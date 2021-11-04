Я планую брати участь у переговорах ТКГ, - Верещук
Кандидатка на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук має намір приєднатися до роботи української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу. Але поки що невідомо, в якій ролі.
Про це вона заявила сьогодні у Раді під час подання її кандидатури на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Щодо мого перебування в Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування - це питання до вищого політичного керівництва держави", - зазначила Верещук.
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+19 Игорь Васечкин #488879
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+19 Підлога Маккартні
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+14 Yakov Yakov
показати весь коментар04.11.2021 13:09 Відповісти Посилання
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