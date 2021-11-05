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Новини П'яні за кермом
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Цього року до суду направили 300 справ щодо "п'яних" ДТП, - Венедіктова

Цього року до суду направили 300 справ щодо

Протягом поточного року правоохоронці направили до суду 300 обвинувальних актів за фактом ДТП у стані сп'яніння.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"…За 10 місяців 2021 року ми направили до суду понад 300 обвинувальних актів про скоєння "п'яних" ДТП. Така сама тенденція спостерігається останні три роки", - повідомила вона.

Загалом, додала генпрокурор, цього року правоохоронці зареєстрували майже 3000 кримінальних правопорушень щодо порушення правил безпеки дорожнього руху з тяжкими наслідками – тяжкими травмами, інвалідністю, смертями.

Венедіктова зазначила, що правоохоронці, які мають стежити за порядком на дорогах, іноді за гроші самі заплющують очі на такі правопорушення.

Також читайте: Від початку року 35 неповнолітніх вчинили ДТП, - Венедіктова

Венедіктова підкреслила, що завдання правоохоронців – захищати закон та домагатися справедливого покарання для порушників, а учасників дорожнього руху – бути уважними, обережними та пам'ятати про безпеку свою та оточуючих.

Автор: 

алкоголь (1254) ДТП (4496) пияцтво (580) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+8
В какой суд отправили дело с пьяным депутатом партии зеленского?!
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05.11.2021 09:02 Відповісти
+6
А все остальные, что, откупились на месте?
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05.11.2021 08:59 Відповісти
+6
и конечно же там нет не одного дела о ДТП в которых фигурируют пьяные Слуги народа
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05.11.2021 09:08 Відповісти
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А все остальные, что, откупились на месте?
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05.11.2021 08:59 Відповісти
А результат где?...
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05.11.2021 09:00 Відповісти
В какой суд отправили дело с пьяным депутатом партии зеленского?!
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05.11.2021 09:02 Відповісти
Есть статистика сколько из них судьи развалили за бабло? Наверное 298😁
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05.11.2021 09:03 Відповісти
Его простил сам Зэля, а его милость справедливее всякой фемиды!!!
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05.11.2021 09:04 Відповісти
справи розвалюють не судді, справи розвалюють підопічні цієї керовниці
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05.11.2021 09:28 Відповісти
Та наверное по всякому бывает...
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05.11.2021 11:59 Відповісти
и конечно же там нет не одного дела о ДТП в которых фигурируют пьяные Слуги народа
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05.11.2021 09:08 Відповісти
Пока за пьянку за рулём не начнут сажать - дела не будет.
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05.11.2021 09:11 Відповісти
це курва говорить про невелику область ?
бо якщо про цілу країну то це просто смішно.
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05.11.2021 09:27 Відповісти
1 синяк в день? Это победа над алкашней за рулем в стране.
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05.11.2021 09:30 Відповісти
ЦЕ ДУЖЕ МАЛО !!!!!! ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКМАНИ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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05.11.2021 09:33 Відповісти
А шо там Трухин? Неужто посадют?
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05.11.2021 09:36 Відповісти
в крісло в ОП
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05.11.2021 11:17 Відповісти
Якщо ситуація не покращується, то скільки би справ не передавали до суду, визнати роботу системи задовільною не виходить. А люди які загинули в п'яних і не тільки ДТП сплачували податки і мають право на безпеку і справедливе покарання винуватців таких ДТП, як і зниження їх кількості до нуля
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05.11.2021 09:54 Відповісти
А на пьяного депутата отправили ? Который на бориспольской трассе разнес.
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05.11.2021 10:00 Відповісти
Трухин? не, не слышала.
кстати шо там мелкий петух из Харькова? у апрня уже все ок? тоже не разобрались был ли руль в машине?
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05.11.2021 10:46 Відповісти
А трезвых то скоко, не хотите рассказать?
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05.11.2021 11:01 Відповісти
 
 