Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post со скандалом прекращает выход
Владелец сообщает о перезапуске и расширении издания. Коллектив заявляет об "убийстве" газеты и попытке избавиться от честных и неудобных журналистов.
О прекращении выхода газеты ее владелец, одесский застройщик Аднан Киван, рассказал "НВ бізнес", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы останавливаем выпуск Kyiv Post и намерены его перезапустить. Издание будет выходить на четырех языках — украинском, русском, английском и арабском. Мы уже набираем команду. Надеюсь, до конца года проект будет возобновлен", – рассказал он.
Сотрудники издания публикуют на своих фейсбук-страницах редакционное заявление, содержание которого отличается от утверждений владельца.
"Независимое издание Kyiv Post с сегодняшнего дня прекратило существование. Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены", – говорится в заявлении.
По словам журналистов, три недели назад они узнали от владельца о планах расширить Kyiv Post и запустить под брендом издания украиноязычное медиа. Редакция видела в этом риски и расценила планы как вмешательство в редакционную политику.
"Мы считаем прекращение работы издания и увольнения коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец лишается неудобных, честных и принципиальных журналистов", - утверждает коллектив Kyiv Post.
Сотрудники редакции отметили, что предлагали владельцу продать газету или передать торговую марку Kyiv Post в руки редакции, но он не согласился.
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Что конкретно не нравилось журналистам - они так и не сказали. В чем был конфликт-то? денег хотели больше? не тех критиковали?
- тишина..
14 жовтня Олена Ротарі, менеджерка медіа Аднана Ківана - https://detector.media/infospace/article/192867/2021-10-14-mediamenedzherka-kivana-ogolosyla-pro-zapusk-ukrainskomovnogo-kyiv-post-brayan-bonner-pro-tse-nichogo-ne-znaie/ оголосила про вакансії в новому виданні , яке називатиметься «Київ пост» та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією.
Тоді Браян Боннер у коментарі «Детектору медіа» підтвердив, що видання запускатиме українськомовний проєкт із такою самою назвою. Планувалось, що Олена Ротарі стане заступницею шефредактора (deputy chief editor), що відповідатиме за українськомовну та російськомовну версії.
Одеський забудовник Аднан Ківан https://detector.media/rinok/article/135864/2018-03-21-mokhammad-zakhur-prodaie-kyiv-post-adnanu-kivanu/ купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році .
Аднан Ківан - один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, https://biz.nv.ua/publications/bohatyj-i-skandalnyj-kto-kupil-kiev-post-i-chto-teper-budet-s-hazetoj-2459268.html пише НВ Бизнес . Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.
Зокрема він побудував в Одесі 46 житлових комплексів Перлина, а також житлові комплекси з претензійними назвами Оазис, Дубаї в Одесі, БЦ Наполеон, ТЦ Кадорр, бізнес-центр Kadorr, бізнес центр Французький бульвар, Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торговау галерею Kadorr. На ринку його містобудівні проекти відомі низькою вартістю житлової площі і ігноруванням естетичних норм щодо забудови.
- коллектив журналистов пускай попробует поработать без хозяина, создать что то свое - так и слезы быстрее высохнут
- так что давай - до свидания..
тому з ними треба "баротся"
Одесский бизнесмен является выходцем из влиятельного сирийского клана Киванов. https://skelet-info.org/islamskaya-ekspansiya-kto-takoj-zastrojshhik-adnan-kivan-i-pochemu-on-priexal-v-kiev/ Когда-то он приехал в Одессу учиться, а через 20 лет стал одним из самых богатых жителей этого города . Говорят, деньги, на которые Аднан в свое время поднял бизнес в сфере недвижимости, ему достались от папы-министра.
Когда Киван занялся застройкой Одессы, должность мэра занимал Эдуард Гурвиц. Именно он выделил сирийскому бизнесмену участок земли для его первой застройки. За ним последовали другие участки и объекты. На сегодня группа "Кадорр" Аднана Кивана считается одной из самых крупных строительных компаний в Одессе.
Одиозный олигарх неоднократно привлекал внимание журналистов, которые освещали в СМИ связанные с ним скандалы. Говорят, с 2007 года Киван работал по одной и той же схеме: договаривался с властями города о хороших участках под застройку, обещая что-то взамен, а затем просто не выполнял свои обязательства.
Видя то, что сирийский клан наращивает мощности, евреи поняли, что зря впустили в "свой" город Кивана, но было уже поздно. С помощью огромных денег бизнесмен один за другим подминал под себя лучшие участки Одессы, возводя свои здания рядом с постройками https://politeka.net/person/874960-vladimir-galanternik-nevidimyj-papa-odessy/ Владимира Галантерника , который до недавнего времени был одним из наиболее влиятельных представителей еврейского клана.
