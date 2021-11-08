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Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса президента, - Мусаева

Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса президента, - Мусаева

У англоязычного издания Kyiv Post несколько недель назад возникли проблемы из-за давления Офиса президента на издателя бизнесмена Аднана Кивана.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером... Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента", – сообщила Мусаева на своей странице в фейсбуке.

Она подчеркнула, что Kyiv Post был основным источником информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов.

"Источник, который писал о вагнергейте, оффшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом. Кому-то это наверняка не очень нравилось. И владельцу это дали понять... Пытаться влиять на Брайана и его коллектив - дело бесполезное. Брайан известен своей принципиальностью и за 25 лет смог сохранить независимую редакционную политику. Поэтому решили просто избавиться", - отметила главный редактор "Украинской правды".

Учитывая, что оппозиционных депутатов теперь пытаются не пускать в заграничные командировки, а Офис разработал собственный недельный дайджест, в котором собирается рассказывать о "победах" - шаг более чем логичный, считает Мусаева.

"Только не хочется разочаровывать авторов такого гениального плана - что-то скрыть в 2021 году просто невозможно. И дипломаты, и европейские политики понимают, что происходит. Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов по поводу притеснений журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению", - подытожила главный редактор "Украинской правды".

Напомним, ранее журналисты общественного телевидения UA:Первый обвинили Офис президента в давлении и попытках влиять на редакционную политику телеканала.

Ранее обеспокоенностью наступлением на свободу слова в СМИ выразили западные дипломаты, предупредив о рисках притеснения прессы из-за противоречивого закона об олигархах.

Автор: 

газета (114) СМИ (3833) Офис Президента (1795) Мусаева Севгиль (12) Kyiv Post (13)


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Топ комментарии
+39
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08.11.2021 20:46
+31
Ось, що буває, коли президент не українець.
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08.11.2021 20:47
+25
наголосувалы...
благодаря 73%ным дебилам-экспериментаторам закомплексованное, вороватое ничтожество, Шариков, рулит Украиной..
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08.11.2021 21:14
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08.11.2021 20:46 Ответить
Я никак не опрадываю Зеленского,но киван это мразь и эта мразь растекается по Украине. Хотите знать кто это такой, погуглите киван Одесса.
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08.11.2021 21:53 Ответить
Американець Джед Санден заснував щотижневу газету Kyiv Post 18 жовтня 1995 р. у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів[3]. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, служить українським та іноземним читачам, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах. Станом на 2018 рік редакційна колегія налічувала 30 осіб, у тому числі - 23 українців.

Історично, редакційна політика підтримує демократію, західну інтеграцію та вільний ринок для України. У газеті публікуються численні статті-розслідування, у тому числі висвітлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе 2000 року, в якому екс-президент України Леонід Кучма є головним підозрюваним; Помаранчеву революцію 2004 року, в ході якої масові громадські протести перешкодили Віктору Януковичу захопити владу після фальсифікованих президентських виборів 26 листопада 2004 року; Євромайдан 2013-14, який повалив режим Януковича; російське вторгнення до Криму; війна на Донбасі; та Oligarch Watch,[4] серія статей з вересня по грудень 2016 року про вісім найбагатших олігархів України.

При всем уважении... Что не так?
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08.11.2021 22:03 Ответить
https://forbes.ua/ru/profile/adnan-kivan-49
Крупнейший застройщик Одессы, на счету которого более сотни новостроек в городе, сдает объекты в срок и любит помпезно их открывать.
На принадлежащем Кивану «7 канале» существует строгое правило: вывески Kadorr ни в коем случае не должны попадать в кадр негативных новостей. Основой своего бизнес-успеха он называет честность, неравнодушие и помощь высших сил. У Кивана многолетний конфликт с мэром Геннадием Трухановым. Мэр обвиняет бизнесмена в том, что тот застраивает зеленые зоны, прикрываясь решениями судов. Бизнесмен в ответ обвиняет мэра в коррупции.

