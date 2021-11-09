ЦВК визнала Кострійчука обраним депутатом "Слуги народу": він займе місце Верещук

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він повинен зайняти місце Ірини Верещук у парламентській фракції "Слуга народу", оскільки вона стала віцепрем'єркою з питань реінтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Кострійчука Сергія Володимировича", - заявила на засіданні секретар Центрвиборчкому Олена Гатаулліна.

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Кострійчук був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 140. У нього тепер є 20 днів, щоб подати до ЦВК необхідні документи для його реєстрації народним депутатом.

На президентських і парламентських виборах Кострійчук координував роботу штабів "Слуги народу" у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.

Нагадаємо, 4 листопада парламент призначив нардепа Ірину Верещук віцепрем'єркою з питань реінтеграції окупованих територій. За процедурою вона склала мандат нардепа, а її місце має зайняти інший кандидат зі списку партії.