Україна готова й надалі використовувати Bayraktar, - начальник Генштабу Шаптала

Безпілотники точково використовуватимуть у разі загрози українським військовослужбовцям.

Про це начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи планується масове використання на Донбасі безпілотників Bayraktar, Шаптала відповів так: "Масове використання ми, скажімо, не те, щоб не розглядаємо... Ми Bayraktar на цей момент застосовуємо при загрозах. Якщо є загрози для наших військових, і ці загрози необхідно погасити, щоб зберегти життя нашим військовим – Байратари застосовуватимуть. Це будуть ситуативні точки використання".

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