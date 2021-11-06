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Цензор.НЕТ робить стартову сторінку україномовною

Цензор.НЕТ робить стартову сторінку україномовною

Стартова сторінка інформаційного порталу Цензор.НЕТ від суботи, 6 листопада 2021 року, буде українською мовою.

Наші читачі, які й надалі хочуть дізнаватися найцікавіші новини російською мовою, зможуть перейти на російську версію сайту за допомогою кнопки РУС у лівому верхньому куті.

Зазначимо, що статті в розділі Резонанс публікуватимуться мовою оригіналу.

Наша редакція вдячна усім вам за те, що ви з нами. Сподіваємося, що зміни будуть лише на краще і зроблять родину Цензор.НЕТ ще дружнішою.

Автор: 

українська мова (833) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+49
Чудово!!!! Нврешті!
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06.11.2021 08:06
+42
Ти розумово неповноційний? За часів Т.Г. не було України, як держави, тому і писав він "на". Зараз же Україна незалежна держава, тому правильно писати "в".
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06.11.2021 08:22
+31
Насправді, Шевченко вживав форми «на Вкраїні» і «в Україні» більше з художньої доцільності віршованого твору. І жодного разу «на Україні».
Також у творах Шевченка ви не знайдете Росії, росіян. Є москалі, московити, недобитки православні, Московія, Московщина
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06.11.2021 09:16
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Сторінка 4 з 4
Зайшов сьогодні на Цензор, догортав до цієї новини і тільки зараз зрозумів, що стартова сторінка українською. Отака ху.ня кацапята, дочекалися, що українські громадяни думають українською, навіть ті що навчалися російською при совкє.
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06.11.2021 14:25 Відповісти
А чего у меня на русском? Непонятно...
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08.11.2021 01:33 Відповісти
Молодці! Нарешті
дякую за вашу роботу
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06.11.2021 14:55 Відповісти
только сейчас заметил, что язык сменили. Молодцы
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06.11.2021 14:58 Відповісти
Не забывайте, уважаемые украинцы, что Цензор является окошком для вменяемых русскоязычных жителей всей бывшей Совдепии. Нас интересует жизнь Украины, но украинский мы не знаем.
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06.11.2021 15:01 Відповісти
А вмєняємиє українці не знають і знати не хочуть російську.
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06.11.2021 16:10 Відповісти
наші знають, ще й дуже добре, що там, взагалі, знати? це ж саме з нашої квітучої мови вони спробували створити свою, а вийшла халтура, ну й нехай брешуть далі
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06.11.2021 16:39 Відповісти
Це так...українська дитина в Україні ще не народилася, а вже знає державну мову Російської Федерації...а українську мову вчить, вчить і ніяк не вивчить...бо інакше звідки тоді в Україні беруться російськомовні?
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06.11.2021 18:30 Відповісти
Не треба перекручувати. Зараз діти в багатьох сім'ях змалечку знають декілька мов, бо розумні та відповідальні батьки навчають їх. В наш час вкрай корисно знати різні мови людства, бо це стає важливим для життя. До того ж це дуже цікаво і для дітей, і для батьків.
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07.11.2021 07:24 Відповісти
Сделали очень правильно. Стартовая страница и должна быть на государственном языке. Почему украиноязычные форумчане должны переключаться? Почему русский язык должен иметь статус выше, чем государственный? Русскоязычные ведь имеют возможность сейчас перейти на требуемую им версию. Так что...
Если Вы знаете беларускую мову, то никогда не поверю, что не понимаете текстов, написанных украинской. Писать и говорить украинскою мы не можем, да. Но ведь понимаем же все.
Я приветствую такое решение.
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06.11.2021 19:11 Відповісти
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06.11.2021 16:04 Відповісти
Гандон , говна меньше жри, подавишься!
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06.11.2021 16:03 Відповісти
Собачья мамашка твоя гонорейная, зря аборт не сделала! ****** больше на свете стало!
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06.11.2021 16:04 Відповісти
говори людською, бо ми цапське бекання не розуміємо
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06.11.2021 16:04 Відповісти
Чому у російській "мові", за правилами російської ж "мови", слова "мущина" та "папа" є жіночого роду?
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06.11.2021 16:06 Відповісти
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06.11.2021 16:03 Відповісти
Увага ! В коментах зафіксовано ватніків.
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06.11.2021 16:05 Відповісти
ПРО ТИТУЛЬНУЮ НАЦИЮ
"Обязанность государства - действовать так, чтобы не нарушались права титульной нации -
Украинцев.
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06.11.2021 16:46 Відповісти


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06.11.2021 23:53 Відповісти
Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп)
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07.11.2021 08:05 Відповісти
Ага. А Швейцарія і Австрія - німецькі з аналогічних причин. Та й штат Нью-Мексико варто визнати іспанським. Тільки не кажіть цього Трампу.
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07.11.2021 17:25 Відповісти


