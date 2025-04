Закриття KyivPost - це катастрофа, - депутатка Європарламенту фон Крамон

Віола фон Крамон називає закриття KyivPost "катастрофою" та сподіваєтсья, що видання поновить роботу.

Про це вона написала у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закриття KyivPost і багато звільнень після 25 років роботи – це катастрофа для українських вільних медіа, які вже перебувають під сильним тиском. KyivPost був надійним джерелом для людей у та поза межами України", - написала вона.

Фон Крамон пообіцяла уважно стежити за кроками власника видання Аднана Ківана, "щоб газета відновила неупереджену роботу".

🇺🇦Closure of @KyivPost & many layoffs after 25y of service is a disaster 4 #Ukraine's #FreeMedia that is already under strong pressure. #KyivPost was reliable source for people in & outside of 🇺🇦.

🇪🇺Watching closely steps of #AdnanKivan so the newspaper will renew #unbiased work