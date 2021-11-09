Закрытие KyivPost – это катастрофа, - депутат Европарламента фон Крамон
Виола фон Крамон называет закрытие KyivPost "катастрофой" и надеется, что издание возобновит работу.
Об этом она написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Закрытие KyivPost и множество увольнений после 25 лет работы – это катастрофа для украинских свободных медиа, которые уже находятся под сильным давлением. KyivPost был надежным источником для людей в и за пределами Украины", - написала она.
Фон Крамон пообещала внимательно следить за шагами владельца издания Аднана Кивана, "чтобы газета возобновила беспристрастную работу".
🇺🇦Closure of @KyivPost & many layoffs after 25y of service is a disaster 4 #Ukraine's #FreeMedia that is already under strong pressure. #KyivPost was reliable source for people in & outside of 🇺🇦.— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) November 9, 2021
🇪🇺Watching closely steps of #AdnanKivan so the newspaper will renew #unbiased work
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Сирожа Лещченко возглавит украиномовную версию Kyiv Post. Вот Зеленскай и полноценный олигарх.
Сами то верите?
"... Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского из-за высказывания последнего о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней....
Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.
"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" - взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен.
"У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. При чем одного мы подсунули специально", - ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги...."
Особо обратите внимание на уровень поддержки его слов в студии.
катастрофа 2 - апрель 2019го...
спите дальше.....
Такой талант и на форуме "какого-то цензора" прозябает...
Может кто подкинуть контакты "егойного" начальства?
Напишу петицию, что они не рационально используют кадры, пусть его срочно повысят и отправят на какой-нибудь форум ЛГБТ оно "с честью" справиться!
при одном его имени кацапню трисет.
а як так - обосцатый сивохo вам суддя