Я планирую принимать участие в переговорах ТКГ, - Верещук

Кандидат на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук намерена присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Но пока неизвестно, в какой роли.

Об этом она заявила сегодня в Раде в ходе представления ее кандидатуры на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По моему пребыванию в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую принимать участие. Но что касается моего председательства - это вопрос до высшего политического руководства государства", - отметила Верещук.

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