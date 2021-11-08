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Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента, - Мусаєва

Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента, - Мусаєва

У англомовного видання Kyiv Post кілька тижнів тому виникли проблеми через тиск Офісу Президента на видавця бізнесмена Аднана Ківана.

Про це повідомила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні журналісти вранці прийшли на роботу і дізналися, що їх просто звільнили разом із багаторічним редактором Брайаном Боннером... Неофіційно проблеми у редакції почалися кілька тижнів тому. І наскільки мені відомо - пов’язані із тиском на Ківана з боку Офісу президента", - повідомила Мусаєва на своїй сторінці в фейсбук.

Вона наголосила, що Kyiv Post був основним джерелом інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів.

"Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це напевне не дуже подобалось. І власнику це дали зрозуміти... Намагатися впливати на Брайана та його колектив - справа марна. Брайан відомий своєю принциповістю і за 25 років зміг зберегти незалежну редакційну політику. Тому вирішили просто позбутися", - зазначила головний редактор "Української правди".

Зважаючи на те, що опозиційних депутатів тепер намагаються не пускати у закордонні відрядження, а Офіс розробив власний тижневий дайджест, в якому збирається розповідати про "перемоги" - крок більш ніж логічний, вважає Мусаєва.

"Тільки не хочеться розчаровувати авторів такого геніального плану - щось приховати у 2021 році просто неможливо. І дипломати, і європейські політики розуміють, що відбувається. Тільки за останні два дні я отримала кілька запитів від європарламентарів та послів щодо утисків журналістів в Україні. Тепер до прикладів додався ще кейс Kyiv Post, на жаль", - підсумувала головний редактор "Української правди".

Нагадаємо, раніше журналісти суспільного телебачення UA:Перший звинуватили Офіс Президента в тиску і спробах впливати в редакційну політику телеканалу.

Раніше стурбованістю наступом на свободу слова у ЗМІ висловили західні дипломати, попередивши про ризики утиску преси через суперечливий закон про олігархів.

Автор: 

газета (74) ЗМІ (1357) Офіс Президента (2020) Мусаєва Севгіль (14) Kyiv Post (16)


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Топ коментарі
+39
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08.11.2021 20:46
+31
Ось, що буває, коли президент не українець.
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08.11.2021 20:47
+25
наголосувалы...
благодаря 73%ным дебилам-экспериментаторам закомплексованное, вороватое ничтожество, Шариков, рулит Украиной..
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08.11.2021 21:14
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08.11.2021 20:46 Відповісти
Я никак не опрадываю Зеленского,но киван это мразь и эта мразь растекается по Украине. Хотите знать кто это такой, погуглите киван Одесса.
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08.11.2021 21:53 Відповісти
Американець Джед Санден заснував щотижневу газету Kyiv Post 18 жовтня 1995 р. у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів[3]. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, служить українським та іноземним читачам, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах. Станом на 2018 рік редакційна колегія налічувала 30 осіб, у тому числі - 23 українців.

Історично, редакційна політика підтримує демократію, західну інтеграцію та вільний ринок для України. У газеті публікуються численні статті-розслідування, у тому числі висвітлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе 2000 року, в якому екс-президент України Леонід Кучма є головним підозрюваним; Помаранчеву революцію 2004 року, в ході якої масові громадські протести перешкодили Віктору Януковичу захопити владу після фальсифікованих президентських виборів 26 листопада 2004 року; Євромайдан 2013-14, який повалив режим Януковича; російське вторгнення до Криму; війна на Донбасі; та Oligarch Watch,[4] серія статей з вересня по грудень 2016 року про вісім найбагатших олігархів України.

При всем уважении... Что не так?
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08.11.2021 22:03 Відповісти
https://forbes.ua/ru/profile/adnan-kivan-49
Крупнейший застройщик Одессы, на счету которого более сотни новостроек в городе, сдает объекты в срок и любит помпезно их открывать.
На принадлежащем Кивану «7 канале» существует строгое правило: вывески Kadorr ни в коем случае не должны попадать в кадр негативных новостей. Основой своего бизнес-успеха он называет честность, неравнодушие и помощь высших сил. У Кивана многолетний конфликт с мэром Геннадием Трухановым. Мэр обвиняет бизнесмена в том, что тот застраивает зеленые зоны, прикрываясь решениями судов. Бизнесмен в ответ обвиняет мэра в коррупции.

