Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента, - Мусаєва

У англомовного видання Kyiv Post кілька тижнів тому виникли проблеми через тиск Офісу Президента на видавця бізнесмена Аднана Ківана.

Про це повідомила головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні журналісти вранці прийшли на роботу і дізналися, що їх просто звільнили разом із багаторічним редактором Брайаном Боннером... Неофіційно проблеми у редакції почалися кілька тижнів тому. І наскільки мені відомо - пов’язані із тиском на Ківана з боку Офісу президента", - повідомила Мусаєва на своїй сторінці в фейсбук.

Вона наголосила, що Kyiv Post був основним джерелом інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів.

"Джерело, яке писало про вагнергейт, офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом. Комусь це напевне не дуже подобалось. І власнику це дали зрозуміти... Намагатися впливати на Брайана та його колектив - справа марна. Брайан відомий своєю принциповістю і за 25 років зміг зберегти незалежну редакційну політику. Тому вирішили просто позбутися", - зазначила головний редактор "Української правди".

Зважаючи на те, що опозиційних депутатів тепер намагаються не пускати у закордонні відрядження, а Офіс розробив власний тижневий дайджест, в якому збирається розповідати про "перемоги" - крок більш ніж логічний, вважає Мусаєва.

"Тільки не хочеться розчаровувати авторів такого геніального плану - щось приховати у 2021 році просто неможливо. І дипломати, і європейські політики розуміють, що відбувається. Тільки за останні два дні я отримала кілька запитів від європарламентарів та послів щодо утисків журналістів в Україні. Тепер до прикладів додався ще кейс Kyiv Post, на жаль", - підсумувала головний редактор "Української правди".

Нагадаємо, раніше журналісти суспільного телебачення UA:Перший звинуватили Офіс Президента в тиску і спробах впливати в редакційну політику телеканалу.

Раніше стурбованістю наступом на свободу слова у ЗМІ висловили західні дипломати, попередивши про ризики утиску преси через суперечливий закон про олігархів.