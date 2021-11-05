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Новини Боротьба з коронавірусом
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Тисячі співробітників американської розвідки можуть втратити роботу через невиконання рішення про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Тисячі співробітників американської розвідки можуть втратити роботу через невиконання рішення про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Тисячі співробітників розвідувальних органів США незабаром можуть бути звільнені за невиконання рішення уряду США про обов'язкову вакцинацію співробітників установ та компаній, що налічують 100 або більше працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило агентство Associated Press (AP).

За даними члена комітету з розвідки Палати представників Конгресу Кріса Стюарта, на кінець жовтня у кількох розвідувальних відомствах не було вакциновано щонайменше 20% співробітників, а в деяких структурах розвідувальної спільноти – до 40%.

Він відмовився назвати відомства, оскільки повну інформацію про показники вакцинації було засекречено.

Американські конгресмени та сенатори висловлюють занепокоєння щодо звільнення співробітників із установ, які мають вирішальне значення для національної безпеки. Так, Національний комітет Республіканської партії США оголосив, що подає позов до суду, щоб оскаржити рішення адміністрації.

Білий дім у четвер оголосив, що американські компанії, які налічують 100 або більше співробітників, зобов'язані до 4 січня 2022 року забезпечити вакцинацію від коронавірусу всіх своїх співробітників, а надалі щотижня проводити тестування на COVID-19 серед нещеплених працівників.

Також читайте: У США розпочинається масштабна COVID-вакцинація дітей 5-11 років, яка охопить 28 млн маленьких пацієнтів

"Управління з охорони праці встановило надзвичайний тимчасовий стандарт із вакцинації від COVID-19 та тестування, який вимагає від компаній, що налічують 100 і більше працівників, вакцинувати їх до 4 січня", - йшлося у прес-релізі Білого дому.

В адміністрації уточнили, що повноцінною вакцинацією вважається отримання двох компонентів вакцин Pfizer або Moderna або однієї дози препарату компанії Johnson & Johnson.

Автор: 

розвідка (3894) США (23618) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+24
То есть самые осведомоленные люди отказываются колоть это дерьмо
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05.11.2021 08:43 Відповісти
+23
"розвідка" - а там не ненайдуршішші працюють - навпаки........, і інформацію збирають яка не для широкого загалу...... і якого вони не спішать "ширнутися"....
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05.11.2021 08:38 Відповісти
+14
Мене наприклад цікавить, чому ви перебрали на себе право вирішувать за інших? Мені здається що цим ви нагадуєте саме фашистів.
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05.11.2021 09:31 Відповісти
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Кстати, а помните Джейн Псаки заболела коронавирусом и сказала шо видела Байдена 2 дня назад и стояла возле него. Но чего за деда переживать, если тот вколол себе 3 дозы файзера? Или то был физ. раствор?
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05.11.2021 08:36 Відповісти
А сколько себе вколола псаки? 5 доз?
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05.11.2021 08:41 Відповісти
2 кажись, но она сказала, что у нее легкая форма
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05.11.2021 08:48 Відповісти
https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html
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05.11.2021 08:52 Відповісти
Это очень серьезная информация. Если 90% в тюрьмах заражены и в 95% нет симптомов болезни, то может тяжелую форму вызывают другие факторы - воздух, вода, пища вне тюрем? Или некий "новичок" ?
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05.11.2021 10:11 Відповісти
"розвідка" - а там не ненайдуршішші працюють - навпаки........, і інформацію збирають яка не для широкого загалу...... і якого вони не спішать "ширнутися"....
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05.11.2021 08:38 Відповісти
Гражданин парашии, твое мнение никого тут не интересует. Вали жри валежник и радуйся скрепам - всем и так понятно, что ты на зарплате у кремлефашистов
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05.11.2021 09:05 Відповісти
Мене наприклад цікавить, чому ви перебрали на себе право вирішувать за інших? Мені здається що цим ви нагадуєте саме фашистів.
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05.11.2021 09:31 Відповісти
А может так на них вакцина действует, что они бросаются на всех у кого другое мнение?
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05.11.2021 10:06 Відповісти
это будет интерсная побочка)) а-ля виагра,только с плохой стороны)
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05.11.2021 12:55 Відповісти
Судячи з багатьох його рішень, в т.ч. міжнародних ... Інтелект БАЙДЕНА... скоро наздожене інтелект ЗЄлі...

Вік все-таки дається взнаки..,
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05.11.2021 11:09 Відповісти
С математикой дружишь? от 20 до 40% отказываются, меньшинство, как и у нас. из них там часть у кого медицинские показатели не в норме и им нельзя, часть кто переболел уже.
А то сразу тут всем истерические заявления писать начал
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05.11.2021 11:50 Відповісти
Уже до 100 дошли?"Уже побрили"- к\ф Джентельмены удачи.
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05.11.2021 08:40 Відповісти
То есть самые осведомоленные люди отказываются колоть это дерьмо
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05.11.2021 08:43 Відповісти
Никогда еще Щтирлиц н был так близок к провалу
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05.11.2021 08:49 Відповісти
самые осведомленные из разведки уже вакцинированы от 80 до 60%, там же указано- не хотят меньшинство
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05.11.2021 11:52 Відповісти
Д - "добровільність".

Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности.

Для цих укольчики якраз не обов*язкові. Безумна Пелозі квакала, гидота.

https://nypost.com/2021/04/29/nancy-pelosi-will-not-mandate-lawmakers-to-get-vaccinated/

Nancy Pelosi will not mandate lawmakers to get COVID vaccines

"So here's the thing: We cannot require someone to be vaccinated. That's just not what we can do, it is a matter of privacy to know who is or who isn't. I can't go to the Capitol physician and say, 'Give me the names of people who aren't vaccinated so I can go encourage them to,' or make it known to others to encourage them to be vaccinated," she told reporters.
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05.11.2021 08:49 Відповісти
Вы вернулись в Украину?
С приездом!
Или спросонья ...?
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05.11.2021 09:13 Відповісти
Фейки надо уважать.... и Дезу из Мавзолея Ольги ********** тоже...
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05.11.2021 08:50 Відповісти
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05.11.2021 08:53 Відповісти
Хмырь кремлевский направил в США 100 Бошировых и Петровых...хотят скомуниздить Статую Свободы...
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05.11.2021 08:54 Відповісти
Там работают самые здоровые и осведомлённые люди.
Дураков нет "вакцинироваться" чёрти-чем.
Вакцины должны проверяться 3-5 лет - ни одна проверку ещё не прошла.
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05.11.2021 08:55 Відповісти
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05.11.2021 08:57 Відповісти
Да еще и с пфайзером скандал вот только вылился с утречка, одна из сотрудниц заявила о подделке результатов эффективности и сокрытии побочных эффектов, это вряд ли замолчать удасться.
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05.11.2021 09:04 Відповісти
Там работают ангелы, спустившиеся с небес. Говорят разведчики США видят в темноте и могут ходить по воде. Не все конечно, но восновном те 30%, которые не вакцинируются, сохраняют свой божественный генофонд от чертовой вакцины. Боже храни Америку, сохрани разведку от ошибок Афганистана, и дипломатической импотенции как с СП2.
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05.11.2021 09:08 Відповісти
там же не написано - невакцинированы 20-40%! меньшинство
написано черным по белому
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05.11.2021 11:57 Відповісти
Дуже цікаво...Дякую за новину Цензор...)
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05.11.2021 08:57 Відповісти
Їй вже багато часу, тижнів 2 мінімум.
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05.11.2021 09:00 Відповісти
Когда обратно в Канаду?
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05.11.2021 09:21 Відповісти
Это типа товаристч Сралин перед 2 Мировой расстрелял в 1937-38 годах 50 000 охвицеров РККА....варвар и убивца советских болванов...
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05.11.2021 09:01 Відповісти
12 тыс военных пилотов в США тоже отказываются колоть дерьмо и многие пишут рапорты об увольнении из ВВС, на очереди - флот, там до конца ноября срок.
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05.11.2021 09:02 Відповісти
https://www.washingtontimes.com/news/2021/sep/28/senior-army-flight-surgeon-warns-pilots-could-die-/ https://www.washingtontimes.com/news/2021/sep/28/senior-army-flight-surgeon-warns-pilots-could-die- https://www.washingtontimes.com/news/2021/sep/28/senior-army-flight-surgeon-warns-pilots-could-die-/ /

An Army flight surgeon warns COVID-19 vaccines can cause inflamed heart muscles in male, flight-ready pilots. (U.S. Air National Guard)

By Sean Salai - The Washington Times - Tuesday, September 28, 2021
A senior U.S. Army flight surgeon with specialized training in infectious diseases has filed an affidavit against the Biden administration's vaccine mandate for active-duty military personnel, warning that problematic heart side effects may cause pilots to die in mid-flight.

Lt. Col. Theresa Long, the surgeon responsible for certifying the fitness of 4,000 flight-ready airmen at the 1st Aviation Brigade in Ft. Rucker, Alabama, said that she is concerned that the vaccines can cause inflamed heart muscles in young men in the age range of most flight-ready pilots, and that the Department of Defense has not followed its own protocols by requiring an MRI scan of each airman after vaccination.

