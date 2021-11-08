Журналисты Kyiv Post выдвинули требования владельцу
Они требуют либо возобновить работу независимой редакции, либо продать Kyiv Post, либо передать торговую марку в руки издания.
Об этом написала в фейсбуке журналистка Kyiv Post Анна Миронюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Требования Kyiv Post: возобновить работу независимой редакции Kyiv Post в полном составе или продать Kyiv Post или передать торговую марку Kyiv Post в руки издания", - указала она.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 8 ноября стало известно, что Kyiv Post, старейшее англоязычное издание Украины, прекращает работу после 26 лет на рынке. Владелец говорит о планах перезапустить издание, коллектив – о том, что таким образом владелец пытается избавиться от честных и независимых журналистов.
Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Kyiv Post закрывают из-за давления со стороны Офиса Президента. Пресссекретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг это обвинение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вас попереджаємо!
Як в 2019-му попереджали всіх 73/43%зебілів.
І коли не встигните на літак - не кажіть, що не знали.
но журналисты явно привыкли к хорошему
Денег нет? Ну, тогда, деньги можно у кого-то забрать. Или "раскулачить" хозчина.
Я ничего не перепутал?
Нет, ну есть еще пара вариантов ответа от собственника )
Кому то захотелось по дешевке купить издание, подговорил/надавил на коллектив...