Сегодня уже сложно представить Одессу без "Жемчужин" Кивана, которые стали в некотором смысле символом города. Интересно, что вместе с новыми жилыми комплексами от группы "Кадорр" в Одессе стали появляться исламские мечети.
Не так давно власти начали блокировать проекты застройщика-сирийца. Однако тот, управляя огромными активами, не растерялся, а взял курс на Киев.
http://stringer.media/novosti/9048-smi-adnan-kivan-ekstrenno-sbezhal-iz-ukrainy.html Когда же Генпрокуратура по требованию некоторых народных депутатов и общественных деятелей серьезно занялась деятельностью "KADORRGroup", Аднан Киван поспешно покинул Украину . Реакция СМИ на это была неоднозначная: одни говорили, что бизнесмен вылетел за границу в рабочих целях, другие же утверждали, что одиозный одесский застройщик сбежал от правоохранительных органов.
Тем более, что незадолго до этих событий на официальном сайте корпорации "Кадорр" была опубликована информация о том, что в связи с некоторыми проблемами компания не сможет своевременно сдать покупателям жилье в недостроенных объектах Одессы и Киева.v
Афера с квадратными метрами
Многоэтажные дома от "Кадорр групп", в которых большую часть составляют небольшие одно- и двухкомнатные квартиры, в основном ориентированы на молодых людей, которые часто не могут себе позволить купить дорогостоящее жилье. Поэтому покупка недвижимости на стадии строительства (да еще и в рассрочку) для них является единственной возможностью приобрести жилье по более-менее доступной цене. https://kompromat1.news/articles/41043-adnan_kivan_i_afera_kadorr_grupp_istorija_sirijskogo_moshennichestva_i_odesskogo_separatizma Казалось бы, Киван делает молодым семьям выгодное предложение, но за ним скрывается крупные финансовые махинации .
Так, по данным СМИ, многих из тех, кто покупал квартиры в домах "Кадорр групп", ждал неприятный сюрприз: перед тем, как отдать ключи от приобретенного одесситами жилья, застройщик добавлял к договору квадратные метры.
Получалось, что вместо небольшой квартирки, которую человек приобрел на стадии строительства по тогдашнему курсу валюты, ему приходилось платить за гораздо большую жилплощадь, причем с доплатой за добавленные квадратные метры по нынешнему курсу.
Естественно, многие люди не рассчитывали на это. Тогда им предлагалось 3 варианта решения ситуации:
обменять их квартиру на другую в том же доме, что было практически нереально, так как жилье быстро разбирали;
оформлять рассрочку и выплачивать стоимость добавленных застройщиком квадратных метров;
расторгнуть договор, выплатив при этом компании штраф в размере 4% от общей суммы договора.
Каждый из вариантов был выгоден "Кадорр Групп" и убыточен обычным людям.
Открытие уголовного дела
В августе 2018 года сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство против скандально известного олигарха Аднана Кивана и его компании "Кадорр-Киев плюс" на основании того, что в процессе своей деятельности (возведение ЖК по ул. Жилянская, 68) он нарушил целый ряд законов.
http://kievvlast.com.ua/text/sud-arestoval-strojku-zhilogo-kompleksa-adnana-kivana-na-zhilyanskoj-68 В ходе расследования правоохранительные органы добились от суда разрешения арестовать земельный участок, на котором бизнесмен вел строительство .
По данным Нацполиции, архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) дала компании Кивана разрешение на постройку офисного здания с подземным паркингом, однако миллиардер начал строить там свою "Тридцать восьмую жемчужину". Даже выставил квартиры в ЖК на продажу.
Одесскому застройщику выдвинуты обвинения по трем статьям. Ему предъявляют злоупотребление властью, самоуправство и разрушение памяток истории/культуры.
Когда власти начали блокировать деятельность "Кадорр Групп" Аднана Кивана, одесский бизнесмен с сирийскими корнями решил использовать влиятельные зарубежные СМИ для борьбы с негласным запретом на возведение многоэтажек его строительной компанией в Одессе. https://antikor.com.ua/articles/292599-kak_sirijskij_zastrojshchik_atakuet_odessu_cherez_zarubehnye_smi Так, олигарх проплатил репортажи в некоторых мировых изданиях с целью преподнести ситуацию с застройкой в Одессе в выгодном для него свете .
Свидетельством этого является приезд в Одессу журналиста Карстена Граверта, который представлял немецкое издание "Кобальт", работая в нем редактором раздела культуры. Тем более, что, по информации общественников, авиаперелет и проживание немецкого журналиста оплатили представители скандального застройщика.
