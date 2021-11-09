Нацкорпус пропонує Польщі допомогу у міграційній кризі

Добровольці російсько-української війни готові взяти участь у запобіганні російській агресії на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Про це йдеться у листі Національного Корпусу до міністра закордонних справ Республіки Польща, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємось до Вас із пропозицією розглянути можливість залучення українських добровольців– членів нашого Руху у якості волонтерів для допомоги особовому складу, залученому до протидії гібридній агресії РФ на кордоні Білорусі з Республікою Польща", – написано у заяві.

Автори звернення зазначають, що РФ у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні використовують таку ж тактику прикривання військової агресії мирним населенням, як і в Україні. "Так само 8 років тому росіяни посилали проти українських військових неозброєних колаборантів та сепаратистів, щоб надалі звинуватити українську владу у необґрунтованому насильстві", - сказано в листі.

Як повідомлялося раніше, 8 листопада на кордоні Польщі і Білорусі відбулися сутички, спровоковані спробами нелегальних мігрантів силою прорватися через кордон. Є інформація, що мігрантів спрямовують та контролюють білоруські силовики.