Тисячі співробітників американської розвідки можуть втратити роботу через невиконання рішення про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19
Тисячі співробітників розвідувальних органів США незабаром можуть бути звільнені за невиконання рішення уряду США про обов'язкову вакцинацію співробітників установ та компаній, що налічують 100 або більше працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило агентство Associated Press (AP).
За даними члена комітету з розвідки Палати представників Конгресу Кріса Стюарта, на кінець жовтня у кількох розвідувальних відомствах не було вакциновано щонайменше 20% співробітників, а в деяких структурах розвідувальної спільноти – до 40%.
Він відмовився назвати відомства, оскільки повну інформацію про показники вакцинації було засекречено.
Американські конгресмени та сенатори висловлюють занепокоєння щодо звільнення співробітників із установ, які мають вирішальне значення для національної безпеки. Так, Національний комітет Республіканської партії США оголосив, що подає позов до суду, щоб оскаржити рішення адміністрації.
Білий дім у четвер оголосив, що американські компанії, які налічують 100 або більше співробітників, зобов'язані до 4 січня 2022 року забезпечити вакцинацію від коронавірусу всіх своїх співробітників, а надалі щотижня проводити тестування на COVID-19 серед нещеплених працівників.
"Управління з охорони праці встановило надзвичайний тимчасовий стандарт із вакцинації від COVID-19 та тестування, який вимагає від компаній, що налічують 100 і більше працівників, вакцинувати їх до 4 січня", - йшлося у прес-релізі Білого дому.
В адміністрації уточнили, що повноцінною вакцинацією вважається отримання двох компонентів вакцин Pfizer або Moderna або однієї дози препарату компанії Johnson & Johnson.
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Вік все-таки дається взнаки..,
А то сразу тут всем истерические заявления писать начал
Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности.
Для цих укольчики якраз не обов*язкові. Безумна Пелозі квакала, гидота.
https://nypost.com/2021/04/29/nancy-pelosi-will-not-mandate-lawmakers-to-get-vaccinated/
Nancy Pelosi will not mandate lawmakers to get COVID vaccines
"So here's the thing: We cannot require someone to be vaccinated. That's just not what we can do, it is a matter of privacy to know who is or who isn't. I can't go to the Capitol physician and say, 'Give me the names of people who aren't vaccinated so I can go encourage them to,' or make it known to others to encourage them to be vaccinated," she told reporters.
С приездом!
Или спросонья ...?
Дураков нет "вакцинироваться" чёрти-чем.
Вакцины должны проверяться 3-5 лет - ни одна проверку ещё не прошла.
написано черным по белому
An Army flight surgeon warns COVID-19 vaccines can cause inflamed heart muscles in male, flight-ready pilots. (U.S. Air National Guard)
By Sean Salai - The Washington Times - Tuesday, September 28, 2021
A senior U.S. Army flight surgeon with specialized training in infectious diseases has filed an affidavit against the Biden administration's vaccine mandate for active-duty military personnel, warning that problematic heart side effects may cause pilots to die in mid-flight.
Lt. Col. Theresa Long, the surgeon responsible for certifying the fitness of 4,000 flight-ready airmen at the 1st Aviation Brigade in Ft. Rucker, Alabama, said that she is concerned that the vaccines can cause inflamed heart muscles in young men in the age range of most flight-ready pilots, and that the Department of Defense has not followed its own protocols by requiring an MRI scan of each airman after vaccination.
"The majority of young new Army aviators are in their early twenties. We know there is a risk of myocarditis with each mRNA vaccination," Dr. Long states in the affidavit.
А где где же им потом взять непривитых для тестов...если все уже будут привиты???😀
Приходит Штирлиц с заявлением на отпуск за свой счет, типа надо на Родину, вакцинироваться, а то с работы выгонят...
Це вже починає нагадувати совок, тільки з американською специфікою.
Совок, але у демократичному виконанні.