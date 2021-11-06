Цензор.НЕТ делает стартовую страницу украиноязычной

Стартовая страница информационного портала Цензор.НЕТ с субботы, 6 ноября 2021 года, будет на украинском языке.

Наши читатели, которые и в дальнейшем хотят узнавать интересные новости на русском языке, смогут перейти на русскую версию сайта с помощью кнопки РУС в левом верхнем углу.

Отметим, что статьи в разделе "Резонанс" будут публиковаться на языке оригинала.

Наша редакция благодарна всем вам за то, что вы с нами. Надеемся, что изменения будут только к лучшему и сделают семью Цензор.НЕТ еще более дружной.