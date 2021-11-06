Цензор.НЕТ робить стартову сторінку україномовною
Стартова сторінка інформаційного порталу Цензор.НЕТ від суботи, 6 листопада 2021 року, буде українською мовою.
Наші читачі, які й надалі хочуть дізнаватися найцікавіші новини російською мовою, зможуть перейти на російську версію сайту за допомогою кнопки РУС у лівому верхньому куті.
Зазначимо, що статті в розділі Резонанс публікуватимуться мовою оригіналу.
Наша редакція вдячна усім вам за те, що ви з нами. Сподіваємося, що зміни будуть лише на краще і зроблять родину Цензор.НЕТ ще дружнішою.
Топ коментарі
+49 abc123
показати весь коментар06.11.2021 08:06
+42 Владислав Изюмский
показати весь коментар06.11.2021 08:22
+31 Виталий CN
показати весь коментар06.11.2021 09:16
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дякую за вашу роботу
Если Вы знаете беларускую мову, то никогда не поверю, что не понимаете текстов, написанных украинской. Писать и говорить украинскою мы не можем, да. Но ведь понимаем же все.
Я приветствую такое решение.
"Обязанность государства - действовать так, чтобы не нарушались права титульной нации -
Украинцев.
І мне, як беларусу, заўседы хацелась чытаць навіны з Украіны на украінскай мове, хоць я яе і не знаў зусім.
Цяпер іншая сітуацыя - я разумею украінскую мову амаль на усе 100%. І пераход стартавай старонкі сайта на украінскую мову гэта вельмі добрая навіна для мяне. Вялікі дзякуй адміністрацыі сайта.