Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса президента, - Мусаева
У англоязычного издания Kyiv Post несколько недель назад возникли проблемы из-за давления Офиса президента на издателя бизнесмена Аднана Кивана.
Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером... Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента", – сообщила Мусаева на своей странице в фейсбуке.
Она подчеркнула, что Kyiv Post был основным источником информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов.
"Источник, который писал о вагнергейте, оффшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом. Кому-то это наверняка не очень нравилось. И владельцу это дали понять... Пытаться влиять на Брайана и его коллектив - дело бесполезное. Брайан известен своей принципиальностью и за 25 лет смог сохранить независимую редакционную политику. Поэтому решили просто избавиться", - отметила главный редактор "Украинской правды".
Учитывая, что оппозиционных депутатов теперь пытаются не пускать в заграничные командировки, а Офис разработал собственный недельный дайджест, в котором собирается рассказывать о "победах" - шаг более чем логичный, считает Мусаева.
"Только не хочется разочаровывать авторов такого гениального плана - что-то скрыть в 2021 году просто невозможно. И дипломаты, и европейские политики понимают, что происходит. Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов по поводу притеснений журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению", - подытожила главный редактор "Украинской правды".
Напомним, ранее журналисты общественного телевидения UA:Первый обвинили Офис президента в давлении и попытках влиять на редакционную политику телеканала.
Ранее обеспокоенностью наступлением на свободу слова в СМИ выразили западные дипломаты, предупредив о рисках притеснения прессы из-за противоречивого закона об олигархах.
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Історично, редакційна політика підтримує демократію, західну інтеграцію та вільний ринок для України. У газеті публікуються численні статті-розслідування, у тому числі висвітлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе 2000 року, в якому екс-президент України Леонід Кучма є головним підозрюваним; Помаранчеву революцію 2004 року, в ході якої масові громадські протести перешкодили Віктору Януковичу захопити владу після фальсифікованих президентських виборів 26 листопада 2004 року; Євромайдан 2013-14, який повалив режим Януковича; російське вторгнення до Криму; війна на Донбасі; та Oligarch Watch,[4] серія статей з вересня по грудень 2016 року про вісім найбагатших олігархів України.
При всем уважении... Что не так?
Крупнейший застройщик Одессы, на счету которого более сотни новостроек в городе, сдает объекты в срок и любит помпезно их открывать.
На принадлежащем Кивану «7 канале» существует строгое правило: вывески Kadorr ни в коем случае не должны попадать в кадр негативных новостей. Основой своего бизнес-успеха он называет честность, неравнодушие и помощь высших сил. У Кивана многолетний конфликт с мэром Геннадием Трухановым. Мэр обвиняет бизнесмена в том, что тот застраивает зеленые зоны, прикрываясь решениями судов. Бизнесмен в ответ обвиняет мэра в коррупции.
Киван не может простить Труханову, что построенную Kadorr и подаренную городу больницу скорой помощи тот передал в частные руки, вместо того чтобы использовать ее для обслуживания пациентов в период эпидемии коронавируса.
В помощь городу Киван закупил 10 аппаратов ИВЛ.
Труха, конечно то еще д-мо --больницу отдал кардиологической клинике св. Катерины с условием, что часть операций для малообеспеченных одесситов они делают бесплатно.
Цікаво, а чому вона це почесне звання використовує як лайку?
а в Украинской правде?
Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.
Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7130399040319474?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=%2CO%2CP-R 50 мин. ·
Я прошу вас обязательно поделиться этим постом, потому что это крайне важно!!!
Сегодня произошло событие, которое ещё раз показывает, что Офис президента системно атакует свободу слова в Украине и пытается взять под свой контроль независимые СМИ. Это событие будет иметь последствия. Для всех нас. Для всей Украины.
Владелец англоязычного издания https://www.facebook.com/KyivPost/?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=kK-R Kyiv Post , застройщик Аднан Киван, сегодня объявил, что издание немедленно закрывается. И это при том, что Kyiv Post является основным источником информации об Украине для большинства дипломатов, иностраннцев и сотрудников множества международных организаций. Фактически, для них это издание номер один. И его внезапно закрыли. Официально сообщается, что лишь на некоторое время.