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07.11.2021 00:12 Відповісти
Якщо співставити час публікації новин російською та українською мовами, то новини російською публікуються на декілька хвилин або десятків хвилин раніше. Щоб просувати новини українською, має бути навпаки.
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06.11.2021 16:32 Відповісти
Ну нарешті! А то неприємно було й заходити, хоча сайт цікавий. Весь час доводилось переключати на українську, а нові сторінки все одно лізли окупаційною(((
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06.11.2021 16:34 Відповісти
А чо це неприємно? Тобі ріже очі мова Переяславського князівства?
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06.11.2021 18:05 Відповісти
Ти русскій?
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06.11.2021 19:51 Відповісти
Русіч
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07.11.2021 00:19 Відповісти
Тобто неукраїнець.
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07.11.2021 08:06 Відповісти
Тобто укра]нець.
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07.11.2021 10:10 Відповісти
Молодці!!!!
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06.11.2021 16:37 Відповісти
Не пройшло і 28 років. Для Бутусова вся надія, це - гордін, котрий нещодавано заявив, що нарідна бубочка не буде йти на наступну каденцію ***********, а буде - щира, чесна, людина - дерьмак. Шо за держава- це Україна, ******* на всю голову країна.
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06.11.2021 17:00 Відповісти
"Польша не только для панов". В Кракове вандалы покрасили памятник Пилсудскому в цвета флага Украины.
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06.11.2021 17:12 Відповісти
Кацапська боювка або на замовлення кацапів польські чи українські малолітні болвани.
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06.11.2021 17:59 Відповісти
А які саме придурки цьому радіть можуть? Чиста кацапська провокація!!! Українці в Польщі такого робить не будуть - вони знають що в гостях паскудить не можна! А у кацапів це - в звичку - припертися напаскудить і піти Тут же - відкрите стравлювання між собою народів!
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07.11.2021 07:37 Відповісти
Если бы не написали эту новость,то я бы вообще не заметил перехода
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06.11.2021 18:40 Відповісти
Володію обома мовами
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06.11.2021 18:44 Відповісти
Звідки знаєш російську мову? де і скільки вчив?
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07.11.2021 08:07 Відповісти
Мову ворога треба знати. Щоб,,ей допитувать пленних,,
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07.11.2021 12:36 Відповісти
Ну теперь Аваков заговорит по-украински,Шустер,Киселёв,Гардон тоже.
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06.11.2021 18:54 Відповісти
Ну что рад что уже и на украинском новост. Но я лично читаю только на русском а там другие как хотите
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06.11.2021 19:49 Відповісти
Ти русскій?
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06.11.2021 19:53 Відповісти
А якщо в Україні заборонять російську мову, то що ти будеш робити?
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06.11.2021 20:06 Відповісти
Как там ростов тебе наверное весело Янукович
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06.11.2021 20:15 Відповісти
Ну, нарешті! Чесно кажучи сайти, в яких російська по замовчування справляють неприємне враження
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06.11.2021 19:57 Відповісти
АЛІЛУЯ!!!
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06.11.2021 20:07 Відповісти
Нарешті.
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06.11.2021 20:17 Відповісти
та пох, и так все понятно. Но коцапчегов, "защитников русскоязычных" конкретно шпилит, когда сраную сверхдержаву росию посылают на путина на чистом русском языке
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06.11.2021 20:33 Відповісти
Видимо кто то новости по телеку насмотрелся
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06.11.2021 20:38 Відповісти
Браво!
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06.11.2021 21:21 Відповісти
кінець - усій справі вінець. тепер залишилось і всім дописувачам перейти на українську
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06.11.2021 21:42 Відповісти
Дякую, пану Бутусову.
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06.11.2021 21:48 Відповісти
👍
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06.11.2021 21:54 Відповісти
Гарне рішення. Бутусову і всім причетним до функціонування найкращого новістного сайту України велика пошана.
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06.11.2021 22:21 Відповісти
Правильне рішення!
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06.11.2021 22:49 Відповісти
Звісно кацапи і Лахта незадоволені. Незадоволені ще совкодрочери квартальні і любітєлі "Сватів"
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06.11.2021 23:03 Відповісти
зря. Для коцабчегов русскоязычные бандеровцы - это самое страшное. Слава Украине!
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07.11.2021 00:19 Відповісти
Не так страшні московські воші, як російськомовні гниди.
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07.11.2021 08:16 Відповісти
Обмежити дописи кацапською до трьох речень.
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07.11.2021 03:51 Відповісти
Нарешті! Здійснилось диво!
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07.11.2021 09:48 Відповісти
Я з 2014 року амаль кожны дзень гляжу censor.net.ua - ён аўтаматычна запускаецца пры адкрыцці браўзера разам з некалькімі іншымі старонкамі.

І мне, як беларусу, заўседы хацелась чытаць навіны з Украіны на украінскай мове, хоць я яе і не знаў зусім.

Цяпер іншая сітуацыя - я разумею украінскую мову амаль на усе 100%. І пераход стартавай старонкі сайта на украінскую мову гэта вельмі добрая навіна для мяне. Вялікі дзякуй адміністрацыі сайта.
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07.11.2021 09:51 Відповісти
Толькі к вечару другога дня заўважыў. Вось што значыць блізкія мовы ) Слава Украіне!
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07.11.2021 18:47 Відповісти
Жыве Беларусь!
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15.11.2021 19:52 Відповісти
Нарешті! Набридло перемикати мову кожного разу. Навіть в куках мова не зберігалася.
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07.11.2021 20:32 Відповісти
НАРЕШТI !
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07.11.2021 22:44 Відповісти
Гуд.
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07.11.2021 23:26 Відповісти
Только сегодня заметил
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08.11.2021 08:35 Відповісти
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