Киван не может простить Труханову, что построенную Kadorr и подаренную городу больницу скорой помощи тот передал в частные руки, вместо того чтобы использовать ее для обслуживания пациентов в период эпидемии коронавируса.
В помощь городу Киван закупил 10 аппаратов ИВЛ.
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08.11.2021 22:43 Ответить
Ну больницу киван не подарил, а построил за получение участка под застройку, так называемая "доля города" и строил он еее из-под палки долго и не оснастил ее, как было договорено.
Труха, конечно то еще д-мо --больницу отдал кардиологической клинике св. Катерины с условием, что часть операций для малообеспеченных одесситов они делают бесплатно.
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08.11.2021 23:41 Ответить
зачуханий наполеончик
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08.11.2021 21:55 Ответить
этот недоумок ни на русском балакать не может ни на украинском бЭкать также а по- английски даже ботать не умеет и чего ему так газета то англоязычная помешала то.... дебилу?????
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08.11.2021 22:21 Ответить
Зездець.
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08.11.2021 20:47 Ответить
Ось, що буває, коли президент не українець.
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08.11.2021 20:47 Ответить
В Штатах тоже президент не украинец, но живут же как-то...
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08.11.2021 21:09 Ответить
😀😀😀
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08.11.2021 21:56 Ответить
точняк))
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08.11.2021 22:05 Ответить
Як це не українець? А канадійська «діаспора» президента Америки «козак байда» називає.
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09.11.2021 02:20 Ответить
Это почётное звание.
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09.11.2021 02:20 Ответить
Почесне звання! Точно!

Цікаво, а чому вона це почесне звання використовує як лайку?
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09.11.2021 02:30 Ответить
Какой почет, такое и использование.
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09.11.2021 08:53 Ответить
Журналістам респект за позицію.
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08.11.2021 20:47 Ответить
прогнулись...значит никакие...
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08.11.2021 20:48 Ответить
Интересно было бы узнать, был в этом издании хоть один сотрудник, получающий зарплату не в конверте?
а в Украинской правде?
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08.11.2021 20:49 Ответить
Не ну есть варианты и без конвертов...

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08.11.2021 20:51 Ответить
Одеський забудовник з російськими капіталами Аднан Ківан https://detector.media/rinok/article/135864/2018-03-21-mokhammad-zakhur-prodaie-kyiv-post-adnanu-kivanu/ купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році .

Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
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08.11.2021 20:50 Ответить
Мохаммад Захур придбав Kyiv Post у її засновника Джеда Сандена у 2009 році за $ 1,1 млн. За словами пана Захура, він витратив щонайменше $ 5 млн на існування Kyiv Post.~insertother~
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08.11.2021 22:01 Ответить
На этом застройщике-аферисте клейма ставить негде
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08.11.2021 23:45 Ответить
Интересно, а кто построил элитный дом в Нигерии, который рухнул еще недостроенным?
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09.11.2021 08:24 Ответить
І шо ми не в НАТО-бо в ОПУ все через жопу...
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08.11.2021 20:51 Ответить
За Kyiv Post не знаю, не читав, а мусорська правда давно відома своєю "принциповістю і незалежною редакційною політикою"
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08.11.2021 20:52 Ответить
Опа..птпець. и? Путин так начинал...
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08.11.2021 21:02 Ответить
Ну сравнил... Путин закончил какую-то там школу советских нышпорок, а наш - целый Криворожский юниверситет факультет юристов/юмористов.
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09.11.2021 08:26 Ответить
вот вам цена реформ (с)
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08.11.2021 21:05 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7130399040319474?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=%2CO%2CP-R 50 мин. ·



Я прошу вас обязательно поделиться этим постом, потому что это крайне важно!!!

Сегодня произошло событие, которое ещё раз показывает, что Офис президента системно атакует свободу слова в Украине и пытается взять под свой контроль независимые СМИ. Это событие будет иметь последствия. Для всех нас. Для всей Украины.

Владелец англоязычного издания https://www.facebook.com/KyivPost/?__cft__[0]=AZVRPKLwa1dZCIgWBSHnbbnT9DKKiFkphrQsA7LRJNEkNLZCJmyPx0Km08BF-7HLYC1yhKhhW9lmGdLRsWBZtMGXs9LuVNi_GX-cjfCD0vw9o9b19V5WxKtk4rXRQI_onkA9iS63-lXQOZUIpLZ1R8Bu&__tn__=kK-R Kyiv Post , застройщик Аднан Киван, сегодня объявил, что издание немедленно закрывается. И это при том, что Kyiv Post является основным источником информации об Украине для большинства дипломатов, иностраннцев и сотрудников множества международных организаций. Фактически, для них это издание номер один. И его внезапно закрыли. Официально сообщается, что лишь на некоторое время.

