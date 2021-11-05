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Новости Война
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Украина готова и далее использовать Bayraktar, - начальник Генштаба Шаптала

Украина готова и далее использовать Bayraktar, - начальник Генштаба Шаптала

Беспилотники будут точечно использовать в случае угрозы украинским военнослужащим.

Об этом начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, планируется ли массовое использование на Донбассе беспилотников Bayraktar, Шаптала ответил так: "Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Байрактары будут применять. Это будут ситуативный точки использования".

Также читайте: Если по нам наносят удар - мы отвечаем, - Кулеба об использовании беспилотников Bayraktar. ВИДЕО

Автор: 

Донбасс (26955) Шаптала Сергей (20) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+7
"Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным"

Ёлки палки, да каждый день есть угрозы для наших военных. Их то ранят, то убивают. Или это, по его мнение не считается угрозами??
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05.11.2021 23:36
+5
красава АКИНЧИ
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05.11.2021 23:43
+5
А что значит "готова и далее" ? Со времени первого "показательного" использования, судя по информации в новостях, путлеровцы уже не раз нарушали, и что мешало "и далее использовать" ?
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05.11.2021 23:50
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Видео применения Байрактара здесь...https://youtu.be/C83ricHlns4
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05.11.2021 23:21 Ответить
Уничтожено 2 орудия Крыс Путлера...
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05.11.2021 23:23 Ответить
Почему сами крысы не были уничтожены? Они убивают украинцев, а мы не можем свинособак убивать?
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05.11.2021 23:26 Ответить
Смотри видео...выше там все сказано...
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05.11.2021 23:27 Ответить
Сколько я писал диванным знатоками, что дрон чрезвычайно сложная цель для ПВО. Какую только ахинею тут не писали.
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05.11.2021 23:30 Ответить
ну усрусь досих пор пользуют РЛО, что для усрусь ПВО не подходит скорее всего, технологии на месте не стоят, цель в радаре невидима, это радует
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06.11.2021 00:42 Ответить
Байрактары это пол беды для РАБссии сраной,если в Украину придут боевые ДРОНЫ AKINCI...РАБссии звиздец...
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05.11.2021 23:32 Ответить
Если...
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05.11.2021 23:34 Ответить
Было бы круто закупить у Штатов снайперские винтовки CheyTac M200 «Intervention».



Отличительная особенность M200 в том, что она является частью комплекса CheyTac LRRS. В него также входит баллистический компьютер, к которому можно подключить сенсоры ветра, датчики температуры и атмосферного давления. Все это позволяет эффективно поражать цель, сравнимую с человеческой фигурой, на дальности до 2 тыс. м.
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05.11.2021 23:44 Ответить
На авиабазу Хмейним в Сирии турки ни разу не осуществляли налет , ее несколько раз атаковали исламистьі с помощью примитивньіх самодельньіх дронов , собранньіх из деталей с Али-Єкспресс. Потому и не добились результатов...
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06.11.2021 06:08 Ответить
Лаптерогий, в сирии не было беспилотников, они были в Карабахе. И миссию свою по изгнанию кацапского арсенала выполнили полностью.
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06.11.2021 07:30 Ответить
Оно ты. Звезда насмотрелось, а там казламордые везде победуны и ихний хлам лучший в мире
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06.11.2021 08:00 Ответить
Они будут здесь...на них стоят украинские движки...не парься ЗНАТОК...
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05.11.2021 23:35 Ответить
Я то не парюсь, и не треплюсь про звиздец. Будут , значит прекрасно. Ляпать языком без оснований лучше уж помолчи или обоснуй свой звиздеж
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06.11.2021 00:01 Ответить
Подписаны соглашения для совместного производства, это и есть основания , а остальное вопрос времени
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06.11.2021 00:35 Ответить
Обосновать что с приходом новых Дронов ""'рабсии звиздец-""" трудно только подписанием соглашения
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06.11.2021 07:47 Ответить
"Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным"

