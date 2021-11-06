Цензор.НЕТ робить стартову сторінку україномовною

Стартова сторінка інформаційного порталу Цензор.НЕТ від суботи, 6 листопада 2021 року, буде українською мовою.

Наші читачі, які й надалі хочуть дізнаватися найцікавіші новини російською мовою, зможуть перейти на російську версію сайту за допомогою кнопки РУС у лівому верхньому куті.

Зазначимо, що статті в розділі Резонанс публікуватимуться мовою оригіналу.

Наша редакція вдячна усім вам за те, що ви з нами. Сподіваємося, що зміни будуть лише на краще і зроблять родину Цензор.НЕТ ще дружнішою.