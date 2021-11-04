Вместо Верещук нардепом "Слуги народа" станет Кострийчук, - спикер "СН" Палийчук
Вместо Ирины Верещук, сложившей полномочия нардепа после назначения на должность министра по вопросам реинтеграции, к "Слуге народа" присоединится Сергей .
Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", - написала Палийчук.
Она напомнила, что Кострийчук является 140 номером избирательного списка "Слуги Народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член Высшего Совета партии, в 2021 - председатель Контрольно-ревизионной комиссии.
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По информации Движения ЧЕСТНО, Кострийчук, возможно, является братом или мужем Елены Кострийчук, которая в свою очередь является руководительницей и соучредителем ОО "Лига волонтеров". Эта организация в марте 2019 года перечислила "Слуге народа" 2 миллиона гривен. Денежные средства были направлены на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Общественная организация была зарегистрирована за 3 месяца до этого, незадолго до объявления Зеленским о баллотировании в президенты.
https://tsn.ua/ru/politika/vmesto-vereschuka-v-vr-zaydet-bezrabotnyy-pomoschnik-kornienko-chto-izvestno-o-buduschem-nardepe-1899925.html
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Але ж це все-таки гівно...