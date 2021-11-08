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Журналісти Kyiv Post висунули вимоги власнику

Журналісти Kyiv Post висунули вимоги власнику

Вони вимагають або відновити роботу незалежної редакції, або продати Kyiv Post чи передати торгову марку до рук видання.

Про це написала у фейсбуці журналістка Kyiv Post Ганна Миронюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимоги Kyiv Post: відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі або продати Kyiv Post чи передати торгову марку Kyiv Post до рук видання", – вказала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 8 листопада стало відомо, що Kyiv Post, найстаріше англомовне видання України, припиняє роботу після 26 років на ринку. Власник каже про плани перезапустити видання, колектив – про те, що таким чином власник намагається позбутися чесних та незалежних журналістів.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що Kyiv Post закривають через тиск з боку Офісу Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров відкинув це звинувачення.

Автор: 

журналістика (1752) свобода слова (390) ЗМІ (1357) Kyiv Post (16)


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Топ коментарі
+30
Вот и пошел уже Зеля окончательно проторенной дорожкой ***** и агрофюрера. Достойный ученик.
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08.11.2021 23:29
+26
Два роки невтомно працював геній Зеленського, творили і ночами вичитували закон про олігархів, згвалтували Верховну Раду, купували пачками депутатів за гроші Коломойського, а Порошенко не олігарх. Тепер ще два роки думати, що робити з Порохом.
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08.11.2021 23:28
+23
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08.11.2021 23:47
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Ай бяда ,бяда,бяда! Закусили удила.Хайп поймали?
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08.11.2021 23:28 Відповісти
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08.11.2021 23:42 Відповісти
Два роки невтомно працював геній Зеленського, творили і ночами вичитували закон про олігархів, згвалтували Верховну Раду, купували пачками депутатів за гроші Коломойського, а Порошенко не олігарх. Тепер ще два роки думати, що робити з Порохом.
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08.11.2021 23:28 Відповісти
Стесняюсь спросить: А какое это все отношение имеет к Kyiv Post?
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09.11.2021 10:09 Відповісти
Вот и пошел уже Зеля окончательно проторенной дорожкой ***** и агрофюрера. Достойный ученик.
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08.11.2021 23:29 Відповісти
Слабо, надо еще у владельца издание не только его бизнесс требовать, а и квартиру с машиной.
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08.11.2021 23:31 Відповісти
весна прийде - тікати будете. Всі разом, 73/43%зебіли. І ви, всі подлякові боти, чешіть першими, якщо встигните.
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08.11.2021 23:55 Відповісти
Красавчик, только непонятно что ты нашептал и как оно связано с моим комментарием о цирковых требованиях журналистов к владельцу брэнда, отдать им этот брэнд. Говорю ж надо еще требовать квартиру что бы на них переписал. А вообще говорят на бирже труда хорошо требования качать, это так владельцу на заметку.
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09.11.2021 00:01 Відповісти
ой, подивись, які ви всі "непонятливі", боти на зарплаті у подляка...
Вас попереджаємо!
Як в 2019-му попереджали всіх 73/43%зебілів.
І коли не встигните на літак - не кажіть, що не знали.
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09.11.2021 00:32 Відповісти
26 лет платил лошара европейскую зарплату честным журналистам, а тут вдруг передумал...

но журналисты явно привыкли к хорошему
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09.11.2021 01:14 Відповісти
А вы всегда комментируете то, о чем слышите первый раз?))) Он купил эту газету в 18-м году)
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09.11.2021 04:32 Відповісти
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08.11.2021 23:35 Відповісти
Так чеснтые журналисты обвиняют владельца, Зеленский каким боком?
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08.11.2021 23:40 Відповісти
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08.11.2021 23:47 Відповісти
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09.11.2021 00:12 Відповісти
нам всем надо сделать выводы из 2014 года, и в конце этих "политических гастролей" главклоуна, не дать ему ********* из страны
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08.11.2021 23:59 Відповісти
А я верю Севгиль Мусаєвой, конторе ермака-Козыря, в которой собраны откровенный АнтиЕвроМайдан (татаров и пр.), воры (опять же татаров и пр.), предатели (демченко и сам Козырь) не верю абсолютно!
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09.11.2021 00:09 Відповісти
Это называется капитализм. Если обезьянки цирка становятся непослушными, хозяин имеет полное право выгнать их на улицу. Он имеет право выгнать их без всякого повода. Сказать что ему бананы жалко или что они воняют.
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09.11.2021 00:53 Відповісти
Что мешает журналистам организовать свое издание? а....
Денег нет? Ну, тогда, деньги можно у кого-то забрать. Или "раскулачить" хозчина.
Я ничего не перепутал?
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09.11.2021 01:07 Відповісти
Ультиматум собственнику от сотрудников: или продать компанию, или отдать торговую марку сотрудникам...

Нет, ну есть еще пара вариантов ответа от собственника )
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09.11.2021 01:11 Відповісти
Якось підозріло багато нууерів Подоляка коментують цю новину. Ну просто аномально багато. Чого б це? 🤔
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09.11.2021 06:45 Відповісти
Работники КиівПоста не правильно вопрос ставят. Почему Зеле приспичило КиівПост закывать ? Потому что в издании писали по Вагнеровцев и про офшоры "величайшего" ?
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09.11.2021 08:22 Відповісти
Мутная история. Если Зеленый давил - опубликуйте данные с записью разговоров.
Кому то захотелось по дешевке купить издание, подговорил/надавил на коллектив...
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09.11.2021 09:02 Відповісти
 
 