УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10635 відвідувачів онлайн
Новини
7 621 50

Закриття KyivPost - це катастрофа, - депутатка Європарламенту фон Крамон

Закриття KyivPost - це катастрофа, - депутатка Європарламенту фон Крамон

Віола фон Крамон називає закриття KyivPost "катастрофою" та сподіваєтсья, що видання поновить роботу.

Про це вона написала у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закриття KyivPost і багато звільнень після 25 років роботи – це катастрофа для українських вільних медіа, які вже перебувають під сильним тиском. KyivPost був надійним джерелом для людей у та поза межами України", - написала вона.

Фон Крамон пообіцяла уважно стежити за кроками власника видання Аднана Ківана, "щоб газета відновила неупереджену роботу".

🇺🇦Closure of @KyivPost & many layoffs after 25y of service is a disaster 4 #Ukraine's #FreeMedia that is already under strong pressure. #KyivPost was reliable source for people in & outside of 🇺🇦.
🇪🇺Watching closely steps of #AdnanKivan so the newspaper will renew #unbiased work

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) November 9, 2021

Автор: 

газета (74) журналістика (1753) свобода слова (390) ЗМІ (1357) Віола фон Крамон (28) Kyiv Post (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Зеля верный ученик лаптефюрера и агрофюрера. Те тоже начинали с атаки на независимые СМИ и типа "борьбы" с олигархами.
показати весь коментар
09.11.2021 21:30
+21
Це лише початок. Зеля ще той диктатор недоросток.
показати весь коментар
09.11.2021 21:31
+19
Зебіли ж в курсі,що після такого зеля стане нерукопожатним у західному світі? З ним не будуть говорити, бо він ніхто.
показати весь коментар
09.11.2021 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивись і наш, незабаром, нелегалів під польський кордон буде зганяти
показати весь коментар
09.11.2021 21:27 Відповісти
Нализал!
Сирожа Лещченко возглавит украиномовную версию Kyiv Post. Вот Зеленскай и полноценный олигарх.
показати весь коментар
09.11.2021 21:28 Відповісти
Катастрофа - это война в Украине и проба захвата Польши абизянами.
показати весь коментар
09.11.2021 21:30 Відповісти
Єрмак пропонував журналісту Бутусову посаду заступника міністра оборони, якщо той припинить критику Зеленського.
показати весь коментар
09.11.2021 21:30 Відповісти
Зеля верный ученик лаптефюрера и агрофюрера. Те тоже начинали с атаки на независимые СМИ и типа "борьбы" с олигархами.
показати весь коментар
09.11.2021 21:30 Відповісти
Ну по крайней мере передачу "Свобода слова с Савиком Шустером", как его предшественник, пока не закрыл.
показати весь коментар
09.11.2021 21:50 Відповісти
Вранье. Савика закрыл на Г+Г сам хозяин канала Беня из-за постоянного приглашения на передачу Саака, который наезжал на самого Беню и его холуя в Одессе Палицу. А коммерческий канал 3S Савик не потянул без денег папы. Он пытался и в прибалтике, но и там не смог.

показати весь коментар
09.11.2021 22:04 Відповісти
То есть налоговая наехала на Шустера без команды Порошенко? Безопразие. Какое самовольство налоговиков, Азарова на них не было )))))))))))
Сами то верите?
показати весь коментар
09.11.2021 22:29 Відповісти
Передачу на Г+Г закрыл Беня. Вам еще раз повторить.? Прямая речь Бени устроит?

"... Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского из-за высказывания последнего о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней....

Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" - взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен.

"У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. При чем одного мы подсунули специально", - ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги...."
показати весь коментар
09.11.2021 22:36 Відповісти
Це лише початок. Зеля ще той диктатор недоросток.
показати весь коментар
09.11.2021 21:31 Відповісти
Зебіли ж в курсі,що після такого зеля стане нерукопожатним у західному світі? З ним не будуть говорити, бо він ніхто.
показати весь коментар
09.11.2021 21:32 Відповісти
***** №2 ніхто і він це чудово усвідомлює. Але ж у тому і сенс його просиджування штанів в кріслі Президента - знищувати країну всіма способами. В тому числі і таким, щоб з Україною, як з країною, Захід не хотів би мати справу.
показати весь коментар
09.11.2021 22:38 Відповісти
...хло №2? Есть такой термин, учитывая трут Кучмы про "не Россия" - колиевщина , когда мистер Зе, будет лютой завистью завидовать Мыколе Чаушеску
показати весь коментар
10.11.2021 04:27 Відповісти
ICTV облизує клоуна, який черговий раз ОБІЦЯЄ мільярд поїздів за 2 роки Відразу видно як зеленський бореться з олігархом пінчуком
показати весь коментар
09.11.2021 21:32 Відповісти
Та нормально всё. Kyev Post? На идише забабахаем.
показати весь коментар
09.11.2021 21:34 Відповісти
Ну Порошенко ну зараза.
показати весь коментар
09.11.2021 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L8Xe97Q32cw https://www.youtube.com/watch?v=L8Xe97Q32cw

