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Цензор.НЕТ делает стартовую страницу украиноязычной

Цензор.НЕТ делает стартовую страницу украиноязычной

Стартовая страница информационного портала Цензор.НЕТ с субботы, 6 ноября 2021 года, будет на украинском языке.

Наши читатели, которые и в дальнейшем хотят узнавать интересные новости на русском языке, смогут перейти на русскую версию сайта с помощью кнопки РУС в левом верхнем углу.

Отметим, что статьи в разделе "Резонанс" будут публиковаться на языке оригинала.

Наша редакция благодарна всем вам за то, что вы с нами. Надеемся, что изменения будут только к лучшему и сделают семью Цензор.НЕТ еще более дружной.

Автор: 

украинский язык (1189) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+49
Чудово!!!! Нврешті!
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06.11.2021 08:06
+42
Ти розумово неповноційний? За часів Т.Г. не було України, як держави, тому і писав він "на". Зараз же Україна незалежна держава, тому правильно писати "в".
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06.11.2021 08:22
+31
Насправді, Шевченко вживав форми «на Вкраїні» і «в Україні» більше з художньої доцільності віршованого твору. І жодного разу «на Україні».
Також у творах Шевченка ви не знайдете Росії, росіян. Є москалі, московити, недобитки православні, Московія, Московщина
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06.11.2021 09:16
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Страница 4 из 4
Зайшов сьогодні на Цензор, догортав до цієї новини і тільки зараз зрозумів, що стартова сторінка українською. Отака ху.ня кацапята, дочекалися, що українські громадяни думають українською, навіть ті що навчалися російською при совкє.
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06.11.2021 14:25 Ответить
А чего у меня на русском? Непонятно...
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08.11.2021 01:33 Ответить
Молодці! Нарешті
дякую за вашу роботу
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06.11.2021 14:55 Ответить
только сейчас заметил, что язык сменили. Молодцы
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06.11.2021 14:58 Ответить
Не забывайте, уважаемые украинцы, что Цензор является окошком для вменяемых русскоязычных жителей всей бывшей Совдепии. Нас интересует жизнь Украины, но украинский мы не знаем.
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06.11.2021 15:01 Ответить
А вмєняємиє українці не знають і знати не хочуть російську.
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06.11.2021 16:10 Ответить
наші знають, ще й дуже добре, що там, взагалі, знати? це ж саме з нашої квітучої мови вони спробували створити свою, а вийшла халтура, ну й нехай брешуть далі
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06.11.2021 16:39 Ответить
Це так...українська дитина в Україні ще не народилася, а вже знає державну мову Російської Федерації...а українську мову вчить, вчить і ніяк не вивчить...бо інакше звідки тоді в Україні беруться російськомовні?
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06.11.2021 18:30 Ответить
Не треба перекручувати. Зараз діти в багатьох сім'ях змалечку знають декілька мов, бо розумні та відповідальні батьки навчають їх. В наш час вкрай корисно знати різні мови людства, бо це стає важливим для життя. До того ж це дуже цікаво і для дітей, і для батьків.
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07.11.2021 07:24 Ответить
Сделали очень правильно. Стартовая страница и должна быть на государственном языке. Почему украиноязычные форумчане должны переключаться? Почему русский язык должен иметь статус выше, чем государственный? Русскоязычные ведь имеют возможность сейчас перейти на требуемую им версию. Так что...
Если Вы знаете беларускую мову, то никогда не поверю, что не понимаете текстов, написанных украинской. Писать и говорить украинскою мы не можем, да. Но ведь понимаем же все.
Я приветствую такое решение.
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06.11.2021 19:11 Ответить
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06.11.2021 16:04 Ответить
Гандон , говна меньше жри, подавишься!
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06.11.2021 16:03 Ответить
Собачья мамашка твоя гонорейная, зря аборт не сделала! ****** больше на свете стало!
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06.11.2021 16:04 Ответить
говори людською, бо ми цапське бекання не розуміємо
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06.11.2021 16:04 Ответить
Чому у російській "мові", за правилами російської ж "мови", слова "мущина" та "папа" є жіночого роду?
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06.11.2021 16:06 Ответить
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06.11.2021 16:03 Ответить
Увага ! В коментах зафіксовано ватніків.
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06.11.2021 16:05 Ответить
ПРО ТИТУЛЬНУЮ НАЦИЮ
"Обязанность государства - действовать так, чтобы не нарушались права титульной нации -
Украинцев.
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06.11.2021 16:46 Ответить


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06.11.2021 23:53 Ответить
Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп)
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07.11.2021 08:05 Ответить
Ага. А Швейцарія і Австрія - німецькі з аналогічних причин. Та й штат Нью-Мексико варто визнати іспанським. Тільки не кажіть цього Трампу.
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07.11.2021 17:25 Ответить


