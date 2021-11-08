Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента, - Мусаєва
У англомовного видання Kyiv Post кілька тижнів тому виникли проблеми через тиск Офісу Президента на видавця бізнесмена Аднана Ківана.
Про це повідомила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні журналісти вранці прийшли на роботу і дізналися, що їх просто звільнили разом із багаторічним редактором Брайаном Боннером... Неофіційно проблеми у редакції почалися кілька тижнів тому. І наскільки мені відомо - пов’язані із тиском на Ківана з боку Офісу президента", - повідомила Мусаєва на своїй сторінці в фейсбук.
Вона наголосила, що Kyiv Post був основним джерелом інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів.
"Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це напевне не дуже подобалось. І власнику це дали зрозуміти... Намагатися впливати на Брайана та його колектив - справа марна. Брайан відомий своєю принциповістю і за 25 років зміг зберегти незалежну редакційну політику. Тому вирішили просто позбутися", - зазначила головний редактор "Української правди".
Зважаючи на те, що опозиційних депутатів тепер намагаються не пускати у закордонні відрядження, а Офіс розробив власний тижневий дайджест, в якому збирається розповідати про "перемоги" - крок більш ніж логічний, вважає Мусаєва.
"Тільки не хочеться розчаровувати авторів такого геніального плану - щось приховати у 2021 році просто неможливо. І дипломати, і європейські політики розуміють, що відбувається. Тільки за останні два дні я отримала кілька запитів від європарламентарів та послів щодо утисків журналістів в Україні. Тепер до прикладів додався ще кейс Kyiv Post, на жаль", - підсумувала головний редактор "Української правди".
Нагадаємо, раніше журналісти суспільного телебачення UA:Перший звинуватили Офіс Президента в тиску і спробах впливати в редакційну політику телеканалу.
Раніше стурбованістю наступом на свободу слова у ЗМІ висловили західні дипломати, попередивши про ризики утиску преси через суперечливий закон про олігархів.
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Історично, редакційна політика підтримує демократію, західну інтеграцію та вільний ринок для України. У газеті публікуються численні статті-розслідування, у тому числі висвітлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе 2000 року, в якому екс-президент України Леонід Кучма є головним підозрюваним; Помаранчеву революцію 2004 року, в ході якої масові громадські протести перешкодили Віктору Януковичу захопити владу після фальсифікованих президентських виборів 26 листопада 2004 року; Євромайдан 2013-14, який повалив режим Януковича; російське вторгнення до Криму; війна на Донбасі; та Oligarch Watch,[4] серія статей з вересня по грудень 2016 року про вісім найбагатших олігархів України.
При всем уважении... Что не так?
Крупнейший застройщик Одессы, на счету которого более сотни новостроек в городе, сдает объекты в срок и любит помпезно их открывать.
На принадлежащем Кивану «7 канале» существует строгое правило: вывески Kadorr ни в коем случае не должны попадать в кадр негативных новостей. Основой своего бизнес-успеха он называет честность, неравнодушие и помощь высших сил. У Кивана многолетний конфликт с мэром Геннадием Трухановым. Мэр обвиняет бизнесмена в том, что тот застраивает зеленые зоны, прикрываясь решениями судов. Бизнесмен в ответ обвиняет мэра в коррупции.
Киван не может простить Труханову, что построенную Kadorr и подаренную городу больницу скорой помощи тот передал в частные руки, вместо того чтобы использовать ее для обслуживания пациентов в период эпидемии коронавируса.
В помощь городу Киван закупил 10 аппаратов ИВЛ.
Труха, конечно то еще д-мо --больницу отдал кардиологической клинике св. Катерины с условием, что часть операций для малообеспеченных одесситов они делают бесплатно.
Цікаво, а чому вона це почесне звання використовує як лайку?
а в Украинской правде?
Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.
Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7130399040319474?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=%2CO%2CP-R 50 мин. ·
Я прошу вас обязательно поделиться этим постом, потому что это крайне важно!!!
Сегодня произошло событие, которое ещё раз показывает, что Офис президента системно атакует свободу слова в Украине и пытается взять под свой контроль независимые СМИ. Это событие будет иметь последствия. Для всех нас. Для всей Украины.
