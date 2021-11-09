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ЦВК визнала Кострійчука обраним депутатом "Слуги народу": він займе місце Верещук

ЦВК визнала Кострійчука обраним депутатом

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука. Він повинен зайняти місце Ірини Верещук у парламентській фракції "Слуга народу", оскільки вона стала віцепрем'єркою з питань реінтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Кострійчука Сергія Володимировича", - заявила на засіданні секретар Центрвиборчкому Олена Гатаулліна.

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Кострійчук був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 140. У нього тепер є 20 днів, щоб подати до ЦВК необхідні документи для його реєстрації народним депутатом.

На президентських і парламентських виборах Кострійчук координував роботу штабів "Слуги народу" у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.

Нагадаємо, 4 листопада парламент призначив нардепа Ірину Верещук віцепрем'єркою з питань реінтеграції окупованих територій. За процедурою вона склала мандат нардепа, а її місце має зайняти інший кандидат зі списку партії.

Автор: 

ВР (14943) ЦВК (1177) Слуга народу (2811) Верещук Ірина (683) Гатаулліна Олена (2) Сергій Кострійчук (4)


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09.11.2021 17:29 Відповісти
Сосна или *******???
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09.11.2021 17:34 Відповісти
20 30 чи 50. на що потяне пацан. рідня може вже прицінювати недвігу і двігу.
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09.11.2021 18:49 Відповісти
Чекаю з попкорном журналістські розслідування про овшори і скандали цього "слуги".
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09.11.2021 20:10 Відповісти
 
 