Нацкорпус предлагает Польше помощь в миграционном кризисе
Добровольцы российско-украинской войны готовы принять участие в предотвращении российской агрессии на границе между Польшей и Беларусью.
Об этом говорится в письме Национального Корпуса к министру иностранных дел Республики Польша, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлечённому в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша", – написано в заявлении.
Авторы обращения отмечают, что РФ в миграционном кризисе на польско-белорусской границе использует такую же тактику прикрытия военной агрессии мирным населением, как и в Украине. "Так же 8 лет назад россияне посылали против украинских военных невооруженных коллаборантов и сепаратистов, чтобы в дальнейшем обвинить украинские власти в необоснованном насилии", - говорится в письме.
Как сообщалось ранее, 8 ноября на границе Польши и Беларуси произошли столкновения, спровоцированные попытками нелегальных мигрантов силой прорваться через границу. Есть информация, что мигранты направляются и контролируются белорусскими силовиками.
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ну ну.
варіант лише один___
Практика безумовного виправдання тільки якщо цей солдат - це караульний біля складу, який зробив попереджувальний постріл.
короче это низзя в данных реалиях...
в Светлрводске, например, отопление ещё не включили, а гор.воду
отключили в 90х ....
Сейчас Лука предложит тамошней бурштынной мафии куш, и будут они через дебри и болота переправлять из беларуси мигрантов. Так же как в 2014-м погранцы пропускали Гиркиных по 500$ за голову
а вот про каких мигрантов вы говорите ? это сотрудники КГБ БССР
Чтобы ********** было что в 60 минутах показать.
Здається, людина чітко написала, як її звати, -
І ніяким перекладачем він не користується.
А навіщо? - Чоловік вельми хвацько володіє рідною мовою.
Обороты речи, склонения и синтаксическое построение предложений выдаёт в нём именно Фёдора...
Тьху. Ну, карочє, ви пойняли зміст казуальних вопросов причинно-наслєдственних св'язєй мандібулярно-русскочєлюстной лінгвістікі.
2. На мой взгляд/образование/опыт деловой и разговорной "мови" (із повагою до державної мови), в изложении Фёдора, просто на вскидку, как минимум 7 ошибок.
"Леонид Ильич, читайте ниже, это олимпийские кольца"
Перечитайте сами, наймите репетитора, если для Вас всё выглядит нормально...
Через неделю арабские друзья }{уйла поедут домой в свои е*еня.
}{уйловские терпилы должны платить молча и не скулить, иначе опять в Стокгольм...
Сейчас Лука предложит тамошней бурштынной мафии куш, и будут они через дебри и болота переправлять из беларуси мигрантов. Так же как в 2014-м погранцы пропускали Гиркиных по 500$ за голову
Посмотрите на ситуацию - 1000 беженцев прорывает забор и врывается, пограничники их косят из автоматов.
И ?
Очевидно, саме усвідомлення важливості консолідації України і Польщі, на різних рівнях (офіційному та гродянському), проти "російсько-булоруських іхтамнетов" викликає таку лють у російськомовних рашкоботів (див. вище ))))
Українські націоналісти - МОЛОДЦІ! Ви є справжніми патріотами і державниками України!
Слава Україні!