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07.11.2021 00:12 Ответить
Якщо співставити час публікації новин російською та українською мовами, то новини російською публікуються на декілька хвилин або десятків хвилин раніше. Щоб просувати новини українською, має бути навпаки.
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06.11.2021 16:32 Ответить
Ну нарешті! А то неприємно було й заходити, хоча сайт цікавий. Весь час доводилось переключати на українську, а нові сторінки все одно лізли окупаційною(((
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06.11.2021 16:34 Ответить
А чо це неприємно? Тобі ріже очі мова Переяславського князівства?
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06.11.2021 18:05 Ответить
Ти русскій?
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06.11.2021 19:51 Ответить
Русіч
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07.11.2021 00:19 Ответить
Тобто неукраїнець.
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07.11.2021 08:06 Ответить
Тобто укра]нець.
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07.11.2021 10:10 Ответить
Молодці!!!!
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06.11.2021 16:37 Ответить
Не пройшло і 28 років. Для Бутусова вся надія, це - гордін, котрий нещодавано заявив, що нарідна бубочка не буде йти на наступну каденцію ***********, а буде - щира, чесна, людина - дерьмак. Шо за держава- це Україна, ******* на всю голову країна.
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06.11.2021 17:00 Ответить
"Польша не только для панов". В Кракове вандалы покрасили памятник Пилсудскому в цвета флага Украины.
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06.11.2021 17:12 Ответить
Кацапська боювка або на замовлення кацапів польські чи українські малолітні болвани.
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06.11.2021 17:59 Ответить
А які саме придурки цьому радіть можуть? Чиста кацапська провокація!!! Українці в Польщі такого робить не будуть - вони знають що в гостях паскудить не можна! А у кацапів це - в звичку - припертися напаскудить і піти Тут же - відкрите стравлювання між собою народів!
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07.11.2021 07:37 Ответить
Если бы не написали эту новость,то я бы вообще не заметил перехода
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06.11.2021 18:40 Ответить
Володію обома мовами
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06.11.2021 18:44 Ответить
Звідки знаєш російську мову? де і скільки вчив?
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07.11.2021 08:07 Ответить
Мову ворога треба знати. Щоб,,ей допитувать пленних,,
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07.11.2021 12:36 Ответить
Ну теперь Аваков заговорит по-украински,Шустер,Киселёв,Гардон тоже.
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06.11.2021 18:54 Ответить
Ну что рад что уже и на украинском новост. Но я лично читаю только на русском а там другие как хотите
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06.11.2021 19:49 Ответить
Ти русскій?
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06.11.2021 19:53 Ответить
А якщо в Україні заборонять російську мову, то що ти будеш робити?
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06.11.2021 20:06 Ответить
Как там ростов тебе наверное весело Янукович
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06.11.2021 20:15 Ответить
Ну, нарешті! Чесно кажучи сайти, в яких російська по замовчування справляють неприємне враження
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06.11.2021 19:57 Ответить
АЛІЛУЯ!!!
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06.11.2021 20:07 Ответить
Нарешті.
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06.11.2021 20:17 Ответить
та пох, и так все понятно. Но коцапчегов, "защитников русскоязычных" конкретно шпилит, когда сраную сверхдержаву росию посылают на путина на чистом русском языке
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06.11.2021 20:33 Ответить
Видимо кто то новости по телеку насмотрелся
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06.11.2021 20:38 Ответить
Браво!
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06.11.2021 21:21 Ответить
кінець - усій справі вінець. тепер залишилось і всім дописувачам перейти на українську
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06.11.2021 21:42 Ответить
Дякую, пану Бутусову.
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06.11.2021 21:48 Ответить
👍
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06.11.2021 21:54 Ответить
Гарне рішення. Бутусову і всім причетним до функціонування найкращого новістного сайту України велика пошана.
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06.11.2021 22:21 Ответить
Правильне рішення!
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06.11.2021 22:49 Ответить
Звісно кацапи і Лахта незадоволені. Незадоволені ще совкодрочери квартальні і любітєлі "Сватів"
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06.11.2021 23:03 Ответить
зря. Для коцабчегов русскоязычные бандеровцы - это самое страшное. Слава Украине!
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07.11.2021 00:19 Ответить
Не так страшні московські воші, як російськомовні гниди.
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07.11.2021 08:16 Ответить
Обмежити дописи кацапською до трьох речень.
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07.11.2021 03:51 Ответить
Нарешті! Здійснилось диво!
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07.11.2021 09:48 Ответить
Я з 2014 року амаль кожны дзень гляжу censor.net.ua - ён аўтаматычна запускаецца пры адкрыцці браўзера разам з некалькімі іншымі старонкамі.

І мне, як беларусу, заўседы хацелась чытаць навіны з Украіны на украінскай мове, хоць я яе і не знаў зусім.

Цяпер іншая сітуацыя - я разумею украінскую мову амаль на усе 100%. І пераход стартавай старонкі сайта на украінскую мову гэта вельмі добрая навіна для мяне. Вялікі дзякуй адміністрацыі сайта.
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07.11.2021 09:51 Ответить
Толькі к вечару другога дня заўважыў. Вось што значыць блізкія мовы ) Слава Украіне!
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07.11.2021 18:47 Ответить
Жыве Беларусь!
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15.11.2021 19:52 Ответить
Нарешті! Набридло перемикати мову кожного разу. Навіть в куках мова не зберігалася.
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07.11.2021 20:32 Ответить
НАРЕШТI !
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07.11.2021 22:44 Ответить
Гуд.
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07.11.2021 23:26 Ответить
Только сегодня заметил
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08.11.2021 08:35 Ответить
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