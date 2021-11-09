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Нацкорпус предлагает Польше помощь в миграционном кризисе

Нацкорпус предлагает Польше помощь в миграционном кризисе

Добровольцы российско-украинской войны готовы принять участие в предотвращении российской агрессии на границе между Польшей и Беларусью.

Об этом говорится в письме Национального Корпуса к министру иностранных дел Республики Польша, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлечённому в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша", – написано в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что РФ в миграционном кризисе на польско-белорусской границе использует такую же тактику прикрытия военной агрессии мирным населением, как и в Украине. "Так же 8 лет назад россияне посылали против украинских военных невооруженных коллаборантов и сепаратистов, чтобы в дальнейшем обвинить украинские власти в необоснованном насилии", - говорится в письме.

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Как сообщалось ранее, 8 ноября на границе Польши и Беларуси произошли столкновения, спровоцированные попытками нелегальных мигрантов силой прорваться через границу. Есть информация, что мигранты направляются и контролируются белорусскими силовиками.

Автор: 

мигранты (980) Польша (8405) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+29
А Ківу уже перемогли?
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09.11.2021 21:57
+15
Тренируйтесь охранять нашу границу! Поляки и от помощи Евросоюза отказались.
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09.11.2021 22:19
+12
Нацкорпусу вместо оружия нужно прихватить с собой свиные головы.На муслимов пойдействует отврезляюще.
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09.11.2021 21:51
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09.11.2021 21:46 Ответить
Путин дал приказал Билецкому срочно попасть в 60 минут, чтобы показать какие поляки - фашисты?
ну ну.
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09.11.2021 23:37 Ответить
ось цікаво... дзвонять вам у двері, стоїть якийсь лівий, стрьомний тип з дитиною, і бабою, потім він починає ломитися вам нахабно в хату.. або допустимо ви солдат стоїте на посту...
варіант лише один___
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09.11.2021 21:50 Ответить
Для наших типу "судів" варіант спротиву і в тому, і в іншому випадку тягне покарання для того, хто оборонявся.
Практика безумовного виправдання тільки якщо цей солдат - це караульний біля складу, який зробив попереджувальний постріл.
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10.11.2021 12:41 Ответить
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09.11.2021 21:50 Ответить
Нацкорпусу вместо оружия нужно прихватить с собой свиные головы.На муслимов пойдействует отврезляюще.
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09.11.2021 21:51 Ответить
Ну вы и садюга
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09.11.2021 21:58 Ответить
И на тех кто нам поставил байрактары тоже...+ крымские татары..
короче это низзя в данных реалиях...
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09.11.2021 22:23 Ответить
Не ссыте таварисч, эти муслимы уже давно свинную ковбасу идять.
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09.11.2021 22:28 Ответить
А Ківу уже перемогли?
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09.11.2021 21:57 Ответить
Кива это полезный идиот , причём всем
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09.11.2021 21:59 Ответить
Вот-вот, куча сепарни и титушек в Киеве, свою 2000-км границу надо срочно усиливать, а эти рвутся в чужие края покуралесить
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09.11.2021 22:19 Ответить
все хотят в европу, патриоты тоже
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09.11.2021 22:48 Ответить
Чи важко здогадатись що буде коли поляки перекриють границі, куда хнине ця навала? Ситуація просто ідеальна для майстрів провокацій між українцями і поляками, цікаво чи наш гєнералітет про це думає
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09.11.2021 21:57 Ответить
здесь им будет хорошо, 1000 евро пособие, жильё, горячая вода ....
в Светлрводске, например, отопление ещё не включили, а гор.воду
отключили в 90х ....
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10.11.2021 04:51 Ответить
Україна межує з 4 країнами Євросоюзу, як фактор дестабілізації і подальшого перекриття з нами границі ситуація підходить ідеально. Потрібно вже будувати стіну інакше ситуація на кордоні Польщі буде квіточками
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10.11.2021 09:16 Ответить
Пусть лучше на Волынь едут помогать.
Сейчас Лука предложит тамошней бурштынной мафии куш, и будут они через дебри и болота переправлять из беларуси мигрантов. Так же как в 2014-м погранцы пропускали Гиркиных по 500$ за голову
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10.11.2021 08:10 Ответить
Коли собаці робити нєхєр...
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09.11.2021 21:58 Ответить
