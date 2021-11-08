Журналісти Kyiv Post висунули вимоги власнику

Вони вимагають або відновити роботу незалежної редакції, або продати Kyiv Post чи передати торгову марку до рук видання.

Про це написала у фейсбуці журналістка Kyiv Post Ганна Миронюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимоги Kyiv Post: відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі або продати Kyiv Post чи передати торгову марку Kyiv Post до рук видання", – вказала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 8 листопада стало відомо, що Kyiv Post, найстаріше англомовне видання України, припиняє роботу після 26 років на ринку. Власник каже про плани перезапустити видання, колектив – про те, що таким чином власник намагається позбутися чесних та незалежних журналістів.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що Kyiv Post закривають через тиск з боку Офісу Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров відкинув це звинувачення.