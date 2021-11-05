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Новини Коронавірус і карантин
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Рекомендуватиму Гусак на посаду голови НСЗУ, - Ляшко

Рекомендуватиму Гусак на посаду голови НСЗУ, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко рекомендуватиме на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заступницю голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Наталію Гусак.

Як повідомив Ляшко журналістам у п'ятницю ввечері, таке рішення він ухвалив за підсумками співбесіди, проведеної з трьома кандидатами на посаду голови НСЗУ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За підсумками співбесіди я прийняв рішення, що рекомендуватиму на голову НСЗУ Гусак", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Да скоро и тебе будет торба, рекомендовальщик.
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05.11.2021 21:04 Відповісти
шо не Ляшко то титан мысли
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05.11.2021 21:12 Відповісти
Ця пані замішана в корупційних схемах, та деребані державного майна в Чернівецькій області, до того ж, начебто не має медичної освіти, чи на цю посаду не потрібно....
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05.11.2021 21:18 Відповісти
У її резюме тільки ФОП та різні ГО що починаються на "Пацієнти .....". Одним словом добре розуміється звідки і як заходять гроші та що з ними робити, за освітою ніби економістка
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06.11.2021 08:31 Відповісти
А як щодо конкурсів, яких відбулося мінімум - два? Не ті Люди конкурси виграли? Що таке ця співбесіда і де вона відбувалася? У кнайпі за кавою? У ліжку? У курилці в ОПі?
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05.11.2021 21:18 Відповісти
Ну для ліжка вона вже не дуже, а співбесіда напевне була за кавою, де вона переконливо на серветках розмалювала привабливі грошові схеми
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06.11.2021 08:33 Відповісти
фамилия главы НСЗУ ни разу не интересна, интересует другое- ПЛАТИТЬ людям за работу когда будет нсзу?
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05.11.2021 22:59 Відповісти
 
 