Ёлки палки, да каждый день есть угрозы для наших военных. Их то ранят, то убивают. Или это, по его мнение не считается угрозами??
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05.11.2021 23:36 Ответить
Ольха м ещё очень хорошее оружие против сепаратистов.Таких ракет должно быть 15000-20000 штук,чтобы остановить прямое вторжение рф в Украину!Также ракетные комплексы Нептун уже сейчас должны быть на вооружении в Украине.Украина должна сразу потопить весь флот РФ в первые часы вторжения ....Усе буде Украіна!Слава Украіні!
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05.11.2021 23:38 Ответить
красава АКИНЧИ
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05.11.2021 23:43 Ответить
А что значит "готова и далее" ? Со времени первого "показательного" использования, судя по информации в новостях, путлеровцы уже не раз нарушали, и что мешало "и далее использовать" ?
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05.11.2021 23:50 Ответить
Меньше слов а больше дела. Давайте новые видосы уничтожение рашистов Байрактарами. Кстати, ***** больше всего боится боится что теперь росийские солдаты не захотят в Украину ехать на *сафари*. Так же будут кацапы бежать с дамбаса как бежали с Азербайджана и Сирии бросая и танка и артиллерию и даже боясь залезать в БТР которые очень быстро превращаются в братскую могилу. Росийская пропаганда постоянно кричала что украинцам нечам воевать. Не зря ***** так боится видео где *непабедимые росийские вояки* для беспилотников всего лишь как крысы. А превосходство в танках которыми ***** нас пугало теперь вообще утратило свою актуальность.
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06.11.2021 00:19 Ответить
Привентивно нужно работать на упреждение.Тогда русня утихнет и будет сидеть там как тараканы под плинтусом.
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06.11.2021 03:24 Ответить
А Байрактары и сбить нетрудно. Об этом все забывают.
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06.11.2021 05:40 Ответить
Та , не ! Сбить очень трудно ...
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06.11.2021 06:10 Ответить
Я тоже забыл. Расскажи как но только не сказками из журналов. Даже дам подсказку , такая цель называется МММЦ.
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06.11.2021 07:53 Ответить
Если "Буком", то нетрудно. Но очень затратно.
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06.11.2021 10:19 Ответить
Может и получится сбить пару единиц, но русне будет очень сложно потом обьяснять откуда у орков в Луганде появились буки,с-300 ,торы и прочее пво.
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06.11.2021 13:44 Ответить
это хорошо,собаки лают,а караван идёт.
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06.11.2021 07:32 Ответить
Якщо є загрози для наших військових
==
А труп військового це не загроза, бовдур ти царя небесного?

05.11.21 21:51

У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим
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06.11.2021 07:39 Ответить
Україно моя! Серце моє!
Хай тобі щастить!
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06.11.2021 07:48 Ответить
Дав зрозуміти, що будуть застосовуватися до тих пір поки з "тієї сторони" замість обстрілів будуть лунати тільки "постріли пердаків" і то лише проти вітру.
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06.11.2021 08:39 Ответить
Предлагаю применять украинское название беспилотника-БОРИВIТЕР (хищная украинская птица) - созвучное с турецким.
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06.11.2021 09:10 Ответить
Тю... шобы кацапам было понятно, предлогаю назвать , мол, вПЕПЕЛкац...
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06.11.2021 12:18 Ответить
Та не називайте їх Байрактарами. Вони літають на українських двигунах.
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06.11.2021 09:54 Ответить
Панночко, соль юмора в чем, турки как раз и называют своих птичек как хотят. А нашим они сделали посыл, мол зовите как душе заблагорассудится наш экспорт, мол, претензий за плагиат не будет... Тобто, этим посылом турки не против, шобы мы поставили Байрактар на линию под украинским именем, лишь бы кацапам было не солоно хлебавши, бо в хлебальник 100 пудов схлопочут.
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06.11.2021 12:16 Ответить
Я це написала до того, що турки під тиском раіські можуть припинити постачання в ЗСУ.
Тобто , краще називати якось інакше.
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06.11.2021 13:52 Ответить
Всьо буде пучком.
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06.11.2021 14:41 Ответить
Прелесть беспилотников в том, что сбивалки стоят дороже.
Есть такая муха, которая жужжит хрен поймёшь где,
а как укусит - мало не будет, называется "Гедзь".
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06.11.2021 10:17 Ответить
Тю... Задача генштаба - тупо молча выкористовувати все , шо позволит побыстрее очистить от захватчика украинские территории.. Задача СМИ - сводить на нет кацапские терки вокруг этого вопроса... ЗЫ... Генштаб, сначала сделал дело, а потом... да и потом лучше проскромничать , бо нет времени трындеть, нужно готовиться к следующим действиям по изничтожению врага всего человечества.
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06.11.2021 12:10 Ответить
так в чем дело? ждете разрешение от блазня? не выйдет... оно ждет встречи с ху*лом...
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06.11.2021 13:25 Ответить
Все правильно сказано. Не планируем, но применим в ответ. Что не так?
Идет целая пропагандистская и политическая борьба вокруг этой темы. Лишние и неправильные слова - табу. В любую сторону.
Все правильно сказано. Но все равно всем не угодишь.
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07.11.2021 17:26 Ответить
 
 