ВР назначила Верещук вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции. ВИДЕО
Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером, министром по реинтеграции временно окулированных территорий Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение в четверг проголосовали 260 народных депутатов. Парламентарии поздравили Верещук с назначением.
Спикер Стефанчук сообщил, что Верещук написала заявление о досрочном сложении с себя полномочий народного депутата. Парламентарии проголосовали за такое решение. "За" - 318. После этого Верещук приняла присягу.
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+26 Alex Firman
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+21 Vika Lysenko
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+15 Підлога Маккартні
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Третякова ставить вподобайку
(я, звісно, ніт)
(є мніння, що Королевська внєбрічна дічка Азірова)
Осьо і Верещагіна приблизно щось таке, тільки державного рівня.
России все же удобно дабы маленькие квазегосударства ей подконтрольные финансово и политически были буфером между НАТО и ей самой.
Я в рассийском правительстве как и establishment разочарован а связи , в том числе , перевозками запрещенных веществ при участии МИДа РФ в Аргентине. Оказывается что там били замешаны лица представляющие интересы правящей партии Единой России , уполномоченый по делам РФ в Аргентине и многие другие кто потом уже в РФ заметал следы. Наркомафия в правительстве , во структурах и как их после этого можно поддерживать даже морально?
Министры назначены ЗЕ и Ермаком.
Так назначайте вместо Ермака, и министров Шмыгаля, любого гея.
А может они ими и есть?
Пані Верещук спочатку заявила про конфлікт інтересів, а потім…. проголосувала за себе як за віце-прем'єрку.
Це і є конфлікт інтересів. І абсолютна підстава для протоколу НАЗК.
Без голосу самої пані Верещук слуги дали їй лише 217 голосів.
Тобто, вона не отримала кредиту довіри навіть від рідної фракції.
Таке теж зустрічаю вперше. Як правило, фракція підтримує своїх висуванців. А тут таке.