Транзит газу через ГТС України за 10 місяців знизився на 21,6%

Транзит природного газу через газотранспортну систему України у січні-жовтні 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, що на 21,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (45 млрд куб. м), та на 56,7% менше, ніж за 10 місяців 2019 року (81,5 млрд куб. м).

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у західному напрямку транзитом поставлено 32,456 млрд куб. м газу (Словаччина – 22,43 млрд куб. м, Угорщина – 6,799 млрд куб. м, Польща – 3,227 млрд куб. м); у південному – 2,833 млрд куб. м (Молдова – 2,439 млрд куб. м, Румунія – 0,394 млрд куб. м).

У жовтні транзит становив 2,634 млрд куб. м, що на 19,1% менше вересня через припинення "Газпромом" постачання газу до Угорщини українським маршрутом. Зокрема у напрямку Словаччини транзит становив 2,117 млрд куб. м, Польщі – 0,342 млрд. куб. м, Молдови – 0,176 млрд. куб. м.

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Середньодобові обсяги транспортування російського газу територією України в жовтні знизилися до 86 млн куб. м, що нижче за мінімальний обсяг, згідно з чинною транзитною угодою (110 млн куб. м).

"Ми стурбовані скороченням транзиту російського газу через український маршрут: вже з 1 жовтня обсяги прокачування були нижчими за заброньовані потужності. Хоча з 1 листопада транзит до Молдови збільшився завдяки новому контракту на постачання газу з РФ, проте загальне використання потужностей української ГТС для транзиту російського газу продовжує знижуватись: у середньому на початок листопада - 60 млн куб. м на добу", - зазначив генеральний директор ВДТСУ Сергій Макогон.

На українському газотранспортному коридорі в 2021-2024 роках діє нова обов'язкова "броня" для "Газпрому": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.