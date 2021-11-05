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Новости Коронавирус и карантин
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Буду рекомендовать Гусак на должность главы НСЗУ, - Ляшко

Буду рекомендовать Гусак на должность главы НСЗУ, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко будет рекомендовать на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заместителя главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Наталию Гусак.

Как сообщил Ляшко журналистам в пятницу вечером, такое решение он принял по итогам собеседования, проведенного с тремя кандидатами на должность главы НСЗУ в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По итогам собеседования я принял решение, что буду рекомендовать на главу НСЗУ Гусак", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявлен список кандидатов на повторный конкурс главы Нацслужбы здоровья Украины

Автор: 

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Да скоро и тебе будет торба, рекомендовальщик.
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05.11.2021 21:04 Ответить
шо не Ляшко то титан мысли
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05.11.2021 21:12 Ответить
Ця пані замішана в корупційних схемах, та деребані державного майна в Чернівецькій області, до того ж, начебто не має медичної освіти, чи на цю посаду не потрібно....
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05.11.2021 21:18 Ответить
У її резюме тільки ФОП та різні ГО що починаються на "Пацієнти .....". Одним словом добре розуміється звідки і як заходять гроші та що з ними робити, за освітою ніби економістка
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06.11.2021 08:31 Ответить
А як щодо конкурсів, яких відбулося мінімум - два? Не ті Люди конкурси виграли? Що таке ця співбесіда і де вона відбувалася? У кнайпі за кавою? У ліжку? У курилці в ОПі?
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05.11.2021 21:18 Ответить
Ну для ліжка вона вже не дуже, а співбесіда напевне була за кавою, де вона переконливо на серветках розмалювала привабливі грошові схеми
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06.11.2021 08:33 Ответить
фамилия главы НСЗУ ни разу не интересна, интересует другое- ПЛАТИТЬ людям за работу когда будет нсзу?
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05.11.2021 22:59 Ответить
 
 