Киван не может простить Труханову, что построенную Kadorr и подаренную городу больницу скорой помощи тот передал в частные руки, вместо того чтобы использовать ее для обслуживания пациентов в период эпидемии коронавируса.
В помощь городу Киван закупил 10 аппаратов ИВЛ.
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08.11.2021 22:43 Відповісти
Ну больницу киван не подарил, а построил за получение участка под застройку, так называемая "доля города" и строил он еее из-под палки долго и не оснастил ее, как было договорено.
Труха, конечно то еще д-мо --больницу отдал кардиологической клинике св. Катерины с условием, что часть операций для малообеспеченных одесситов они делают бесплатно.
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08.11.2021 23:41 Відповісти
зачуханий наполеончик
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08.11.2021 21:55 Відповісти
этот недоумок ни на русском балакать не может ни на украинском бЭкать также а по- английски даже ботать не умеет и чего ему так газета то англоязычная помешала то.... дебилу?????
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08.11.2021 22:21 Відповісти
Зездець.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
Ось, що буває, коли президент не українець.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
В Штатах тоже президент не украинец, но живут же как-то...
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08.11.2021 21:09 Відповісти
😀😀😀
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08.11.2021 21:56 Відповісти
точняк))
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08.11.2021 22:05 Відповісти
Як це не українець? А канадійська «діаспора» президента Америки «козак байда» називає.
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09.11.2021 02:20 Відповісти
Это почётное звание.
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09.11.2021 02:20 Відповісти
Почесне звання! Точно!

Цікаво, а чому вона це почесне звання використовує як лайку?
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09.11.2021 02:30 Відповісти
Какой почет, такое и использование.
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09.11.2021 08:53 Відповісти
Журналістам респект за позицію.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
прогнулись...значит никакие...
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08.11.2021 20:48 Відповісти
Интересно было бы узнать, был в этом издании хоть один сотрудник, получающий зарплату не в конверте?
а в Украинской правде?
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08.11.2021 20:49 Відповісти
Не ну есть варианты и без конвертов...

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08.11.2021 20:51 Відповісти
Одеський забудовник з російськими капіталами Аднан Ківан https://detector.media/rinok/article/135864/2018-03-21-mokhammad-zakhur-prodaie-kyiv-post-adnanu-kivanu/ купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році .

Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
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08.11.2021 20:50 Відповісти
Мохаммад Захур придбав Kyiv Post у її засновника Джеда Сандена у 2009 році за $ 1,1 млн. За словами пана Захура, він витратив щонайменше $ 5 млн на існування Kyiv Post.~insertother~
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08.11.2021 22:01 Відповісти
На этом застройщике-аферисте клейма ставить негде
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08.11.2021 23:45 Відповісти
Интересно, а кто построил элитный дом в Нигерии, который рухнул еще недостроенным?
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09.11.2021 08:24 Відповісти
І шо ми не в НАТО-бо в ОПУ все через жопу...
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08.11.2021 20:51 Відповісти
За Kyiv Post не знаю, не читав, а мусорська правда давно відома своєю "принциповістю і незалежною редакційною політикою"
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08.11.2021 20:52 Відповісти
Опа..птпець. и? Путин так начинал...
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08.11.2021 21:02 Відповісти
Ну сравнил... Путин закончил какую-то там школу советских нышпорок, а наш - целый Криворожский юниверситет факультет юристов/юмористов.
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09.11.2021 08:26 Відповісти
вот вам цена реформ (с)
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08.11.2021 21:05 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7130399040319474?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=%2CO%2CP-R 50 мин. ·



Я прошу вас обязательно поделиться этим постом, потому что это крайне важно!!!

Сегодня произошло событие, которое ещё раз показывает, что Офис президента системно атакует свободу слова в Украине и пытается взять под свой контроль независимые СМИ. Это событие будет иметь последствия. Для всех нас. Для всей Украины.

Владелец англоязычного издания https://www.facebook.com/KyivPost/?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=kK-R Kyiv Post , застройщик Аднан Киван, сегодня объявил, что издание немедленно закрывается. И это при том, что Kyiv Post является основным источником информации об Украине для большинства дипломатов, иностраннцев и сотрудников множества международных организаций. Фактически, для них это издание номер один. И его внезапно закрыли. Официально сообщается, что лишь на некоторое время.