Владелец англоязычного издания https://www.facebook.com/KyivPost/?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=kK-R Kyiv Post , застройщик Аднан Киван, сегодня объявил, что издание немедленно закрывается. И это при том, что Kyiv Post является основным источником информации об Украине для большинства дипломатов, иностраннцев и сотрудников множества международных организаций. Фактически, для них это издание номер один. И его внезапно закрыли. Официально сообщается, что лишь на некоторое время.
Многие источники подтверждают, что издание закрыли из-за давления на Кивана. А у Кивана большой бизнес и он, решив не конфликтовать с властью, закрыл Kyiv Post. Это логичное решение для многих бизнесменов. Они не хотят и не будут конфликтовать с властью. Тем более из-за критики власти в статьях СМИ, которое не приносит им прибыль. И в этом случае при выборе закрыть издание или получить атаки на бизнес от недовольной власти, Киван выбрал первое. Кстати, это пример того, как будут "бороться" с олигархами. Как я и говорил - основная цель это атака на СМИ, запрет любой критики и уничтожение инакомыслия. Зеленский и Ермак пошли по пути Путина.
"Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post заявлял, что имеет другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания", - говорится в заявлении коллектива, которое распространила журналист Анна Миронюк. В поддержку закрытого издания выступили журналисты, политики и общественные деятели. Но один голос так и не прозвучал в защиту. Это голос Сергея Лещенко, который постоянно публиковал свои статьи в Kyiv Post. Сегодня он молчит. И не только потому что ему не дали команду что-то говорить. Да и как ему что-то сказать, если за этим закрытием стоит Банковая, которую Сергей регулярно обслуживает. Осуждение может стоит Лещенко благосклонности ОП и места в Набсовете УЗ. Там не любят несогласных. Поэтому Лещенко рисковать не станет. Ведь под угрозой его доходы и в этом он солидарен с Киваном, который не хочет конфликтовать с властью по той же причине. Это лишь один из моментов этой мерзкой истории, который подтверждает, что причина закрытия - в давлении из ОП.
Эта ситуация показывает насколько хрупка свобода слова и как важно её отстоять. Ведь свобода слова это не только то, что раздражает власть, но и обязательное условие для существования демократии. И когда нет свободы слова, то остаётся путь России и Беларуси, по которому нас хотят повести Зеленский, Ермак, Подоляк и прислуживающий им Лещенко.
благодаря 73%ным дебилам-экспериментаторам закомплексованное, вороватое ничтожество, Шариков, рулит Украиной..
Теперь оказывается давил ОП на них!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4587226071342825&id=100001664330240 Фейсбук с отзывами журналистов тоже не упоминает про тиск ОП.
Увольнять не имели права сегодня. 2 недели, как с куста и то, если не на больничном.
Мерзость.
Кажуть у дурдомах більш відповідальні неформальні лідери.
За що все , це Україні?
СЛИШКОМ МНОГО НО….
https://kp.ua/politics/589673-smy-kyvan-adnan-pokynul-ukraynu
Однако, данная информация появилась после того, как в результате ряда депутатских обращений и запросов народных избранников, представляющих различные политические партии в парламенте, Генеральная прокуратура, наконец, всерьез занялась финансовыми махинациями и сомнительной "политической деятельностью" Аднана Кивана.
Напомним, что только народный депутат Украины Дмитрий Линько направил в Генеральную прокуратуру несколько обращений с требованием расследовать законность выделения земли в курортном районе Одессы на месте бывшего санатория "Нефтяник". Дмитрий Линько и его коллеги по Верховной Раде собрали материалы, которые свидетельствуют о том, что земли бывшей здравницы незаконно были отчуждены, а также прибыль от возведения здесь очередной "жемчужины", впрочем, как и других объектов в Одессе, Аданан Киван делит со своим давним бизнес-партнером, а ныне беглым сепаратистом Игорем Марковым.
"Кадорр Групп" уже получила предписание об остановке строительства 27-й "жемчужины" на ул Каманина. А также демонтаже построенных корпусов с обязательным возвратом вложенных денег всем инвесторам жилого комплекса.
удивляет хрюканье «комментаторов» в поддержку этого негодяя.
Что-то не сильно за свою свободу слова боролись.
Если журналисты высокопрофессиональные - найдут себе работу получше!
Страна давно летит в пропасть. Согласен, сейчас гораздо быстрее, чем в 2000г.