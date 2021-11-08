Найстаріша англомовна газета України Kyiv Post зі скандалом припиняє вихід

Власник повідомляє про перезапуск та розширення видання. Колектив заявляє про "вбивство" газети та спробу позбутися чесних і незручних журналістів.

Про припинення виходу газети її власник, одеський забудовник Аднан Ківан розповів "НВ бізнес", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зупиняємо випуск Kyiv Post і маємо намір його перезапустити. Видання виходитиме чотирма мовами — українською, російською, англійською та арабською. Ми вже набираємо команду. Сподіваюся, до кінця року проект буде відновлено", – розказав він.

Співробітники видання публікують на своїх фейсбук-сторінках редакційну заяву, зміст якої відрізняється від тверджень власника.

"Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено", – йдеться в заяві.

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За словами журналістів, три тижні тому воні дізналися від власника про плани розширити Kyiv Post та запустити під брендом видання україномовне медіа. Редакція вбачала в цьому ризики та розцінила плани як втручання в редакційну політику.

"Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів", – твердить колектив Kyiv Post.

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Співробітники редакції зазначили, що пропонували власнику продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції, але він не погодився.