Многие источники подтверждают, что издание закрыли из-за давления на Кивана. А у Кивана большой бизнес и он, решив не конфликтовать с властью, закрыл Kyiv Post. Это логичное решение для многих бизнесменов. Они не хотят и не будут конфликтовать с властью. Тем более из-за критики власти в статьях СМИ, которое не приносит им прибыль. И в этом случае при выборе закрыть издание или получить атаки на бизнес от недовольной власти, Киван выбрал первое. Кстати, это пример того, как будут "бороться" с олигархами. Как я и говорил - основная цель это атака на СМИ, запрет любой критики и уничтожение инакомыслия. Зеленский и Ермак пошли по пути Путина.

"Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post заявлял, что имеет другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания", - говорится в заявлении коллектива, которое распространила журналист Анна Миронюк. В поддержку закрытого издания выступили журналисты, политики и общественные деятели. Но один голос так и не прозвучал в защиту. Это голос Сергея Лещенко, который постоянно публиковал свои статьи в Kyiv Post. Сегодня он молчит. И не только потому что ему не дали команду что-то говорить. Да и как ему что-то сказать, если за этим закрытием стоит Банковая, которую Сергей регулярно обслуживает. Осуждение может стоит Лещенко благосклонности ОП и места в Набсовете УЗ. Там не любят несогласных. Поэтому Лещенко рисковать не станет. Ведь под угрозой его доходы и в этом он солидарен с Киваном, который не хочет конфликтовать с властью по той же причине. Это лишь один из моментов этой мерзкой истории, который подтверждает, что причина закрытия - в давлении из ОП.

Эта ситуация показывает насколько хрупка свобода слова и как важно её отстоять. Ведь свобода слова это не только то, что раздражает власть, но и обязательное условие для существования демократии. И когда нет свободы слова, то остаётся путь России и Беларуси, по которому нас хотят повести Зеленский, Ермак, Подоляк и прислуживающий им Лещенко.
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08.11.2021 21:09 Відповісти
наголосувалы...
благодаря 73%ным дебилам-экспериментаторам закомплексованное, вороватое ничтожество, Шариков, рулит Украиной..
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08.11.2021 21:14 Відповісти
Странно, , нет ни слова про тиск ОП!
Теперь оказывается давил ОП на них!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4587226071342825&id=100001664330240 Фейсбук с отзывами журналистов тоже не упоминает про тиск ОП.
Увольнять не имели права сегодня. 2 недели, как с куста и то, если не на больничном.
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08.11.2021 21:20 Відповісти
СєрЛєщ втратив заробіток,блін, ой-йой
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08.11.2021 21:21 Відповісти
Зеля поступает как типичное *****, только маленькое такое, гаденькое, мечтающее о росте до высот своего кумира.
Мерзость.
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08.11.2021 21:38 Відповісти
Это Путин - х*йло! А наш даже по размерам вверенной территории на х*йло не дотягивает...
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09.11.2021 08:30 Відповісти
Неплохо бы "независимым" журналистам привести факты давления.
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08.11.2021 21:45 Відповісти
Навіщо? Подивіться яким праведним гнівом обливають Зєлюню коментатори. Отже Зє тиран, збоченець, і мазохіст..Коментатори не помиляються.
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08.11.2021 21:52 Відповісти
весна прийде - тікати будете. Всі разом, 73/43%зебіли. І ви, всі подлякові боти, чешіть першими, якщо встигните.
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09.11.2021 00:08 Відповісти
ах ты же мразина зеленая, недочеловечек ущербный
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08.11.2021 21:51 Відповісти
ОПГ Зелень!
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08.11.2021 21:52 Відповісти
Извиняюсь, но в чём суть произошедшего?Власть решила "надавить" на Кинана? Допустим. А он в ответ решил то ли реформировать, то ли закрыть своё печатное издание(пырнул себя отвёрткой в ногу назло окружающим, так выходит)?
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08.11.2021 21:52 Відповісти
А мені здалося , чи то було насправді... Пані Севгіль- такі кушала шашлик з рук самого бубачкі? Разом з г-доном, шустером и прочими наталками?
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08.11.2021 21:53 Відповісти
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08.11.2021 21:54 Відповісти
Ай да 95 квартал!Молодец!Всесильный! Даже на Байдена влияет!
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08.11.2021 21:57 Відповісти
США та Ізраїль в ох.є від нашого гаранту.
Кажуть у дурдомах більш відповідальні неформальні лідери.
За що все , це Україні?
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08.11.2021 21:59 Відповісти
Застройщик с российским капиталом купил Киев Пост в 2018 г ( тоже у иностранца) и издавал его не на державной мове.