Приехав в Одессу, журналист-культуролог начал интересоваться совсем некультурными вопросами города. Он тут же встретился с мэром https://politeka.net/person/556961-gennadij-truhanov-tayilandskij-boks-ofshor-ta-rosijske-gromadyanstvo/ Геннадием Трухановым и обвинил его в "заказе" вооруженного нападения на общественного деятеля Олега Михайлика. Нападавших полиция быстро нашла и арестовала. Ими оказались грузинские преступники, которые уже не раз становились героями криминальных скандалов. Вот у журналистов и возник вопрос, почему редактор немецкого издания начал интересоваться совсем не вопросами культуры.
Кроме этого, в марте 2018 года Киван выкупил для себя газету на английском языке "Kyiv Post", которая была основана еще в 1995 году. Несмотря на уверения застройщика, что он никак не будет влиять на материалы издания, с его появлением газета опубликовала несколько статей о масштабных коррупционных скандалах в Украине, которые описывали лишь события в Одессе.
Как говорят представители организации "Наше місто Одеса", в нынешнее время Аднан Киван работает по такой схеме: проплачивает приезд в Одессу журналистов влиятельных зарубежных изданий, которые снимают заказные репортажи. Затем подконтрольные ему медиа-ресурсы "подхватывают" и распространяют эти материалы по Одессе.
Таким образом олигарх работает на то, чтобы удвоить число своих "жемчужин", а также продвинуть своего сына Руслана Кивана в парламент для лоббирования интересов своего бизнеса на уровне страны.
https://comments.ua/politics/654402-adnan-kivan-obyavil-voynu-petru-poroshenko.html В марте 2019 года СМИ взорвала новость о том, что одесский застройщик Аднан Киван объявил "войну" действующему Президенту Украины Петру Порошенко . Такие выводы журналисты сделали на основании того, что на одной из пресс-конференций в Раде многие народные депутаты и активисты, связанные со скандальным олигархом, публично раскритиковали главу государства. Кроме того, критику в сторону Порошенко активно поддержали кивановские медиа-ресурсы.
Состояние и источники доходов
Аднан Киван является украинским миллиардером, одним из самых богатых жителей Одессы. Откуда у сирийского студента появился большой капитал для начала строительного бизнеса, для многих остается загадкой. Говорят, деньги он получил от своего отца, который работал в Министерстве Сирии. Так или иначе, в 2012 году издание "Форбс" оценило активы Кивана в 95 миллионов долларов, разместив его на 3 месте в рейтинге "http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1341299-20-bogatejshih-odessitov 20 богатейших одесситов ". Кроме этого, бизнесмен владеет недвижимостью в Лондоне и Одессе.
В начале 90-х они занимались металлом и нефтью (с рашкой) сидел в небольшом офисе на 4 этаже на ул. Солнечной.
В 2008 году киван получил дешевое финансирование через английские банки (так он сказал, но не уверена) и начал строить первую жемчужину---все остальные застройщики в Одессе в это время либо банкротились, либо просто пропали--- площадки отдавали почти даром, а нариду нужно было во что-то влошиться--кризис...
"Продаж акцій "Прямого" й "5 каналу" на тлі закриття газети Kyiv Post свідчить про серйозні проблеми зі свободою слова в Україні" - вважає політолог і народний депутат VI скликання Віктор Уколов.
"По-перше, це перший випадок в історії України. І, мабуть, не лише України, а так само пострадянських країн, коли власник двох телеканалів віддає повністю всі 100% цих телеканалів журналістам цих телеканалів. Тому що навіть депутати, які отримали свої пакети, вони віддали в управління трудовому колективу. Другий момент - це те, що цей випадок, цей продаж акцій означає, що в Україні є серйозні проблеми зі свободою слова. І це підтверджує сьогоднішнє закриття газети Kyiv Post, зокрема", - зазначив Уколов.
За його словами, останні події демонструють фактичну цензуру в Україні.
"Тобто, ці два випадки - продаж двох телеканалів паном Порошенком і закриття газети Kyiv Post її власником - означає, що в Україні існує цензура. Цензура в українському законодавстві визначається як тиск влади і контроль за змістом телепрограм або засобів масової інформації, тиск на творчі колективи, на редакції. Цензура в Україні заборонена", - додав політолог.
Однак, на його думку, чинній владі не вдасться підім'яти під себе медіа.
"Я думаю, що ви зробили правильно. Натиснути на українських журналістів абсолютно неможливо. Я був в оргкомітеті української медіаспілки 2002 року, коли були темники. Ми тоді створили журналістську профспілку. Власне кажучи, ці темники загинули, не встигнувши з'явитися. Так буде і цього разу", - підсумував Уколов.
Але ж це порушення прав працівників самою компанією...