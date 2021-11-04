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ВР призначила Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Ірину Верещук віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення у четвер проголосували 260 народних депутатів. Парламентарі привітали Верещук із призначенням.

Спікер Стефанчук повідомив, що Верещук написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата. Парламентарі проголосували за таке рішення. "За" - 318. Після цього Верещук склала присягу.

Також читайте: Рада призначила Рябікіна міністром стратегічних галузей промисловості

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14184) призначення (2307) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+26
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04.11.2021 13:51 Відповісти
+21
Эта гнида ,консерва гебнявая , связана с санкционным КОЗАКОМ ! А муж ее "зачищал " Майдан убивал
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04.11.2021 14:21 Відповісти
+15
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04.11.2021 13:50 Відповісти
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Как депутата ни корми а он в министры смотрит.Депутат конверты получает, а министр конверты раздаёт.
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04.11.2021 13:50 Відповісти
Эта гнида ,консерва гебнявая , связана с санкционным КОЗАКОМ ! А муж ее "зачищал " Майдан убивал
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04.11.2021 14:21 Відповісти
Нажаль, це- правда. ****, ще ТА, колорадська
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04.11.2021 14:37 Відповісти

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04.11.2021 13:50 Відповісти
Не може зрозуміти, бо дурна.
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04.11.2021 14:01 Відповісти
Ні, не так. У них проблем з корупцією нема. Їх за корупцію не карають.
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04.11.2021 17:06 Відповісти
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04.11.2021 13:50 Відповісти
Злиють тупу вівцю, позбудеться мандата депутата і крісла міністра, Вона вже і ЗЕлупоїдам надоїла
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04.11.2021 13:51 Відповісти
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04.11.2021 13:51 Відповісти
Как две капли воды -уродины !🤮
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04.11.2021 14:22 Відповісти
Реально мишосестри.
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04.11.2021 15:08 Відповісти
Дорвалась до корыта....
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04.11.2021 13:51 Відповісти
резников-верещук
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04.11.2021 14:00 Відповісти
Ну держитесь теперь, не удивляйтесь, если она даже здание министерства успеет продать.
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04.11.2021 14:01 Відповісти
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04.11.2021 20:38 Відповісти
Вона ж тупа як.... ой, забув, зараз це головна умова політичного успіху.
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04.11.2021 14:03 Відповісти
заїбісь у нас позиція на сході
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04.11.2021 14:04 Відповісти
Трындец деоккупации.
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04.11.2021 14:06 Відповісти
Сбылась мечта хабалки вылизавшей анус зе и Ермаку! Целая Вице премьерка!!!
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04.11.2021 14:12 Відповісти
Та нам вже пофіг. В українського люду зараз одна єдина задача, - зібрати іх всіх на ржавій баржі посеред фарватера...
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04.11.2021 14:15 Відповісти
Отправить под Новороссийск и там экологию испортить.
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04.11.2021 14:17 Відповісти
Хай ти сказися
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04.11.2021 14:29 Відповісти
ЦЕ ганьба для Ураїни!
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04.11.2021 14:37 Відповісти
Верещук заработает миллионы на контрабанде,а вы так и будете хихихать на цензоре,думаю что она в разы умнее всех комментаторов,только не надо говорить об ответственности уголовной и конституции всё это не работает со времён Кучмы.
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04.11.2021 14:39 Відповісти
Тобто у вас якість людини вимірюється у грошових баблозаврах, а вум - у здатності прибарахлюжитись?
Третякова ставить вподобайку

(я, звісно, ніт)
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04.11.2021 16:23 Відповісти
Во які чудеса творить парасолька, вознесла від мера містечка до віце-прем*єра. Боляче буде падати коли парасолька зламається.
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04.11.2021 14:45 Відповісти
з посади мера втекла, як "колобчиня"
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04.11.2021 16:06 Відповісти
Кто сейчас смеётся,вы или Яценюк? Сеня поднял больше миллиарда баксятины на постройке стены,готов поспорить на почку что он не сядет.
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04.11.2021 14:51 Відповісти
Є така колишня депутатка Королевська яку тягнули за вуха у верховну раду, а коли не вдалося, то якесь міністерство під неї придумал
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04.11.2021 14:54 Відповісти
Мляяяя, згадалися https://youtu.be/kzGjHCLsB4o кішчачі магазини

(є мніння, що Королевська внєбрічна дічка Азірова)
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04.11.2021 15:15 Відповісти
Слизька жидівська хабалка, поцікавтесь що вона витворяла будучи мером Рава-Руська. Містяни пам'ятують всі її подвиги на власний карман.
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04.11.2021 14:59 Відповісти
Мені вона нагадує одну рідкісну шкуру, що колись давно була у мене начальницею (за посадою - заступник директора). І яка відверто хизувалася своїм "принципом" життя - "в жизни главное знать, кому лизнуть, а кого нагнуть". Кацапка, до речі. Некомпетентне, жорстоке і безпринципне стерво, самодура, істеричка і хабалка (коли пащу відкривала - аж вуха глохли, та іще верещук ультразвуком), і при цьому така улеслива дуполизка перед начальством рангами вище, хоч до конділоми прикладай. Типова ланцюгова собацюра, здатна зжити зі світу, аби догодити Їхнім Сіятєльствам.

