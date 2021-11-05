Україна готова й надалі використовувати Bayraktar, - начальник Генштабу Шаптала
Безпілотники точково використовуватимуть у разі загрози українським військовослужбовцям.
Про це начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи планується масове використання на Донбасі безпілотників Bayraktar, Шаптала відповів так: "Масове використання ми, скажімо, не те, щоб не розглядаємо... Ми Bayraktar на цей момент застосовуємо при загрозах. Якщо є загрози для наших військових, і ці загрози необхідно погасити, щоб зберегти життя нашим військовим – Байратари застосовуватимуть. Це будуть ситуативні точки використання".
Топ коментарі
+7 Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар05.11.2021 23:36
+5 Senator S #201477
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+5 Микола Бабич #435094
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Отличительная особенность M200 в том, что она является частью комплекса CheyTac LRRS. В него также входит баллистический компьютер, к которому можно подключить сенсоры ветра, датчики температуры и атмосферного давления. Все это позволяет эффективно поражать цель, сравнимую с человеческой фигурой, на дальности до 2 тыс. м.
Ёлки палки, да каждый день есть угрозы для наших военных. Их то ранят, то убивают. Или это, по его мнение не считается угрозами??
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А труп військового це не загроза, бовдур ти царя небесного?
05.11.21 21:51
У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим
Хай тобі щастить!
Тобто , краще називати якось інакше.
Есть такая муха, которая жужжит хрен поймёшь где,
а как укусит - мало не будет, называется "Гедзь".
Идет целая пропагандистская и политическая борьба вокруг этой темы. Лишние и неправильные слова - табу. В любую сторону.
Все правильно сказано. Но все равно всем не угодишь.