Многие источники подтверждают, что издание закрыли из-за давления на Кивана. А у Кивана большой бизнес и он, решив не конфликтовать с властью, закрыл Kyiv Post. Это логичное решение для многих бизнесменов. Они не хотят и не будут конфликтовать с властью. Тем более из-за критики власти в статьях СМИ, которое не приносит им прибыль. И в этом случае при выборе закрыть издание или получить атаки на бизнес от недовольной власти, Киван выбрал первое. Кстати, это пример того, как будут "бороться" с олигархами. Как я и говорил - основная цель это атака на СМИ, запрет любой критики и уничтожение инакомыслия. Зеленский и Ермак пошли по пути Путина.

"Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post заявлял, что имеет другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания", - говорится в заявлении коллектива, которое распространила журналист Анна Миронюк. В поддержку закрытого издания выступили журналисты, политики и общественные деятели. Но один голос так и не прозвучал в защиту. Это голос Сергея Лещенко, который постоянно публиковал свои статьи в Kyiv Post. Сегодня он молчит. И не только потому что ему не дали команду что-то говорить. Да и как ему что-то сказать, если за этим закрытием стоит Банковая, которую Сергей регулярно обслуживает. Осуждение может стоит Лещенко благосклонности ОП и места в Набсовете УЗ. Там не любят несогласных. Поэтому Лещенко рисковать не станет. Ведь под угрозой его доходы и в этом он солидарен с Киваном, который не хочет конфликтовать с властью по той же причине. Это лишь один из моментов этой мерзкой истории, который подтверждает, что причина закрытия - в давлении из ОП.

Эта ситуация показывает насколько хрупка свобода слова и как важно её отстоять. Ведь свобода слова это не только то, что раздражает власть, но и обязательное условие для существования демократии. И когда нет свободы слова, то остаётся путь России и Беларуси, по которому нас хотят повести Зеленский, Ермак, Подоляк и прислуживающий им Лещенко.
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08.11.2021 21:09 Ответить
наголосувалы...
благодаря 73%ным дебилам-экспериментаторам закомплексованное, вороватое ничтожество, Шариков, рулит Украиной..
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08.11.2021 21:14 Ответить
Странно, , нет ни слова про тиск ОП!
Теперь оказывается давил ОП на них!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4587226071342825&id=100001664330240 Фейсбук с отзывами журналистов тоже не упоминает про тиск ОП.
Увольнять не имели права сегодня. 2 недели, как с куста и то, если не на больничном.
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08.11.2021 21:20 Ответить
СєрЛєщ втратив заробіток,блін, ой-йой
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08.11.2021 21:21 Ответить
Зеля поступает как типичное *****, только маленькое такое, гаденькое, мечтающее о росте до высот своего кумира.
Мерзость.
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08.11.2021 21:38 Ответить
Это Путин - х*йло! А наш даже по размерам вверенной территории на х*йло не дотягивает...
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09.11.2021 08:30 Ответить
Неплохо бы "независимым" журналистам привести факты давления.
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08.11.2021 21:45 Ответить
Навіщо? Подивіться яким праведним гнівом обливають Зєлюню коментатори. Отже Зє тиран, збоченець, і мазохіст..Коментатори не помиляються.
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08.11.2021 21:52 Ответить
весна прийде - тікати будете. Всі разом, 73/43%зебіли. І ви, всі подлякові боти, чешіть першими, якщо встигните.
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09.11.2021 00:08 Ответить
ах ты же мразина зеленая, недочеловечек ущербный
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08.11.2021 21:51 Ответить
ОПГ Зелень!
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08.11.2021 21:52 Ответить
Извиняюсь, но в чём суть произошедшего?Власть решила "надавить" на Кинана? Допустим. А он в ответ решил то ли реформировать, то ли закрыть своё печатное издание(пырнул себя отвёрткой в ногу назло окружающим, так выходит)?
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08.11.2021 21:52 Ответить
А мені здалося , чи то було насправді... Пані Севгіль- такі кушала шашлик з рук самого бубачкі? Разом з г-доном, шустером и прочими наталками?
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08.11.2021 21:53 Ответить
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08.11.2021 21:54 Ответить
Ай да 95 квартал!Молодец!Всесильный! Даже на Байдена влияет!
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08.11.2021 21:57 Ответить
США та Ізраїль в ох.є від нашого гаранту.
Кажуть у дурдомах більш відповідальні неформальні лідери.
За що все , це Україні?
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08.11.2021 21:59 Ответить
Застройщик с российским капиталом купил Киев Пост в 2018 г ( тоже у иностранца) и издавал его не на державной мове.