"The majority of young new Army aviators are in their early twenties. We know there is a risk of myocarditis with each mRNA vaccination," Dr. Long states in the affidavit.
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05.11.2021 09:13 Відповісти
Антиваксеры и долпоепы - это одни и те же персонажи
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05.11.2021 09:03 Відповісти
Дельта корона имеет 25 видов...От какого именно придумали Вакцину,дятлы тупорылые...вы иочно Мутируете,что Ковид-19 ?
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05.11.2021 09:06 Відповісти
От всех, ты наверно представляешь себе вирус как набор разных шестерёнок, а вакцину как фигуру которую нужн поместить в эту шестерёнку? тупее антиваксеров только верун
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05.11.2021 09:19 Відповісти
Хе-хе. В разведке США тоже не нужны идиоты. Кто бы мог подумать?..
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05.11.2021 09:13 Відповісти
а я думав тільки в нас куча дебілів проти вакцинації... невже в розвідці США працюють недоумки?
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05.11.2021 09:16 Відповісти
Нет блин туда набирают только гениев. Вот разведка США сплошь и рядом Нобелевские лауреаты и имеют научную степень не ниже Phd
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05.11.2021 09:21 Відповісти
Ну один Нобелевский лауреат микробиолог прямо призвал людей не вакцинироваться и таких страхов наговорил, что тем кто вакцинировался лучше не читать.
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05.11.2021 10:03 Відповісти
И 35 нобелевских лауреатов призвали его не слушать)))
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05.11.2021 10:17 Відповісти
95 процентов людей идиоты, давно пора это усвоить.
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05.11.2021 09:22 Відповісти
Антивакеры, это как зебилы. Первые тупо верят в чипирование, всемирный заговор и моя имунка меня спасёт,ма вторые в нелоха, заживём, за то без пороха.
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05.11.2021 09:22 Відповісти
чипи та розбризкування з літаків якраз і придумали вакциновані клоуни, що би висміювати незгодних - тебе зараз як наркошу будуть фарширувати кожних півроку всяким гівном.... подивись на бройлерів на птахофермах.
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05.11.2021 09:30 Відповісти
А треті уколовшись, як шавки перелякані, тихенько повзуть на кладовище і гавкають на усіх хто не зігнувся і залишається ЛЮДИНОЮ, а не трабом у стаді... Ядом своїм дивись не захлинись...
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05.11.2021 09:31 Відповісти
Та ти шо і багато вже на кладовищі? Скільки? Жодного? А ось з вашого стада вже тільки за сьогодні мінус 600осіб.
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05.11.2021 10:58 Відповісти
Боятся чипов и боятся вируса одни и те же группы людей. Просто одних зазомбировали чипами, а других вирусом.
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05.11.2021 10:53 Відповісти
Просто, если ты здоров и у тебя здоровый иммунитет, даже не замечает человек, есл переболел, нафига ему прививка. Она не нужна всём поголовно. И то, как агрессивно её навязывают, наводит на плохие мысли.
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05.11.2021 11:07 Відповісти
Статью дочитай до конца...или хотя бы до середины, в некоторых ведомствах не вакцинировано до 20%, в некоторых до 40%.
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05.11.2021 11:02 Відповісти
Кто кто, а американские разведчики наверное что то знают?
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05.11.2021 09:39 Відповісти
"Как рассказала в интервью Reuters Аннетт Чемберс-Смит, директор Департамента реабилитации и коррекции штата Огайо, первое массовое тестирование заключенных было проведено в исправительном учреждении в Марион, где содержатся 2500 заключенных. Из протестированных 2300 человек коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства - 2028, причем у 95% из них не было никаких симптомов заболевания." Наверное они не покупают продукты в супермаркетах?
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05.11.2021 09:44 Відповісти
Белый дом в четверг объявил, что американские компании, насчитывающие 100 или более сотрудников, обязаны к 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование на COVID-19 среди непривитых работников. Источник:

А где где же им потом взять непривитых для тестов...если все уже будут привиты???😀
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05.11.2021 10:09 Відповісти
І сюди дотягнулася рука Кремля)
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05.11.2021 10:14 Відповісти
Интересно, как могут вакцинироваться ВСЕ сотрудники разведки?
Приходит Штирлиц с заявлением на отпуск за свой счет, типа надо на Родину, вакцинироваться, а то с работы выгонят...
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05.11.2021 10:16 Відповісти
Это разведка лишится сотрудников.
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05.11.2021 11:03 Відповісти
Я дивуюся, як швидко нагнули Америку, - найвільнішу країну світу.
Це вже починає нагадувати совок, тільки з американською специфікою.
Совок, але у демократичному виконанні.
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05.11.2021 11:39 Відповісти
Окрім зараження в чергах на вакцинацію, сама вакцинація в пік захворюваності призводить до виснаження імунної системи вколотого. Тому, у разі зараження повноцінним ковідом шанси на виживання таких стають набагато нижчими. Про це знають всі епідеміологи, вірусологи та інші відповідні лікарі та науковці.
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05.11.2021 12:56 Відповісти
значит у разведчиков - разум борется.....
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05.11.2021 14:12 Відповісти
 
 