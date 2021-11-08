В Днепре ученики возвращаются к очной учебе

В Днепре отменяют дистанционное обучение для учащихся. Уже с 8 ноября 47 школ города переходят на обучение в обычном режиме.

Такую информацию сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Так, с понедельника, 8 ноября, дистанционное обучение отменяется в школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, , 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14 , ЛИТ, гимназия №3.

Всего в Днепре в обычном режиме будут работать 88 общеобразовательных учреждений.

Вместе с тем, в следующих городах продолжили дистанционное обучение в школах: Сумы (для всех учащихся до 14 ноября).

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Львов (для всех учащихся до 14 ноября)

Чернигов (дистанционка для учащихся 5 – 11 классов).

Одесса (5 – 11 на онлайн-обучении, начальные классы на очном).

Черновцы (до 14 ноября).

Херсон (для школьников 1-4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Другие школы, кроме тех, где полностью вакцинировались работники, работают дистанционно).

Запорожье (для учащихся 1 – 11 классов организована дистанционка).

Николаев (к очному обучению вернулись учащиеся 1–4 классов всех школ, учащиеся 1–9 классов спецшкол и учащиеся 7 школ, где вакцинировано 100% персонала, остальные – дистанционно).

Ровно (учащиеся 5 – 11 классов будут учиться дистанционно, а учащиеся 1 – 4 классов – очно).

Ивано-Франковск (учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно, кроме 8 школ, где вакцинировано 100% учителей).

К слову, учителя, которые не привили против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. Они останутся без зарплаты и стажа за это время, а также не получат выплаты больничных.

Но в Херсоне учителей не будут отстранять от работы из-за отказа вакцинироваться. На время карантина эти педагоги смогут обучать учащихся дистанционно.