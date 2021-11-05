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Буду рекомендовать Гусак на должность главы НСЗУ, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко будет рекомендовать на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заместителя главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Наталию Гусак.
Как сообщил Ляшко журналистам в пятницу вечером, такое решение он принял по итогам собеседования, проведенного с тремя кандидатами на должность главы НСЗУ в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По итогам собеседования я принял решение, что буду рекомендовать на главу НСЗУ Гусак", - сказал он.
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Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий05.11.2021 21:04 Ответить Мне нравится 2
Владимир Грибов #441882
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