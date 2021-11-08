Журналісти Kyiv Post висунули вимоги власнику
Вони вимагають або відновити роботу незалежної редакції, або продати Kyiv Post чи передати торгову марку до рук видання.
Про це написала у фейсбуці журналістка Kyiv Post Ганна Миронюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вимоги Kyiv Post: відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі або продати Kyiv Post чи передати торгову марку Kyiv Post до рук видання", – вказала вона.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 8 листопада стало відомо, що Kyiv Post, найстаріше англомовне видання України, припиняє роботу після 26 років на ринку. Власник каже про плани перезапустити видання, колектив – про те, що таким чином власник намагається позбутися чесних та незалежних журналістів.
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що Kyiv Post закривають через тиск з боку Офісу Президента. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров відкинув це звинувачення.
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Як в 2019-му попереджали всіх 73/43%зебілів.
І коли не встигните на літак - не кажіть, що не знали.
но журналисты явно привыкли к хорошему
Денег нет? Ну, тогда, деньги можно у кого-то забрать. Или "раскулачить" хозчина.
Я ничего не перепутал?
Нет, ну есть еще пара вариантов ответа от собственника )
Кому то захотелось по дешевке купить издание, подговорил/надавил на коллектив...