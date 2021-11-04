ВР призначила Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Ірину Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення у четвер проголосували 260 народних депутатів. Парламентарі привітали Верещук із призначенням.

Спікер Стефанчук повідомив, що Верещук написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата. Парламентарі проголосували за таке рішення. "За" - 318. Після цього Верещук склала присягу.

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