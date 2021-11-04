ВР назначила Верещук вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции. ВИДЕО

Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером, министром по реинтеграции временно окулированных территорий Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение в четверг проголосовали 260 народных депутатов. Парламентарии поздравили Верещук с назначением.

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Спикер Стефанчук сообщил, что Верещук написала заявление о досрочном сложении с себя полномочий народного депутата. Парламентарии проголосовали за такое решение. "За" - 318. После этого Верещук приняла присягу.

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