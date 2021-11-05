Цього року до суду направили 300 справ щодо "п'яних" ДТП, - Венедіктова

Протягом поточного року правоохоронці направили до суду 300 обвинувальних актів за фактом ДТП у стані сп'яніння.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"…За 10 місяців 2021 року ми направили до суду понад 300 обвинувальних актів про скоєння "п'яних" ДТП. Така сама тенденція спостерігається останні три роки", - повідомила вона.

Загалом, додала генпрокурор, цього року правоохоронці зареєстрували майже 3000 кримінальних правопорушень щодо порушення правил безпеки дорожнього руху з тяжкими наслідками – тяжкими травмами, інвалідністю, смертями.

Венедіктова зазначила, що правоохоронці, які мають стежити за порядком на дорогах, іноді за гроші самі заплющують очі на такі правопорушення.

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Венедіктова підкреслила, що завдання правоохоронців – захищати закон та домагатися справедливого покарання для порушників, а учасників дорожнього руху – бути уважними, обережними та пам'ятати про безпеку свою та оточуючих.