Осьо і Верещагіна приблизно щось таке, тільки державного рівня.
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04.11.2021 17:32 Відповісти
Настоящие люди переживают творческий подъем! Растаскивают музеи, угоняют составы с продовольствием. Не останавливайтесь на достигнутом. (с)
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04.11.2021 15:21 Відповісти
Поцікавлюся трохи з іншого ракурсу. Скажіть, ви яку українську горілку більше кохаєте: медову, на березових нирках чи з перцем?
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04.11.2021 16:28 Відповісти
Клоунада в розпалі, шапіто шаленіє.
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04.11.2021 15:34 Відповісти
головне щоб з парасолькою ходила, коли втікати буде
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04.11.2021 16:05 Відповісти
У зеленой плесени лопнул пузырек.... Ирка заверещала победу. Нам же достался позор и насмешки. Как можно такое ничтожество обзывать "вице-премьером" ??????
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04.11.2021 16:06 Відповісти
В сегодняшней Украине люди идут на должности министров чтобы срубить бабла по-лёгкому,чувачок что катался на самокате обеспечил себя до конца дней и сейчас в США лекции о демократии читает,тоже самое касается всех реформаторов начиная Арахамией и заканчивая Яценюком,от А до Я!
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04.11.2021 16:44 Відповісти
Всем людям это свойственно,если наказания нет они идут во все тяжкие,за исключением верующих,последние боятся что с них спросят после смерти.
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04.11.2021 16:50 Відповісти
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА...............................................................................................
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04.11.2021 17:06 Відповісти
Бросила Ирка зонтик, оседлала Ирка метлу! Грузоподьемность у метлы, правда небольшая!
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04.11.2021 17:20 Відповісти
Не знаю что должно произойти дабы этот вопрос сдвинулся с места. Она там мало что будет решать , ей предложили место , но из всех возможных это одно из самых нелепых.
России все же удобно дабы маленькие квазегосударства ей подконтрольные финансово и политически были буфером между НАТО и ей самой.

Я в рассийском правительстве как и establishment разочарован а связи , в том числе , перевозками запрещенных веществ при участии МИДа РФ в Аргентине. Оказывается что там били замешаны лица представляющие интересы правящей партии Единой России , уполномоченый по делам РФ в Аргентине и многие другие кто потом уже в РФ заметал следы. Наркомафия в правительстве , во структурах и как их после этого можно поддерживать даже морально?
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04.11.2021 17:34 Відповісти
Тобто більше ніщо у діяльності істеблішменту РФ вас не бентежить?
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04.11.2021 17:39 Відповісти
ВР давно потеряла легитимность и статус коллегиального органа.

Министры назначены ЗЕ и Ермаком.
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04.11.2021 18:00 Відповісти
Рука-лицо, нога-затылок... я не могу на этот 3,14ец смотреть ПАНОВЕ... Нема кінця цьому шапіто.... За всі роки України Незалежної - такого ще не було КОРДЕБАЛЕТУ з таким розмахом... ГРЕБАННЕ СТИДОБИЩЕ.
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04.11.2021 18:21 Відповісти
А чем не место для благостного прогревания жопы Верещучки? Взяла б меня директором департамента учёта и перспективного прогнозирования сдвигов, смещений и сползаний Керченского моста, я бот счастья переверещал бы саму новоиспечённую міністерку.
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04.11.2021 19:08 Відповісти
Сказал Арахамия, "мы поддерживаем гендерную политику, нам нужно назначить женщин в правительство".

Так назначайте вместо Ермака, и министров Шмыгаля, любого гея.
А может они ими и есть?
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04.11.2021 20:44 Відповісти
Оце я розумію, достойна кандидатура на таку посаду...
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04.11.2021 20:50 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/821 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА
Пані Верещук спочатку заявила про конфлікт інтересів, а потім…. проголосувала за себе як за віце-прем'єрку.
Це і є конфлікт інтересів. І абсолютна підстава для протоколу НАЗК.

Без голосу самої пані Верещук слуги дали їй лише 217 голосів.
Тобто, вона не отримала кредиту довіри навіть від рідної фракції.

Таке теж зустрічаю вперше. Як правило, фракція підтримує своїх висуванців. А тут таке.
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04.11.2021 23:13 Відповісти
В камере с зеками будешь реинтеграцию проводить
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02.01.2022 17:39 Відповісти
 
 