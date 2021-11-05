Рекомендуватиму Гусак на посаду голови НСЗУ, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко рекомендуватиме на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заступницю голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Наталію Гусак.

Як повідомив Ляшко журналістам у п'ятницю ввечері, таке рішення він ухвалив за підсумками співбесіди, проведеної з трьома кандидатами на посаду голови НСЗУ у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За підсумками співбесіди я прийняв рішення, що рекомендуватиму на голову НСЗУ Гусак", - сказав він.

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