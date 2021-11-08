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Новости Коронавирус и карантин
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В Днепре ученики возвращаются к очной учебе

В Днепре ученики возвращаются к очной учебе

В Днепре отменяют дистанционное обучение для учащихся. Уже с 8 ноября 47 школ города переходят на обучение в обычном режиме.

Такую информацию сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Так, с понедельника, 8 ноября, дистанционное обучение отменяется в школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, , 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14 , ЛИТ, гимназия №3.

Всего в Днепре в обычном режиме будут работать 88 общеобразовательных учреждений.

Вместе с тем, в следующих городах продолжили дистанционное обучение в школах: Сумы (для всех учащихся до 14 ноября).

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  • Львов (для всех учащихся до 14 ноября)
  • Чернигов (дистанционка для учащихся 5 – 11 классов).
  • Одесса (5 – 11 на онлайн-обучении, начальные классы на очном).
  • Черновцы (до 14 ноября).
  • Херсон (для школьников 1-4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Другие школы, кроме тех, где полностью вакцинировались работники, работают дистанционно).
  • Запорожье (для учащихся 1 – 11 классов организована дистанционка).
  • Николаев (к очному обучению вернулись учащиеся 1–4 классов всех школ, учащиеся 1–9 классов спецшкол и учащиеся 7 школ, где вакцинировано 100% персонала, остальные – дистанционно).
  • Ровно (учащиеся 5 – 11 классов будут учиться дистанционно, а учащиеся 1 – 4 классов – очно).
  • Ивано-Франковск (учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно, кроме 8 школ, где вакцинировано 100% учителей).

К слову, учителя, которые не привили против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. Они останутся без зарплаты и стажа за это время, а также не получат выплаты больничных.

Но в Херсоне учителей не будут отстранять от работы из-за отказа вакцинироваться. На время карантина эти педагоги смогут обучать учащихся дистанционно.

Автор: 

Днепр (4398) карантин (16729) школа (3012) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+2
Мабуть Філатов особисто переміг вірус у місті,гєракакєл...
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08.11.2021 13:37
+2
Сокращает нагрузку на пенсионный фонд.
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08.11.2021 13:38
+1
ШО... ковид победили?
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08.11.2021 13:39
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Мабуть Філатов особисто переміг вірус у місті,гєракакєл...
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08.11.2021 13:37 Ответить
Сокращает нагрузку на пенсионный фонд.
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08.11.2021 13:38 Ответить
Дуже безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 13:48 Ответить
ШО... ковид победили?
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08.11.2021 13:39 Ответить
Это проект "АнтиМоршин". Будет в Украине два примера - положительный и отрицательный.
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08.11.2021 13:43 Ответить
Так, з понеділка, 8 листопада, дистанційне навчання скасовується у школах.... Загалом у Дніпрі будуть працювати 88 закладів загальної середньої освіти у звичайному режимі.

У Дніпропетровській області за минулу добу, 7 листопада, виявили понад тисячу хворих на коронавірус, а сам регіон входить до "червоної" зони карантину.

А Филатов не лишен чувства юмора
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08.11.2021 13:55 Ответить
Родители против дистанционки. Дети не учатся, сами уроки - короче, гуляют по городу и т.д. и т. п.
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08.11.2021 14:00 Ответить
Приступать к очному обучению на пике заболеваемости это конечно очень умно.
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08.11.2021 14:09 Ответить
До сраки то ваше дистанционное обучение - они торчат во дворе нос к носу, ржут шо лошади и матерятся. Там и так проблемы с мозгами, родители поскупились, так их лишают шанса что-то узнать. Читайте Дарвина, там всё описано.
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08.11.2021 15:03 Ответить
В Днепре еще не все бабушки и дедушки умерли от КОВИДа! Больницы переполнены, заболевших 60+ уже в больницы стараются не госпитализировать, на 6 койках в отделениях реанимации лежат по 14-15 больных. Только вредители могли открыть школы с 1 сентября!
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08.11.2021 18:41 Ответить
 
 