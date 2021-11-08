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Журналисты Kyiv Post выдвинули требования владельцу

Журналисты Kyiv Post выдвинули требования владельцу

Они требуют либо возобновить работу независимой редакции, либо продать Kyiv Post, либо передать торговую марку в руки издания.

Об этом написала в фейсбуке журналистка Kyiv Post Анна Миронюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Требования Kyiv Post: возобновить работу независимой редакции Kyiv Post в полном составе или продать Kyiv Post или передать торговую марку Kyiv Post в руки издания", - указала она.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 8 ноября стало известно, что Kyiv Post, старейшее англоязычное издание Украины, прекращает работу после 26 лет на рынке. Владелец говорит о планах перезапустить издание, коллектив – о том, что таким образом владелец пытается избавиться от честных и независимых журналистов.

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Kyiv Post закрывают из-за давления со стороны Офиса Президента. Пресссекретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг это обвинение.

Автор: 

журналистика (3287) свобода слова (1169) СМИ (3833) Kyiv Post (13)


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Топ комментарии
+30
Вот и пошел уже Зеля окончательно проторенной дорожкой ***** и агрофюрера. Достойный ученик.
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08.11.2021 23:29
+26
Два роки невтомно працював геній Зеленського, творили і ночами вичитували закон про олігархів, згвалтували Верховну Раду, купували пачками депутатів за гроші Коломойського, а Порошенко не олігарх. Тепер ще два роки думати, що робити з Порохом.
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08.11.2021 23:28
+23
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08.11.2021 23:47
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Ай бяда ,бяда,бяда! Закусили удила.Хайп поймали?
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08.11.2021 23:28 Ответить
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08.11.2021 23:42 Ответить
Два роки невтомно працював геній Зеленського, творили і ночами вичитували закон про олігархів, згвалтували Верховну Раду, купували пачками депутатів за гроші Коломойського, а Порошенко не олігарх. Тепер ще два роки думати, що робити з Порохом.
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08.11.2021 23:28 Ответить
Стесняюсь спросить: А какое это все отношение имеет к Kyiv Post?
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09.11.2021 10:09 Ответить
Вот и пошел уже Зеля окончательно проторенной дорожкой ***** и агрофюрера. Достойный ученик.
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08.11.2021 23:29 Ответить
Слабо, надо еще у владельца издание не только его бизнесс требовать, а и квартиру с машиной.
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08.11.2021 23:31 Ответить
весна прийде - тікати будете. Всі разом, 73/43%зебіли. І ви, всі подлякові боти, чешіть першими, якщо встигните.
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08.11.2021 23:55 Ответить
Красавчик, только непонятно что ты нашептал и как оно связано с моим комментарием о цирковых требованиях журналистов к владельцу брэнда, отдать им этот брэнд. Говорю ж надо еще требовать квартиру что бы на них переписал. А вообще говорят на бирже труда хорошо требования качать, это так владельцу на заметку.
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09.11.2021 00:01 Ответить
ой, подивись, які ви всі "непонятливі", боти на зарплаті у подляка...
Вас попереджаємо!
Як в 2019-му попереджали всіх 73/43%зебілів.
І коли не встигните на літак - не кажіть, що не знали.
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09.11.2021 00:32 Ответить
26 лет платил лошара европейскую зарплату честным журналистам, а тут вдруг передумал...

но журналисты явно привыкли к хорошему
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09.11.2021 01:14 Ответить
А вы всегда комментируете то, о чем слышите первый раз?))) Он купил эту газету в 18-м году)
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09.11.2021 04:32 Ответить
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08.11.2021 23:35 Ответить
Так чеснтые журналисты обвиняют владельца, Зеленский каким боком?
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08.11.2021 23:40 Ответить
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08.11.2021 23:47 Ответить
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09.11.2021 00:12 Ответить
нам всем надо сделать выводы из 2014 года, и в конце этих "политических гастролей" главклоуна, не дать ему ********* из страны
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08.11.2021 23:59 Ответить
А я верю Севгиль Мусаєвой, конторе ермака-Козыря, в которой собраны откровенный АнтиЕвроМайдан (татаров и пр.), воры (опять же татаров и пр.), предатели (демченко и сам Козырь) не верю абсолютно!
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09.11.2021 00:09 Ответить
Это называется капитализм. Если обезьянки цирка становятся непослушными, хозяин имеет полное право выгнать их на улицу. Он имеет право выгнать их без всякого повода. Сказать что ему бананы жалко или что они воняют.
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09.11.2021 00:53 Ответить
Что мешает журналистам организовать свое издание? а....
Денег нет? Ну, тогда, деньги можно у кого-то забрать. Или "раскулачить" хозчина.
Я ничего не перепутал?
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09.11.2021 01:07 Ответить
Ультиматум собственнику от сотрудников: или продать компанию, или отдать торговую марку сотрудникам...

Нет, ну есть еще пара вариантов ответа от собственника )
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09.11.2021 01:11 Ответить
Якось підозріло багато нууерів Подоляка коментують цю новину. Ну просто аномально багато. Чого б це? 🤔
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09.11.2021 06:45 Ответить
Работники КиівПоста не правильно вопрос ставят. Почему Зеле приспичило КиівПост закывать ? Потому что в издании писали по Вагнеровцев и про офшоры "величайшего" ?
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09.11.2021 08:22 Ответить
Мутная история. Если Зеленый давил - опубликуйте данные с записью разговоров.
Кому то захотелось по дешевке купить издание, подговорил/надавил на коллектив...
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09.11.2021 09:02 Ответить
 
 