Журналисты Kyiv Post выдвинули требования владельцу

Они требуют либо возобновить работу независимой редакции, либо продать Kyiv Post, либо передать торговую марку в руки издания.

Об этом написала в фейсбуке журналистка Kyiv Post Анна Миронюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Требования Kyiv Post: возобновить работу независимой редакции Kyiv Post в полном составе или продать Kyiv Post или передать торговую марку Kyiv Post в руки издания", - указала она.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 8 ноября стало известно, что Kyiv Post, старейшее англоязычное издание Украины, прекращает работу после 26 лет на рынке. Владелец говорит о планах перезапустить издание, коллектив – о том, что таким образом владелец пытается избавиться от честных и независимых журналистов.

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Kyiv Post закрывают из-за давления со стороны Офиса Президента. Пресссекретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг это обвинение.