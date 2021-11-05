Украина готова и далее использовать Bayraktar, - начальник Генштаба Шаптала
Беспилотники будут точечно использовать в случае угрозы украинским военнослужащим.
Об этом начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, планируется ли массовое использование на Донбассе беспилотников Bayraktar, Шаптала ответил так: "Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Байрактары будут применять. Это будут ситуативный точки использования".
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+7 Yevgeniy Lysenko #493376
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+5 Микола Бабич #435094
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Отличительная особенность M200 в том, что она является частью комплекса CheyTac LRRS. В него также входит баллистический компьютер, к которому можно подключить сенсоры ветра, датчики температуры и атмосферного давления. Все это позволяет эффективно поражать цель, сравнимую с человеческой фигурой, на дальности до 2 тыс. м.
Ёлки палки, да каждый день есть угрозы для наших военных. Их то ранят, то убивают. Или это, по его мнение не считается угрозами??
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А труп військового це не загроза, бовдур ти царя небесного?
05.11.21 21:51
У Дніпрі попрощалися із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ОГШБр Сергієм Єлісєєвим
Хай тобі щастить!
Тобто , краще називати якось інакше.
Есть такая муха, которая жужжит хрен поймёшь где,
а как укусит - мало не будет, называется "Гедзь".
Идет целая пропагандистская и политическая борьба вокруг этой темы. Лишние и неправильные слова - табу. В любую сторону.
Все правильно сказано. Но все равно всем не угодишь.