Я, честно говоря, вообще не понимаю - в чем проблема? Нечем разогнать толпу в 5 тысяч? Ультразвуком, светом, шумом, газом, водой. Просто резиновыми пулями или газом? Ну что мешает?
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09.11.2021 22:03 Ответить
толерастія до макак
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09.11.2021 22:07 Ответить
Толпа на территории Беларусии. Туда стрелять нельзя.
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09.11.2021 22:28 Ответить
Ультразвук включить можно и свет. Могут любые лазершоу устраивать на своей территории. А еще проще внести конкретные воздушные суда компании Белавиа в санкционный список за участие в организации нелегальной миграции. Пару раз слетают, а потом аэропорты в Ираке откажутся их принимать, чтобы самим не оказаться под санкциями.
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09.11.2021 22:49 Ответить
Апосраный ссарь мардвы мишаить.
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09.11.2021 22:30 Ответить
Лікбез для таких гарячих: Польські солдати стоять на польській землі, а мігранти на землі білорусі, як заявили в МЗС білорусі, вони знаходяться там легітимно. Куди і хто має стріляти? Ботексний великий майстер провокацій, все продумав та проінструктував свого вассала.
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09.11.2021 22:35 Ответить
никто не против, пусть стоят, стрелять в нарушителей границы,
а вот про каких мигрантов вы говорите ? это сотрудники КГБ БССР
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10.11.2021 04:55 Ответить
Європа буде дуже озабочєна
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09.11.2021 23:10 Ответить
Цікаво, як поляки їх сприймуть (якщо погодяться отримати таку допомогу) з нашою піснею "Батько наш Бандера"
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09.11.2021 22:07 Ответить
Да нафиг полякам надо это стадо непонятных типов? У них своих таких вагон и маленькая тележка. Хотели бы отметелить - там бы и погранцов с дубиналом хватило бы.
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09.11.2021 22:25 Ответить
полякам прийдется выбирать,или мириться с мертвым Степаном,либо получить десятки тысяч черных папуасов.
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09.11.2021 23:23 Ответить
Поляки самі прекрасно дадуть раду без Нацжьон Путлєра.
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09.11.2021 22:13 Ответить
вово. Поляки отказались от помощи НАТО - нет, Билецкому страх как надо показать что он герой.
Чтобы ********** было что в 60 минутах показать.
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09.11.2021 23:36 Ответить
До першої крові поляка... Якщо пустять полякам кров, то росіян будуть жорстко на пляшку садити...
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09.11.2021 22:19 Ответить
Так уже. Приложили какого-то пшека дровынякой по хлебоприёмнику. Новость пару дней назад была.
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09.11.2021 22:23 Ответить
Тренируйтесь охранять нашу границу! Поляки и от помощи Евросоюза отказались.
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09.11.2021 22:19 Ответить
Сорри.. Украинскую границу))
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09.11.2021 22:21 Ответить
Нацжёны будут гонять абреков фалоиммитаторами?
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09.11.2021 22:21 Ответить
Скоро макаки к нам попрут..так что лучше пусть здесь делом занимаются
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09.11.2021 22:25 Ответить
Знаю оберег от тех макак - загон свиней оборудовать и усё, правоверным муслимам хода нету, западло страшное
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09.11.2021 23:44 Ответить
И ягозу толеным салом намазать )))
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10.11.2021 09:58 Ответить
Адин заминяю увесь нацыанальный карпус у барьбе с ымихрантами.
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09.11.2021 22:26 Ответить
Свинками мигрантов закидают?
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09.11.2021 22:36 Ответить
Хіба що какашками, свинки порозкидали ще в 2019 році, гоняючись за Порошенком.
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10.11.2021 07:05 Ответить
Так они (мигранты ) скоро в Украину попрут , чтобы со стороны Украины прорываться в Европу , колличество мегрантов в Беларуси растет , девать некуда ,вот Таракан с Пуйлом и погонят их в Украину....
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09.11.2021 22:39 Ответить
Резиновими кулями відстрелювати. Вони, мігранти, вже порушили кордон ПНР. Вогнеметами. Це все рівно якщо хтось буде лізти у твій будинок, то що буде робити власник? Правильно, візьме зброю і стрельн, спочатку можна і вгору, а потім на ураження. У польському Уставі по прикордонній службі написано як треба діяти. Ось і хай діють. І краще хай їхній глава держави зробить заяву на весь світ, що якщо на протязі 0дної години не буде припинено протиправні дії мігрантів, прикордонноки вимушені будуть відкрити вогонь на ураження. І тоді перестануть лізти і мігранти, і інша наволоч..
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09.11.2021 22:39 Ответить
