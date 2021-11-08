У Дніпрі учні повертаються до очного навчання

У Дніпрі скасовують дистанційне навчання для учнів. Вже з 8 листопада 47 шкіл міста переходять на навчання у звичайному режим.

Таку інформацію повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

Загалом у Дніпрі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти у звичайному режимі.

У Дніпропетровській області за минулу добу, 7 листопада, виявили понад тисячу хворих на коронавірус, а сам регіон входить до "червоної" зони карантину.

Разом з тим, у наступних містах продовжили дистанційне навчання в школах:

Суми (для всіх учнів до 14 листопада)

Київ (для всіх учнів до 12 листопада)

Львів (для всіх учнів 14 листопада)

Чернігів (дистанційка для учнів 5 – 11 класів)

Одеса (5 – 11 на онлайн-навчанні, початкові класи на звичайному навчанні)

Чернівці (до 14 листопада).

Херсон (для школярів 1 – 4 та 11 класів з 8 листопада відновили звичайне навчання. Інші школи, крім тих, де повністю вакцинувалися працівники, працюють дистанційно).

Запоріжжя (для учнів 1 – 11 класів організована дистанційка).

Миколаїв (до звичайного навчання повернулися учні 1– 4 класів усіх шкіл, 1 – 9 класів спецшкіл та учні 7 шкіл, де вакциновано 100% персоналу, решта – дистанційно).

Рівне (учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1 – 4 класів – за звичайною схемою).

Івано-Франківськ (учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно, окрім 8 шкіл, де вакциновано 100% вчителів).

До слова, вчителі, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Вони залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

Але у Херсоні вчителів не відсторонюватимуть від роботи у разі відмови від вакцинації. На час карантину ці педагоги зможуть навчати учнів дистанційно.