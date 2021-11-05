Тисячі співробітників американської розвідки можуть втратити роботу через невиконання рішення про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Тисячі співробітників розвідувальних органів США незабаром можуть бути звільнені за невиконання рішення уряду США про обов'язкову вакцинацію співробітників установ та компаній, що налічують 100 або більше працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило агентство Associated Press (AP).

За даними члена комітету з розвідки Палати представників Конгресу Кріса Стюарта, на кінець жовтня у кількох розвідувальних відомствах не було вакциновано щонайменше 20% співробітників, а в деяких структурах розвідувальної спільноти – до 40%.

Він відмовився назвати відомства, оскільки повну інформацію про показники вакцинації було засекречено.

Американські конгресмени та сенатори висловлюють занепокоєння щодо звільнення співробітників із установ, які мають вирішальне значення для національної безпеки. Так, Національний комітет Республіканської партії США оголосив, що подає позов до суду, щоб оскаржити рішення адміністрації.

Білий дім у четвер оголосив, що американські компанії, які налічують 100 або більше співробітників, зобов'язані до 4 січня 2022 року забезпечити вакцинацію від коронавірусу всіх своїх співробітників, а надалі щотижня проводити тестування на COVID-19 серед нещеплених працівників.

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"Управління з охорони праці встановило надзвичайний тимчасовий стандарт із вакцинації від COVID-19 та тестування, який вимагає від компаній, що налічують 100 і більше працівників, вакцинувати їх до 4 січня", - йшлося у прес-релізі Білого дому.

В адміністрації уточнили, що повноцінною вакцинацією вважається отримання двох компонентів вакцин Pfizer або Moderna або однієї дози препарату компанії Johnson & Johnson.