Яка ще "ПНР"? Вже 32 роки, як поляки повернули своїй державі справжню властиву назву, - Rzeczpospolita Polska (RP)
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09.11.2021 23:39 Ответить
Фёдор, пишите пожалуйста по русски, здесь все понимают, а то Ваш онлайн переводчик заставляет по 3 раза перечитывать текст, чтобы точно понять смысл...
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09.11.2021 23:49 Ответить
Де ви тут "Хвьйодора" побачили?
Здається, людина чітко написала, як її звати, -
І ніяким перекладачем він не користується.
А навіщо? - Чоловік вельми хвацько володіє рідною мовою.
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10.11.2021 00:25 Ответить
А Ви, шановний? Какого за других впрягаетесь?
Обороты речи, склонения и синтаксическое построение предложений выдаёт в нём именно Фёдора...
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10.11.2021 00:39 Ответить
Якщо ви так впевнені в цьому, отже, можете беззастережно вказати на помилки, яких припустився вищеозначений "Фёдор" на українських поворотах, чи то пак, "оборотах"?
Тьху. Ну, карочє, ви пойняли зміст казуальних вопросов причинно-наслєдственних св'язєй мандібулярно-русскочєлюстной лінгвістікі.
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10.11.2021 00:52 Ответить
1. По какой причине Вы за него (Фёдора) заступаетесь? Он сам не может?
2. На мой взгляд/образование/опыт деловой и разговорной "мови" (із повагою до державної мови), в изложении Фёдора, просто на вскидку, как минимум 7 ошибок.
"Леонид Ильич, читайте ниже, это олимпийские кольца"
Перечитайте сами, наймите репетитора, если для Вас всё выглядит нормально...
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10.11.2021 01:30 Ответить
Есть простое и действенное средство- Польша совместно с Украиной и странами Балтии перекрывают }{уйлу и Луке весь транзит в Европу и обратно: автотранспорт, ж-д, авиа, проникновение любого говна в любом виде...
Через неделю арабские друзья }{уйла поедут домой в свои е*еня.
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09.11.2021 22:42 Ответить
Весь Транзит идет через Брест.И Лука туда с мигрантами и близко не суется.Не выгодно .А на задрипанных кузнецах -можно.Захотелось насолить,а теперь Луке и кащею кремлевскому кормить и лелеять мигрантов до новых веников!.Поляки образцово- показательно опустили хитропопых диктаторов,а заодно и ЕС с ее благочестивым визгом.
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09.11.2021 23:16 Ответить
Я же написал- ВЕСЬ транзит. В т.ч. через Брест. Заодно и ПМР-овский гадюшник задавить. Но это будет тогда, когда Зеля с кагалом будут или сидеть, или (ещё лучше) лежать.
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09.11.2021 23:35 Ответить
И начать с транзита газа.
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10.11.2021 06:35 Ответить
Параша транзит газа через Украину УЖЕ перекрыла. Но платить будет.
}{уйловские терпилы должны платить молча и не скулить, иначе опять в Стокгольм...
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10.11.2021 13:30 Ответить
Свої кордони тримайте, є велика вірогідність,що мігранти та кацапи-шпигуни ломануться в Україну.
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09.11.2021 22:46 Ответить
Согласен и ещё срочно распустить слухи, что хохлы вывели породу свиней людоедов и специально натаскивают их на мусульман...
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09.11.2021 23:53 Ответить
Та ще мають апетит і на рабів, вже по двоє даунбасят їм мало.
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10.11.2021 07:08 Ответить
Иранцы,иракцы и прочие ливийцы с ХАМАС и Хезболла прут на Бульбашию за большое бабло...очень большое...Хмырь Мавзолейный типа давит на ЕС чтобы быстрее сертифицовали Северный ПОТОП Путлера...
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09.11.2021 23:28 Ответить
п
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09.11.2021 23:40 Ответить
Їм вдалося мене здивувати.
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09.11.2021 23:49 Ответить
Пусть лучше на Волынь едут помогать.
Сейчас Лука предложит тамошней бурштынной мафии куш, и будут они через дебри и болота переправлять из беларуси мигрантов. Так же как в 2014-м погранцы пропускали Гиркиных по 500$ за голову
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10.11.2021 08:05 Ответить
Не говорите еруенды.
Посмотрите на ситуацию - 1000 беженцев прорывает забор и врывается, пограничники их косят из автоматов.
И ?
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10.11.2021 13:12 Ответить
Звернення Національного корпусу до уряду Польщі - це виважений крок державників, що заслуговує на вдячність і повагу всіх "незашорених" громадян як України, так і Польщі !

Очевидно, саме усвідомлення важливості консолідації України і Польщі, на різних рівнях (офіційному та гродянському), проти "російсько-булоруських іхтамнетов" викликає таку лють у російськомовних рашкоботів (див. вище ))))

Українські націоналісти - МОЛОДЦІ! Ви є справжніми патріотами і державниками України!
Слава Україні!
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11.11.2021 23:17 Ответить
 
 