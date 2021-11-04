Замість Верещук нардепом "Слуги народу" стане Кострійчук, - речниця "СН" Палійчук

Замість Ірини Верещук, яка склала повноваження нардепа після призначення на посаду міністра з питань реінтеграції, до "Слуги народу" приєднається Сергій Кострійчук.

Про це повідомила у Телеграм-каналі прессекретарка політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду Віцепрем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук", - написала Палійчук.

Вона нагадала, що Кострійчук є 140-м номером виборчого списку "Слуги Народу". На президентських та парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021-му – голова Контрольно-ревізійної комісії.

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