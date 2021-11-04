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Замість Верещук нардепом "Слуги народу" стане Кострійчук, - речниця "СН" Палійчук

Замість Верещук нардепом

Замість Ірини Верещук, яка склала повноваження нардепа після призначення на посаду міністра з питань реінтеграції, до "Слуги народу" приєднається Сергій Кострійчук.

Про це повідомила у Телеграм-каналі прессекретарка політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду Віцепрем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук", - написала Палійчук.

Вона нагадала, що Кострійчук є 140-м номером виборчого списку "Слуги Народу". На президентських та парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021-му – голова Контрольно-ревізійної комісії.

Також дивіться: ВР призначила Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15073) Слуга народу (2822) Верещук Ірина (685) Сергій Кострійчук (4)


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Топ коментарі
+3
А на парасольці він літати вміє?
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04.11.2021 14:25 Відповісти
+2
Верещук, Палийчук, Кострийчук... паноптикум
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04.11.2021 14:20 Відповісти
+1
Згадалось з дитинства знайоме - "кравчук, марчук, медведчук... суркіс"
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04.11.2021 14:26 Відповісти
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Верещук, Палийчук, Кострийчук... паноптикум
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04.11.2021 14:20 Відповісти
Згадалось з дитинства знайоме - "кравчук, марчук, медведчук... суркіс"
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04.11.2021 14:26 Відповісти
Може, Коломойчук?
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04.11.2021 14:30 Відповісти
Прям "Чук и Гек" - теж з дитинства, якщо що!
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04.11.2021 14:36 Відповісти
Ну, в том, что у них украинские фамилии, ничего плохого нет. Правда, у Верещук, кроме фамилии, ничего украинского нет. Сепарша ватная. Про других не знаю. Тоже, наверное, гандоны какие-то, как и все слуги.
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04.11.2021 14:29 Відповісти
Чувака может прямо со свадьбы сняли, и он без гонорара остался и свадьба без тамады! У людей несчастье, а вы ржоте!!!
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04.11.2021 14:34 Відповісти
Тавтология прямо))
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04.11.2021 15:17 Відповісти
Последний полет ведьмы на зонтике....После разгона Кабмина и списания на них всех негараздив....Тетка будет в жопе забвения.
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04.11.2021 14:22 Відповісти
Не-не! Такую же идиотку туда ставьте. Чтобы на зонтике и все такое! Мы свыклись уже.
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04.11.2021 14:23 Відповісти
Хорошо питается проказник.
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04.11.2021 14:24 Відповісти
А на парасольці він літати вміє?
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04.11.2021 14:25 Відповісти
Не знаю чи на парасольке, но на тачке пьяный гонять будет как Трухин
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04.11.2021 14:35 Відповісти
Вот и ладненько!Оперативненько!
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04.11.2021 14:27 Відповісти
***, его ж зонтик не поднимет!!!
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04.11.2021 14:32 Відповісти
Чук чук чук
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04.11.2021 14:32 Відповісти
ну прямо чук и ...чук)))
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04.11.2021 14:32 Відповісти
Чуки і Геки.
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04.11.2021 14:35 Відповісти
А что там про Яроша слышно?
Неужели правда?
Рекорд побит?
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04.11.2021 14:36 Відповісти
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04.11.2021 14:36 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27508308.html Родина радника Єрмака обросла землею, будинками та авто на 60 мільйонів

Родичі радника голови Офісу президента Миколи Беззубенка стали власниками елітної нерухомості та землі під Києвом без очевидних доходів для їх купівлі.
Про це йдеться в матеріалі Олександра Крижанівського .
https://youtu.be/WTuCEOMa9WM відео на ютуб
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04.11.2021 14:37 Відповісти
Следующий пошёл грабить страну...
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04.11.2021 14:40 Відповісти
За 2.5 года Зелемойских у власти скомуниздили 270 ярдов доляров....,тем самым обогнали Витьку Индюковича...тот за 3 года у власти скомуниздил 250 ярдов...Мыкола Азиров в шоке... его обогнали в гонке за баксами
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04.11.2021 14:40 Відповісти
Как свидетельствуют данные ЦИК, Кострийчук родился 7 июня 1985 года. Является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, образование высшее, судимость отсутствует, временно не работает.

Проживает будущий нардеп в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

По информации Движения ЧЕСТНО, Кострийчук, возможно, является братом или мужем Елены Кострийчук, которая в свою очередь является руководительницей и соучредителем ОО "Лига волонтеров". Эта организация в марте 2019 года перечислила "Слуге народа" 2 миллиона гривен. Денежные средства были направлены на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Общественная организация была зарегистрирована за 3 месяца до этого, незадолго до объявления Зеленским о баллотировании в президенты.
https://tsn.ua/ru/politika/vmesto-vereschuka-v-vr-zaydet-bezrabotnyy-pomoschnik-kornienko-chto-izvestno-o-buduschem-nardepe-1899925.html

Бабло решает все, конец эпохи бедности.
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04.11.2021 14:41 Відповісти
Нехрипло дякуємо за інформацію. Пацан чесно насос ... заробив мандат.
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04.11.2021 14:43 Відповісти
ну хоть бы худого назначили, а то у этого рожа от голода и тяжкой работы опухла и ща треснет... а так народ бы мог следить за эволюцией нардепа от худого в толстому и мы бы "радовались" что у депа все хорошо стало.. а так нет статистики!
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04.11.2021 14:42 Відповісти
Гівно буває і зеленим,
Але ж це все-таки гівно...
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04.11.2021 14:45 Відповісти
Мама любит скорость... колись казав один бородатый Зелемойский
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04.11.2021 14:47 Відповісти
Теперь с Мэри Поппинс прилетит ветер перемен.) Всё тасуют и тасуют колоду, а лучше не становится. Наверно не только плохому танцору что-то мешает, а и пианисту тоже. )
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04.11.2021 14:49 Відповісти
Слыш толстый
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04.11.2021 14:54 Відповісти
Когда эту курицу, через полгода, будут выгонять с кресла. Мы много нового узнаем о слугах. Это ......, что за бабки удавиться. А в кресле министра она наворует ОГОГОООООО, танцуя по указке кучмы.
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04.11.2021 15:34 Відповісти
Поздравляем, скоро обрастут недвигой родственники, купят элитных тачек несколько и т.д. Разве шо скопом шваль эту всю сковырнут зимой - тогда не факт. А так пичалька будет - не успеет инвестиции отбить.
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04.11.2021 16:54 Відповісти
 
 