СЛИШКОМ МНОГО НО….
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08.11.2021 22:08 Відповісти
Я с Аднаном Киваном лично знаком. Он начинал как судовладелец. Не в ладах был с властью в Сирии. Все сирийские бизнесмены хитрые и воровитые, но он отличался в порядочную сторону вроде. КиевПост я читал и мне газета нравилась. Я не знал, что это его газета.
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08.11.2021 22:13 Відповісти
Именно что вроде, а там пойди ещё разберись кто кому Рабинович.
https://kp.ua/politics/589673-smy-kyvan-adnan-pokynul-ukraynu

Однако, данная информация появилась после того, как в результате ряда депутатских обращений и запросов народных избранников, представляющих различные политические партии в парламенте, Генеральная прокуратура, наконец, всерьез занялась финансовыми махинациями и сомнительной "политической деятельностью" Аднана Кивана.
Напомним, что только народный депутат Украины Дмитрий Линько направил в Генеральную прокуратуру несколько обращений с требованием расследовать законность выделения земли в курортном районе Одессы на месте бывшего санатория "Нефтяник". Дмитрий Линько и его коллеги по Верховной Раде собрали материалы, которые свидетельствуют о том, что земли бывшей здравницы незаконно были отчуждены, а также прибыль от возведения здесь очередной "жемчужины", впрочем, как и других объектов в Одессе, Аданан Киван делит со своим давним бизнес-партнером, а ныне беглым сепаратистом Игорем Марковым.
"Кадорр Групп" уже получила предписание об остановке строительства 27-й "жемчужины" на ул Каманина. А также демонтаже построенных корпусов с обязательным возвратом вложенных денег всем инвесторам жилого комплекса.
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08.11.2021 22:21 Відповісти
На этом застройщике-аферисте клейма ставить негде, про порядочность, совесть, выполнение обязательств, уплату налогов он даже не подозревает.
удивляет хрюканье «комментаторов» в поддержку этого негодяя.
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08.11.2021 23:49 Відповісти
Видать Аднану позвонили из РНБО и сказали, шо он первый кандидат на звание олигарха в Украине, да еще и с вражимы корнями. Все же знают, с кем Сирия воюет. Вот он и решил избавиться от дисквалиифицирующего признака в виде средства массовой информации...
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09.11.2021 08:35 Відповісти
Чистая кацапская полная херня!!! С передергиванием фактов и 20% правді на 80 % брехни
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09.11.2021 01:43 Відповісти
Так пусть сам владелец и скажет о причине закрытия, а не предположения уволенных. Может быть убыточной стала газета, что никакой отдачи владельцу даже политической. Обыски ведь не проводили и журналистов не трогали, а "пострадавший" от власти лишь один владелец.
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08.11.2021 22:41 Відповісти
Зе довыё..уется, шо его в Европе и США начнут считать за мелкого поца-диктатора и тогда песдецЪ !
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08.11.2021 22:51 Відповісти
зеЛя и его банды банда мрази и подонки!
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08.11.2021 22:51 Відповісти
владельцем газеты является арабский инвестор .- Гражданину Израиля Колмойскому такая газета не нужна.
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08.11.2021 23:03 Відповісти
"Старейшее издание" и всего две недели побрыкались?!!
Что-то не сильно за свою свободу слова боролись.
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08.11.2021 23:26 Відповісти
А чё, нормам. Пороха нет, кислород, электричество, газ заканчиваются. А это как антиваксеры- просто журналюжки.
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08.11.2021 23:34 Відповісти
контора ермака-Козыря должна переехать с Банковой в Лукьяновское СИЗО в полном составе.
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09.11.2021 00:16 Відповісти
И в чем проблема?
Если журналисты высокопрофессиональные - найдут себе работу получше!
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09.11.2021 09:07 Відповісти
Тут дело не в работе. Тут дело в том, что при зе-мародерах страна летит в пропасть
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09.11.2021 09:38 Відповісти
Зе-клоуны это ширма! Реальные кукловоды давно не менялись.
Страна давно летит в пропасть. Согласен, сейчас гораздо быстрее, чем в 2000г.
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09.11.2021 12:20 Відповісти
зеленая плесень должна быть уничтожена! Украина без плесени!
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09.11.2021 09:36 Відповісти
Кому-то, не будем показывать пальцем на мусаеву, явно нужно меньше говорить и писать, а то как-то неудобно получилось: во внутреннем конфликте какого-то афера виноват О
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11.11.2021 10:17 Відповісти
 
 