Особо обратите внимание на уровень поддержки его слов в студии.
показати весь коментар
09.11.2021 21:57 Відповісти
Не всех дурных война убила.
показати весь коментар
09.11.2021 23:01 Відповісти
Реально спланированная провокация против Президента Зеленского .Это издание работало и при Януковиче и оно на фиг никому не надо и никто о нем не знал. А тут вдруг типа закрывают.
показати весь коментар
09.11.2021 21:36 Відповісти
Ето таки називается, борьба за олигархов. С победой, Вова.
показати весь коментар
09.11.2021 21:41 Відповісти
Межгалактический заговор против Наивеличайшего Луноликого!
показати весь коментар
09.11.2021 21:43 Відповісти
катастрофа раз была в 14м - проспали...
катастрофа 2 - апрель 2019го...
спите дальше.....
показати весь коментар
09.11.2021 21:37 Відповісти
у вас, родные, какие то ****..ые сны....
показати весь коментар
09.11.2021 21:55 Відповісти
Все журналисты газеты Kyiv Post уволены под давлением офиса президента после выхода расследования журналистов по Pandora Papers - источники.
показати весь коментар
09.11.2021 21:40 Відповісти
Достаточно прочитать Википедию и там сразу станет видно на кого это агенство ,,гавкало,, именно они и являются основными владельцами издания правда через третих-десятых лиц которые у Википедии упоминаются но ничего общего не имеют ни из европейской ни американской культурами ни политикой.
показати весь коментар
09.11.2021 22:04 Відповісти
Европейцы вспоминают о демократии только когда закрывают своих. Катастрофа, как теперь жить. Лицемеры.
показати весь коментар
09.11.2021 21:44 Відповісти
Как дела с блокировкой трампопони?
показати весь коментар
09.11.2021 22:08 Відповісти
Это русский. У него сотня ников, за Монику топит, аж портки с онучами теряет. Кстатi строчит как с мужскими, так и женскими никами. Магдалена - один из них.
показати весь коментар
09.11.2021 22:48 Відповісти
Я колись намагався вести перелік його акаунтів. Марна справа.
показати весь коментар
09.11.2021 23:21 Відповісти
Трансгендер многостаночник?
Такой талант и на форуме "какого-то цензора" прозябает...
Может кто подкинуть контакты "егойного" начальства?
Напишу петицию, что они не рационально используют кадры, пусть его срочно повысят и отправят на какой-нибудь форум ЛГБТ оно "с честью" справиться!
показати весь коментар
09.11.2021 23:34 Відповісти
Та я в курсе . Глядя на их флажки, люблю их спрашивать о "еврогеях"
показати весь коментар
09.11.2021 23:48 Відповісти
дайте пастора! - о де гора!
при одном его имени кацапню трисет.
показати весь коментар
09.11.2021 21:45 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 21:45 Відповісти
чубчик, чубчик чучерявый, а ты не вейся на ветру....
показати весь коментар
09.11.2021 21:49 Відповісти
Так и есть, для вонючих кацапов!
показати весь коментар
09.11.2021 22:08 Відповісти
Катастрофа?Катастрофа это когда в людном месте нельзя найти туалет,вот это катастрофа для людей.А вот те кто вроде чем-то занимаются а никто не в состоянии оценить пользу для людей это только катастрофа для бездельников.А еще если они финансируются из бюджетных средств то это уже не катастрофа а полная жопа.
показати весь коментар
09.11.2021 21:50 Відповісти
Шариковы и Швондеры 73% сами выбрали свой путь в Дерьмо САМИиии.......,доктор Борменталь,вы за кого голосовали?Филипп Филлиппыч,я не хожу по помойкам.... в виде урны...
показати весь коментар
09.11.2021 21:58 Відповісти
зеленский хочет закрыть всем рты иначе ему не продержаться у власти до конца каденции, 73% зебилов прозревают в геометрической прогрессии
показати весь коментар
09.11.2021 21:58 Відповісти
под носом не занюхиваете...
а як так - обосцатый сивохo вам суддя
показати весь коментар
09.11.2021 22:01 Відповісти
Зеленський - смердюче вонюче чмо кацапо-коломойське! Оточив себе зрадниками нашої України - єрмаками, татаровими, подоляками, демчуками та іншими мерзотами прокацапськими.
показати весь коментар
09.11.2021 22:06 Відповісти
Я КyevPost в аэропортах перед посадкой в самолёт читал, или уже в самолёте. Считается, что иностранцы о наших делах только из него могут узнать.
показати весь коментар
09.11.2021 22:06 Відповісти
25 лет существует газета kiyv post. А я оней узнаю только вчера. Обычное банкротство непопулярного медия в эпоху интернета.
показати весь коментар
09.11.2021 22:38 Відповісти
для чего и закрывали
показати весь коментар
09.11.2021 22:39 Відповісти
Так хай Жанна Мандриченко, Владислав Балинский та Юрий Дьяченко свого босса партійного попросять приструнити Аднан Кивана.
показати весь коментар
09.11.2021 23:14 Відповісти
Маленьке мстиве чмо погано закінчить.
показати весь коментар
09.11.2021 23:21 Відповісти
Конфликт в Киев Пост между владельцем и работниками. Весь интернет в курсе. И Зелинского приплетают сюда с гнилой целью одни боты и журналисты, кормящиеся с рук багатеев. журналисты.
показати весь коментар
09.11.2021 23:42 Відповісти
Форум Корнета Киевпост не спас, это всё к вопросу о роли личности в истории.
показати весь коментар
10.11.2021 00:09 Відповісти
Катастрофа - это то, что зеленский обворовывают страну уже 3й год
показати весь коментар
11.11.2021 08:57 Відповісти
 
 