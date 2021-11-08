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Новини Коронавірус і карантин
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У Дніпрі учні повертаються до очного навчання

У Дніпрі учні повертаються до очного навчання

У Дніпрі скасовують дистанційне навчання для учнів. Вже з 8 листопада 47 шкіл міста переходять на навчання у звичайному режим.

Таку інформацію повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

Загалом у Дніпрі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти у звичайному режимі.

У Дніпропетровській області за минулу добу, 7 листопада, виявили понад тисячу хворих на коронавірус, а сам регіон входить до "червоної" зони карантину. 

Разом з тим, у наступних містах продовжили дистанційне навчання в школах:

  • Суми (для всіх учнів до 14 листопада)
  • Київ (для всіх учнів до 12 листопада)
  • Львів (для всіх учнів 14 листопада)
  • Чернігів (дистанційка для учнів 5 – 11 класів)
  • Одеса (5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на звичайному навчанні)
  • Чернівці (до 14 листопада).
  • Херсон (для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили звичайне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно).
  • Запоріжжя (для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка).
  • Миколаїв (до звичайного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно).
  • Рівне (учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – за звичайною схемою).
  • Івано-Франківськ (учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів).

До слова, вчителі, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Вони залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

Але у Херсоні вчителів не відсторонюватимуть від роботи у разі відмови від вакцинації. На час карантину ці педагоги зможуть навчати учнів дистанційно.

Автор: 

Дніпро (3253) карантин (18172) школа (2204) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+2
Мабуть Філатов особисто переміг вірус у місті,гєракакєл...
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08.11.2021 13:37
+2
Сокращает нагрузку на пенсионный фонд.
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08.11.2021 13:38
+1
ШО... ковид победили?
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08.11.2021 13:39
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Мабуть Філатов особисто переміг вірус у місті,гєракакєл...
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08.11.2021 13:37 Відповісти
Сокращает нагрузку на пенсионный фонд.
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08.11.2021 13:38 Відповісти
Дуже безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 13:48 Відповісти
ШО... ковид победили?
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08.11.2021 13:39 Відповісти
Это проект "АнтиМоршин". Будет в Украине два примера - положительный и отрицательный.
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08.11.2021 13:43 Відповісти
Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах.... Загалом у Дніпрі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти у звичайному режимі.

У Дніпропетровській області за минулу добу, 7 листопада, виявили понад тисячу хворих на коронавірус, а сам регіон входить до "червоної" зони карантину.

А Филатов не лишен чувства юмора
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08.11.2021 13:55 Відповісти
Родители против дистанционки. Дети не учатся, сами уроки - короче, гуляют по городу и т.д. и т. п.
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08.11.2021 14:00 Відповісти
Приступать к очному обучению на пике заболеваемости это конечно очень умно.
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08.11.2021 14:09 Відповісти
До сраки то ваше дистанционное обучение - они торчат во дворе нос к носу, ржут шо лошади и матерятся. Там и так проблемы с мозгами, родители поскупились, так их лишают шанса что-то узнать. Читайте Дарвина, там всё описано.
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08.11.2021 15:03 Відповісти
В Днепре еще не все бабушки и дедушки умерли от КОВИДа! Больницы переполнены, заболевших 60+ уже в больницы стараются не госпитализировать, на 6 койках в отделениях реанимации лежат по 14-15 больных. Только вредители могли открыть школы с 1 сентября!
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08.11.2021 18:41 Відповісти
 
 