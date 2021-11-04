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Вместо Верещук нардепом "Слуги народа" станет Кострийчук, - спикер "СН" Палийчук

Вместо Верещук нардепом

Вместо Ирины Верещук, сложившей полномочия нардепа после назначения на должность министра по вопросам реинтеграции, к "Слуге народа" присоединится Сергей .

Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук", - написала Палийчук.

Она напомнила, что Кострийчук является 140 номером избирательного списка "Слуги Народа". На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член Высшего Совета партии, в 2021 - председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

Читайте также: ВР назначила Верещук вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29302) Слуга народа (2638) Верещук Ирина (506) Сергей Кострийчук (1)


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Топ комментарии
+3
А на парасольці він літати вміє?
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04.11.2021 14:25 Ответить
+2
Верещук, Палийчук, Кострийчук... паноптикум
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04.11.2021 14:20 Ответить
+1
Згадалось з дитинства знайоме - "кравчук, марчук, медведчук... суркіс"
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04.11.2021 14:26 Ответить
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Верещук, Палийчук, Кострийчук... паноптикум
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04.11.2021 14:20 Ответить
Згадалось з дитинства знайоме - "кравчук, марчук, медведчук... суркіс"
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04.11.2021 14:26 Ответить
Може, Коломойчук?
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04.11.2021 14:30 Ответить
Прям "Чук и Гек" - теж з дитинства, якщо що!
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04.11.2021 14:36 Ответить
Ну, в том, что у них украинские фамилии, ничего плохого нет. Правда, у Верещук, кроме фамилии, ничего украинского нет. Сепарша ватная. Про других не знаю. Тоже, наверное, гандоны какие-то, как и все слуги.
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04.11.2021 14:29 Ответить
Чувака может прямо со свадьбы сняли, и он без гонорара остался и свадьба без тамады! У людей несчастье, а вы ржоте!!!
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04.11.2021 14:34 Ответить
Тавтология прямо))
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04.11.2021 15:17 Ответить
Последний полет ведьмы на зонтике....После разгона Кабмина и списания на них всех негараздив....Тетка будет в жопе забвения.
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04.11.2021 14:22 Ответить
Не-не! Такую же идиотку туда ставьте. Чтобы на зонтике и все такое! Мы свыклись уже.
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04.11.2021 14:23 Ответить
Хорошо питается проказник.
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04.11.2021 14:24 Ответить
А на парасольці він літати вміє?
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04.11.2021 14:25 Ответить
Не знаю чи на парасольке, но на тачке пьяный гонять будет как Трухин
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04.11.2021 14:35 Ответить
Вот и ладненько!Оперативненько!
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04.11.2021 14:27 Ответить
***, его ж зонтик не поднимет!!!
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04.11.2021 14:32 Ответить
Чук чук чук
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04.11.2021 14:32 Ответить
ну прямо чук и ...чук)))
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04.11.2021 14:32 Ответить
Чуки і Геки.
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04.11.2021 14:35 Ответить
А что там про Яроша слышно?
Неужели правда?
Рекорд побит?
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04.11.2021 14:36 Ответить
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04.11.2021 14:36 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27508308.html Родина радника Єрмака обросла землею, будинками та авто на 60 мільйонів

Родичі радника голови Офісу президента Миколи Беззубенка стали власниками елітної нерухомості та землі під Києвом без очевидних доходів для їх купівлі.
Про це йдеться в матеріалі Олександра Крижанівського .
https://youtu.be/WTuCEOMa9WM відео на ютуб
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04.11.2021 14:37 Ответить
Следующий пошёл грабить страну...
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04.11.2021 14:40 Ответить
За 2.5 года Зелемойских у власти скомуниздили 270 ярдов доляров....,тем самым обогнали Витьку Индюковича...тот за 3 года у власти скомуниздил 250 ярдов...Мыкола Азиров в шоке... его обогнали в гонке за баксами
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04.11.2021 14:40 Ответить
Как свидетельствуют данные ЦИК, Кострийчук родился 7 июня 1985 года. Является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, образование высшее, судимость отсутствует, временно не работает.

Проживает будущий нардеп в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.

По информации Движения ЧЕСТНО, Кострийчук, возможно, является братом или мужем Елены Кострийчук, которая в свою очередь является руководительницей и соучредителем ОО "Лига волонтеров". Эта организация в марте 2019 года перечислила "Слуге народа" 2 миллиона гривен. Денежные средства были направлены на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Общественная организация была зарегистрирована за 3 месяца до этого, незадолго до объявления Зеленским о баллотировании в президенты.
https://tsn.ua/ru/politika/vmesto-vereschuka-v-vr-zaydet-bezrabotnyy-pomoschnik-kornienko-chto-izvestno-o-buduschem-nardepe-1899925.html

Бабло решает все, конец эпохи бедности.
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04.11.2021 14:41 Ответить
Нехрипло дякуємо за інформацію. Пацан чесно насос ... заробив мандат.
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04.11.2021 14:43 Ответить
ну хоть бы худого назначили, а то у этого рожа от голода и тяжкой работы опухла и ща треснет... а так народ бы мог следить за эволюцией нардепа от худого в толстому и мы бы "радовались" что у депа все хорошо стало.. а так нет статистики!
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04.11.2021 14:42 Ответить
Гівно буває і зеленим,
Але ж це все-таки гівно...
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04.11.2021 14:45 Ответить
Мама любит скорость... колись казав один бородатый Зелемойский
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04.11.2021 14:47 Ответить
Теперь с Мэри Поппинс прилетит ветер перемен.) Всё тасуют и тасуют колоду, а лучше не становится. Наверно не только плохому танцору что-то мешает, а и пианисту тоже. )
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04.11.2021 14:49 Ответить
Слыш толстый
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04.11.2021 14:54 Ответить
Когда эту курицу, через полгода, будут выгонять с кресла. Мы много нового узнаем о слугах. Это ......, что за бабки удавиться. А в кресле министра она наворует ОГОГОООООО, танцуя по указке кучмы.
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04.11.2021 15:34 Ответить
Поздравляем, скоро обрастут недвигой родственники, купят элитных тачек несколько и т.д. Разве шо скопом шваль эту всю сковырнут зимой - тогда не факт. А так пичалька будет - не успеет инвестиции отбить.
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04.11.2021 16:54 Ответить
 
 