кадрами у власти страна придет к неизбежному пздецу.
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04.11.2021 13:09 Відповісти
И он близок. Нарит его заслужил, как и заслужил полной мерой вігрести последсвия своего выбора - смерть, нищету, разруху, войну, голод.
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04.11.2021 13:12 Відповісти
Это тролли повторяют 30 лет. Не дождетесь. Украина жила и будет жить.
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04.11.2021 13:24 Відповісти
Это полуватные дебилы приближают как могут.
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04.11.2021 13:27 Відповісти
ця зелена пліснява ,як і )(уйло -змушують нас бути сильнішими.
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04.11.2021 14:08 Відповісти
Вот же мерзкая тошнотная тетка. вылизала анусы Зе и Ермаку! Теперя ОНО министерка! Надеюсь когда этот кабмин разгонят она хрен где больше трудоустроится , ну когда Зе ублюдков выгонят нах.
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04.11.2021 13:10 Відповісти
В Лукьяновском СИЗО всех зеленых трудоустроят. Я даже догадываюсь кто будет изготовлять дизайнерские зонтики.
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04.11.2021 13:14 Відповісти
ну все москали держитесь, к вам ведьма на метле летит.. пилять.. она не смогла в родном городе навести порядок, а все туда же лезет.. господи !! избавь страну от дебилов, воров , коррупционеров , бандитов и т.д... только на тебя осталась одна надежда , а не еще на ковид)))
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04.11.2021 13:13 Відповісти
Це її функціональний обов"язок. Навіть якби вона не збиралася
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04.11.2021 13:14 Відповісти
Боты трудятся ,не покладая рук.Кто придет на её место в Раду еще не узнали?
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04.11.2021 13:14 Відповісти
Боже, за что Украине такое наказание!! У власти тупой ещё тупее
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04.11.2021 13:16 Відповісти
Известный мавзолейный террорист по факту начавший войну в Украине Стрелков-Гиркин обратился к фюреру кремля...уходи срочно из Украины Вован...у них Байрактары и Джавелины...
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04.11.2021 13:22 Відповісти
Клоунами и верещучками это всё нивелируется.
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04.11.2021 15:33 Відповісти
Хороший выбор. Поддерживаю
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04.11.2021 13:23 Відповісти
🤮
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04.11.2021 13:32 Відповісти
Верещук тупая ВАТА в 2013 году спалилась... нахваливая плешивого КГБиста Мавзолейного говна...,Ютьюб в помощь...
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04.11.2021 13:27 Відповісти
Шановні читачи "Цензору", рекомендую подивитись пряму трансляцію обрання чергових нацюцюрників ЗЕлі на сайті ВР. Це така ржака! Дебіл змагається з дибілом за право бути дебілом. Верещучка, не виймаючи зелену парасольку з дупи, наобіцяла велике щастя народу України у разі вільної економічної зони на окупованій території ЛНР/ДНР та виведення наших військ. Резніков вважає діяльність Тарана як велике досягнення. ЗЕвлада змінила призвіща злодіїв, що б потім сказати, а це не ми, це вони.
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04.11.2021 13:27 Відповісти
Зеля, зловивши "фак" від Лероса та почитавши плакати, втік з ВР, та не з'явився на голосування за віце-прем'єра.
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04.11.2021 13:37 Відповісти
Аферистовичу в подмогу. Его уровень как раз-корабельные сосуны
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04.11.2021 13:28 Відповісти

Верхнє фото: Березень 2015-го, Москва. Нижнє - справа всім відомий персонаж (покійний), зліва і на верхньому і на нижньому одна і та ж ососба - подруга Верещучки кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова.
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04.11.2021 13:32 Відповісти
Принимай. Туда- на зонте, обратно- на метле. А лучше сразу в Ростов.
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04.11.2021 13:33 Відповісти
Вместо Байкатара , сепарам на головы @@@ть будет, бомбить)
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04.11.2021 13:44 Відповісти
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04.11.2021 13:33 Відповісти
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04.11.2021 13:35 Відповісти
эта дама, которой побоку на какую должность становиться, лишь бы министром все равно чего не ровень час за соответствующую мзду может все слить) мое мнение) ибо принципиальной позиции в ней не видно) лишь бы должность по выше, что б кэш пачками потяжелее)
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04.11.2021 13:35 Відповісти
один раз примет и больше не захочет, с теми обезьянами говорить что урок полового воспитания в старших классах проводить.
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04.11.2021 13:36 Відповісти
Из истории дохлого совка...

ХVII съезд ВКП(б) проходивший в январе 1934 года называют "съездом расстрелянных"...товаристч Сралин расстрелял всех делегатов в течение 4 лет...
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04.11.2021 13:40 Відповісти
Лахудра тупа, ще тебе там тільки бракує.
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04.11.2021 13:47 Відповісти
Ещё одна артистка разговорного жанра. Знать бы во что обошлась казне болтовня папиредника Резникова с его шалманом-министерством
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04.11.2021 13:47 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера о всей красе. Дура. Неудержимая дура.
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04.11.2021 14:16 Відповісти
Она может стоять в углу вместо пальмы.
Ни подметать пол, ни подносить кофе ей никто не доверит.
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04.11.2021 14:16 Відповісти
Поеду в Трускавец на съезд цирка Шапито...вдруг на камеру попадется Ватная Верещучка...,скину сюда на цензор...
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04.11.2021 14:36 Відповісти
Эти ТГК вообще не нужны !
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04.11.2021 15:29 Відповісти
Как я понимаю, что у нас теперь появилась новая политическая "икона стиля". Был только зё, теперь есть и вё.
Похоже, что нас только и Зимбабве и позовут... Эй, о чем это я? Там же уже ***** место забил... Нет нам места и в Зимбабве ...
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04.11.2021 16:21 Відповісти
Очередная зеленная бездарь.
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04.11.2021 16:48 Відповісти
Только со скотчем на рту!
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04.11.2021 17:46 Відповісти
Изыди! Кикимора.
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04.11.2021 19:59 Відповісти
 
 