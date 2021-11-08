Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post со скандалом прекращает выход

Владелец сообщает о перезапуске и расширении издания. Коллектив заявляет об "убийстве" газеты и попытке избавиться от честных и неудобных журналистов.

О прекращении выхода газеты ее владелец, одесский застройщик Аднан Киван, рассказал "НВ бізнес", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы останавливаем выпуск Kyiv Post и намерены его перезапустить. Издание будет выходить на четырех языках — украинском, русском, английском и арабском. Мы уже набираем команду. Надеюсь, до конца года проект будет возобновлен", – рассказал он.

Сотрудники издания публикуют на своих фейсбук-страницах редакционное заявление, содержание которого отличается от утверждений владельца.

"Независимое издание Kyiv Post с сегодняшнего дня прекратило существование. Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены", – говорится в заявлении.

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По словам журналистов, три недели назад они узнали от владельца о планах расширить Kyiv Post и запустить под брендом издания украиноязычное медиа. Редакция видела в этом риски и расценила планы как вмешательство в редакционную политику.

"Мы считаем прекращение работы издания и увольнения коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец лишается неудобных, честных и принципиальных журналистов", - утверждает коллектив Kyiv Post.

Сотрудники редакции отметили, что предлагали владельцу продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции, но он не согласился.