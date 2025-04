Закрытие KyivPost – это катастрофа, - депутат Европарламента фон Крамон

Виола фон Крамон называет закрытие KyivPost "катастрофой" и надеется, что издание возобновит работу.

Об этом она написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Закрытие KyivPost и множество увольнений после 25 лет работы – это катастрофа для украинских свободных медиа, которые уже находятся под сильным давлением. KyivPost был надежным источником для людей в и за пределами Украины", - написала она.

Фон Крамон пообещала внимательно следить за шагами владельца издания Аднана Кивана, "чтобы газета возобновила беспристрастную работу".

🇺🇦Closure of @KyivPost & many layoffs after 25y of service is a disaster 4 #Ukraine's #FreeMedia that is already under strong pressure. #KyivPost was reliable source for people in & outside of 🇺🇦.

🇪🇺Watching closely steps of #AdnanKivan so the newspaper will renew #unbiased work