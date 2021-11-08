Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса президента, - Мусаева

У англоязычного издания Kyiv Post несколько недель назад возникли проблемы из-за давления Офиса президента на издателя бизнесмена Аднана Кивана.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером... Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента", – сообщила Мусаева на своей странице в фейсбуке.

Она подчеркнула, что Kyiv Post был основным источником информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов.

"Источник, который писал о вагнергейте, оффшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом. Кому-то это наверняка не очень нравилось. И владельцу это дали понять... Пытаться влиять на Брайана и его коллектив - дело бесполезное. Брайан известен своей принципиальностью и за 25 лет смог сохранить независимую редакционную политику. Поэтому решили просто избавиться", - отметила главный редактор "Украинской правды".

Учитывая, что оппозиционных депутатов теперь пытаются не пускать в заграничные командировки, а Офис разработал собственный недельный дайджест, в котором собирается рассказывать о "победах" - шаг более чем логичный, считает Мусаева.

"Только не хочется разочаровывать авторов такого гениального плана - что-то скрыть в 2021 году просто невозможно. И дипломаты, и европейские политики понимают, что происходит. Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов по поводу притеснений журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению", - подытожила главный редактор "Украинской правды".

Напомним, ранее журналисты общественного телевидения UA:Первый обвинили Офис президента в давлении и попытках влиять на редакционную политику телеканала.

Ранее обеспокоенностью наступлением на свободу слова в СМИ выразили западные дипломаты, предупредив о рисках притеснения прессы из-за противоречивого закона об олигархах.