Многие источники подтверждают, что издание закрыли из-за давления на Кивана. А у Кивана большой бизнес и он, решив не конфликтовать с властью, закрыл Kyiv Post. Это логичное решение для многих бизнесменов. Они не хотят и не будут конфликтовать с властью. Тем более из-за критики власти в статьях СМИ, которое не приносит им прибыль. И в этом случае при выборе закрыть издание или получить атаки на бизнес от недовольной власти, Киван выбрал первое. Кстати, это пример того, как будут "бороться" с олигархами. Как я и говорил - основная цель это атака на СМИ, запрет любой критики и уничтожение инакомыслия. Зеленский и Ермак пошли по пути Путина.
"Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post заявлял, что имеет другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания", - говорится в заявлении коллектива, которое распространила журналист Анна Миронюк. В поддержку закрытого издания выступили журналисты, политики и общественные деятели. Но один голос так и не прозвучал в защиту. Это голос Сергея Лещенко, который постоянно публиковал свои статьи в Kyiv Post. Сегодня он молчит. И не только потому что ему не дали команду что-то говорить. Да и как ему что-то сказать, если за этим закрытием стоит Банковая, которую Сергей регулярно обслуживает. Осуждение может стоит Лещенко благосклонности ОП и места в Набсовете УЗ. Там не любят несогласных. Поэтому Лещенко рисковать не станет. Ведь под угрозой его доходы и в этом он солидарен с Киваном, который не хочет конфликтовать с властью по той же причине. Это лишь один из моментов этой мерзкой истории, который подтверждает, что причина закрытия - в давлении из ОП.
Эта ситуация показывает насколько хрупка свобода слова и как важно её отстоять. Ведь свобода слова это не только то, что раздражает власть, но и обязательное условие для существования демократии. И когда нет свободы слова, то остаётся путь России и Беларуси, по которому нас хотят повести Зеленский, Ермак, Подоляк и прислуживающий им Лещенко.
благодаря 73%ным дебилам-экспериментаторам закомплексованное, вороватое ничтожество, Шариков, рулит Украиной..
Теперь оказывается давил ОП на них!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4587226071342825&id=100001664330240 Фейсбук с отзывами журналистов тоже не упоминает про тиск ОП.
Увольнять не имели права сегодня. 2 недели, как с куста и то, если не на больничном.
Мерзость.
Кажуть у дурдомах більш відповідальні неформальні лідери.
За що все , це Україні?
СЛИШКОМ МНОГО НО….
https://kp.ua/politics/589673-smy-kyvan-adnan-pokynul-ukraynu
Однако, данная информация появилась после того, как в результате ряда депутатских обращений и запросов народных избранников, представляющих различные политические партии в парламенте, Генеральная прокуратура, наконец, всерьез занялась финансовыми махинациями и сомнительной "политической деятельностью" Аднана Кивана.
Напомним, что только народный депутат Украины Дмитрий Линько направил в Генеральную прокуратуру несколько обращений с требованием расследовать законность выделения земли в курортном районе Одессы на месте бывшего санатория "Нефтяник". Дмитрий Линько и его коллеги по Верховной Раде собрали материалы, которые свидетельствуют о том, что земли бывшей здравницы незаконно были отчуждены, а также прибыль от возведения здесь очередной "жемчужины", впрочем, как и других объектов в Одессе, Аданан Киван делит со своим давним бизнес-партнером, а ныне беглым сепаратистом Игорем Марковым.
"Кадорр Групп" уже получила предписание об остановке строительства 27-й "жемчужины" на ул Каманина. А также демонтаже построенных корпусов с обязательным возвратом вложенных денег всем инвесторам жилого комплекса.
удивляет хрюканье «комментаторов» в поддержку этого негодяя.
Что-то не сильно за свою свободу слова боролись.
Если журналисты высокопрофессиональные - найдут себе работу получше!
Страна давно летит в пропасть. Согласен, сейчас гораздо быстрее, чем в 2000г.