СЛИШКОМ МНОГО НО….
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08.11.2021 22:08 Ответить
Я с Аднаном Киваном лично знаком. Он начинал как судовладелец. Не в ладах был с властью в Сирии. Все сирийские бизнесмены хитрые и воровитые, но он отличался в порядочную сторону вроде. КиевПост я читал и мне газета нравилась. Я не знал, что это его газета.
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08.11.2021 22:13 Ответить
Именно что вроде, а там пойди ещё разберись кто кому Рабинович.
https://kp.ua/politics/589673-smy-kyvan-adnan-pokynul-ukraynu

Однако, данная информация появилась после того, как в результате ряда депутатских обращений и запросов народных избранников, представляющих различные политические партии в парламенте, Генеральная прокуратура, наконец, всерьез занялась финансовыми махинациями и сомнительной "политической деятельностью" Аднана Кивана.
Напомним, что только народный депутат Украины Дмитрий Линько направил в Генеральную прокуратуру несколько обращений с требованием расследовать законность выделения земли в курортном районе Одессы на месте бывшего санатория "Нефтяник". Дмитрий Линько и его коллеги по Верховной Раде собрали материалы, которые свидетельствуют о том, что земли бывшей здравницы незаконно были отчуждены, а также прибыль от возведения здесь очередной "жемчужины", впрочем, как и других объектов в Одессе, Аданан Киван делит со своим давним бизнес-партнером, а ныне беглым сепаратистом Игорем Марковым.
"Кадорр Групп" уже получила предписание об остановке строительства 27-й "жемчужины" на ул Каманина. А также демонтаже построенных корпусов с обязательным возвратом вложенных денег всем инвесторам жилого комплекса.
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08.11.2021 22:21 Ответить
На этом застройщике-аферисте клейма ставить негде, про порядочность, совесть, выполнение обязательств, уплату налогов он даже не подозревает.
удивляет хрюканье «комментаторов» в поддержку этого негодяя.
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08.11.2021 23:49 Ответить
Видать Аднану позвонили из РНБО и сказали, шо он первый кандидат на звание олигарха в Украине, да еще и с вражимы корнями. Все же знают, с кем Сирия воюет. Вот он и решил избавиться от дисквалиифицирующего признака в виде средства массовой информации...
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09.11.2021 08:35 Ответить
Чистая кацапская полная херня!!! С передергиванием фактов и 20% правді на 80 % брехни
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09.11.2021 01:43 Ответить
Так пусть сам владелец и скажет о причине закрытия, а не предположения уволенных. Может быть убыточной стала газета, что никакой отдачи владельцу даже политической. Обыски ведь не проводили и журналистов не трогали, а "пострадавший" от власти лишь один владелец.
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08.11.2021 22:41 Ответить
Зе довыё..уется, шо его в Европе и США начнут считать за мелкого поца-диктатора и тогда песдецЪ !
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08.11.2021 22:51 Ответить
зеЛя и его банды банда мрази и подонки!
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08.11.2021 22:51 Ответить
владельцем газеты является арабский инвестор .- Гражданину Израиля Колмойскому такая газета не нужна.
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08.11.2021 23:03 Ответить
"Старейшее издание" и всего две недели побрыкались?!!
Что-то не сильно за свою свободу слова боролись.
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08.11.2021 23:26 Ответить
А чё, нормам. Пороха нет, кислород, электричество, газ заканчиваются. А это как антиваксеры- просто журналюжки.
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08.11.2021 23:34 Ответить
контора ермака-Козыря должна переехать с Банковой в Лукьяновское СИЗО в полном составе.
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09.11.2021 00:16 Ответить
И в чем проблема?
Если журналисты высокопрофессиональные - найдут себе работу получше!
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09.11.2021 09:07 Ответить
Тут дело не в работе. Тут дело в том, что при зе-мародерах страна летит в пропасть
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09.11.2021 09:38 Ответить
Зе-клоуны это ширма! Реальные кукловоды давно не менялись.
Страна давно летит в пропасть. Согласен, сейчас гораздо быстрее, чем в 2000г.
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09.11.2021 12:20 Ответить
зеленая плесень должна быть уничтожена! Украина без плесени!
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09.11.2021 09:36 Ответить
Кому-то, не будем показывать пальцем на мусаеву, явно нужно меньше говорить и писать, а то как-то неудобно получилось: во внутреннем конфликте какого-то афера виноват О
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11.11.2021 10:17 Ответить
 
 