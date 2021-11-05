Украина готова и далее использовать Bayraktar, - начальник Генштаба Шаптала

Беспилотники будут точечно использовать в случае угрозы украинским военнослужащим.

Об этом начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, планируется ли массовое использование на Донбассе беспилотников Bayraktar, Шаптала ответил так: "Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Байрактары будут применять. Это будут ситуативный точки использования".

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