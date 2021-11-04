ВР призначила Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції. ВIДЕО
Верховна Рада призначила Ірину Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення у четвер проголосували 260 народних депутатів. Парламентарі привітали Верещук із призначенням.
Спікер Стефанчук повідомив, що Верещук написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата. Парламентарі проголосували за таке рішення. "За" - 318. Після цього Верещук склала присягу.
Топ коментарі
+26 Alex Firman
показати весь коментар04.11.2021 13:51 Відповісти Посилання
+21 Vika Lysenko
показати весь коментар04.11.2021 14:21 Відповісти Посилання
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.11.2021 13:50 Відповісти Посилання
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Третякова ставить вподобайку
(я, звісно, ніт)
(є мніння, що Королевська внєбрічна дічка Азірова)
Осьо і Верещагіна приблизно щось таке, тільки державного рівня.
России все же удобно дабы маленькие квазегосударства ей подконтрольные финансово и политически были буфером между НАТО и ей самой.
Я в рассийском правительстве как и establishment разочарован а связи , в том числе , перевозками запрещенных веществ при участии МИДа РФ в Аргентине. Оказывается что там били замешаны лица представляющие интересы правящей партии Единой России , уполномоченый по делам РФ в Аргентине и многие другие кто потом уже в РФ заметал следы. Наркомафия в правительстве , во структурах и как их после этого можно поддерживать даже морально?
Министры назначены ЗЕ и Ермаком.
Так назначайте вместо Ермака, и министров Шмыгаля, любого гея.
А может они ими и есть?
Пані Верещук спочатку заявила про конфлікт інтересів, а потім…. проголосувала за себе як за віце-прем'єрку.
Це і є конфлікт інтересів. І абсолютна підстава для протоколу НАЗК.
Без голосу самої пані Верещук слуги дали їй лише 217 голосів.
Тобто, вона не отримала кредиту довіри навіть від рідної фракції.
Таке теж зустрічаю вперше. Як правило, фракція підтримує своїх висуванців. А тут таке.