Цензор.НЕТ делает стартовую страницу украиноязычной
Стартовая страница информационного портала Цензор.НЕТ с субботы, 6 ноября 2021 года, будет на украинском языке.
Наши читатели, которые и в дальнейшем хотят узнавать интересные новости на русском языке, смогут перейти на русскую версию сайта с помощью кнопки РУС в левом верхнем углу.
Отметим, что статьи в разделе "Резонанс" будут публиковаться на языке оригинала.
Наша редакция благодарна всем вам за то, что вы с нами. Надеемся, что изменения будут только к лучшему и сделают семью Цензор.НЕТ еще более дружной.
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+49 abc123
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дякую за вашу роботу
Если Вы знаете беларускую мову, то никогда не поверю, что не понимаете текстов, написанных украинской. Писать и говорить украинскою мы не можем, да. Но ведь понимаем же все.
Я приветствую такое решение.
"Обязанность государства - действовать так, чтобы не нарушались права титульной нации -
Украинцев.
І мне, як беларусу, заўседы хацелась чытаць навіны з Украіны на украінскай мове, хоць я яе і не знаў зусім.
Цяпер іншая сітуацыя - я разумею украінскую мову амаль на усе 100%. І пераход стартавай старонкі сайта на украінскую мову гэта вельмі добрая навіна для мяне. Вялікі дзякуй адміністрацыі сайта.