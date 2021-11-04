Вместо Верещук нардепом "Слуги народа" станет Кострийчук, - спикер "СН" Палийчук

Вместо Ирины Верещук, сложившей полномочия нардепа после назначения на должность министра по вопросам реинтеграции, к "Слуге народа" присоединится Сергей .

Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", - написала Палийчук.

Она напомнила, что Кострийчук является 140 номером избирательного списка "Слуги Народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член Высшего Совета партии, в 2021 - председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

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