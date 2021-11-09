Нацкорпус предлагает Польше помощь в миграционном кризисе

Добровольцы российско-украинской войны готовы принять участие в предотвращении российской агрессии на границе между Польшей и Беларусью.

Об этом говорится в письме Национального Корпуса к министру иностранных дел Республики Польша, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлечённому в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша", – написано в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что РФ в миграционном кризисе на польско-белорусской границе использует такую же тактику прикрытия военной агрессии мирным населением, как и в Украине. "Так же 8 лет назад россияне посылали против украинских военных невооруженных коллаборантов и сепаратистов, чтобы в дальнейшем обвинить украинские власти в необоснованном насилии", - говорится в письме.

Читайте также: Польша не нуждается в поддержке НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью, - Дуда

Как сообщалось ранее, 8 ноября на границе Польши и Беларуси произошли столкновения, спровоцированные попытками нелегальных мигрантов силой прорваться через границу. Есть информация, что мигранты направляются и контролируются белорусскими силовиками.