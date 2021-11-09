Нацкорпус пропонує Польщі допомогу у міграційній кризі
Добровольці російсько-української війни готові взяти участь у запобіганні російській агресії на кордоні між Польщею та Білоруссю.
Про це йдеться у листі Національного Корпусу до міністра закордонних справ Республіки Польща, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаємось до Вас із пропозицією розглянути можливість залучення українських добровольців– членів нашого Руху у якості волонтерів для допомоги особовому складу, залученому до протидії гібридній агресії РФ на кордоні Білорусі з Республікою Польща", – написано у заяві.
Автори звернення зазначають, що РФ у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні використовують таку ж тактику прикривання військової агресії мирним населенням, як і в Україні. "Так само 8 років тому росіяни посилали проти українських військових неозброєних колаборантів та сепаратистів, щоб надалі звинуватити українську владу у необґрунтованому насильстві", - сказано в листі.
Як повідомлялося раніше, 8 листопада на кордоні Польщі і Білорусі відбулися сутички, спровоковані спробами нелегальних мігрантів силою прорватися через кордон. Є інформація, що мігрантів спрямовують та контролюють білоруські силовики.
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ну ну.
варіант лише один___
Практика безумовного виправдання тільки якщо цей солдат - це караульний біля складу, який зробив попереджувальний постріл.
короче это низзя в данных реалиях...
в Светлрводске, например, отопление ещё не включили, а гор.воду
отключили в 90х ....
Сейчас Лука предложит тамошней бурштынной мафии куш, и будут они через дебри и болота переправлять из беларуси мигрантов. Так же как в 2014-м погранцы пропускали Гиркиных по 500$ за голову
а вот про каких мигрантов вы говорите ? это сотрудники КГБ БССР
Чтобы ********** было что в 60 минутах показать.
Здається, людина чітко написала, як її звати, -
І ніяким перекладачем він не користується.
А навіщо? - Чоловік вельми хвацько володіє рідною мовою.
Обороты речи, склонения и синтаксическое построение предложений выдаёт в нём именно Фёдора...
Тьху. Ну, карочє, ви пойняли зміст казуальних вопросов причинно-наслєдственних св'язєй мандібулярно-русскочєлюстной лінгвістікі.
2. На мой взгляд/образование/опыт деловой и разговорной "мови" (із повагою до державної мови), в изложении Фёдора, просто на вскидку, как минимум 7 ошибок.
"Леонид Ильич, читайте ниже, это олимпийские кольца"
Перечитайте сами, наймите репетитора, если для Вас всё выглядит нормально...
Через неделю арабские друзья }{уйла поедут домой в свои е*еня.
}{уйловские терпилы должны платить молча и не скулить, иначе опять в Стокгольм...
Сейчас Лука предложит тамошней бурштынной мафии куш, и будут они через дебри и болота переправлять из беларуси мигрантов. Так же как в 2014-м погранцы пропускали Гиркиных по 500$ за голову
Посмотрите на ситуацию - 1000 беженцев прорывает забор и врывается, пограничники их косят из автоматов.
И ?
Очевидно, саме усвідомлення важливості консолідації України і Польщі, на різних рівнях (офіційному та гродянському), проти "російсько-булоруських іхтамнетов" викликає таку лють у російськомовних рашкоботів (див. вище ))))
Українські націоналісти - МОЛОДЦІ! Ви є справжніми патріотами і державниками України!
Слава Україні!